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Новини Санкції проти Росії
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Євросоюз говоритиме з Росією з позиції економічної сили, - Ляєн

Євросоюз говоритиме з Росією з позиції економічної сили, - Ляєн

Глави держав та урядів Євросоюзу погодилися щодо довгострокового стратегічного підходу по відношенню до Росії і мають намір будувати ці відносини з позицій економічної сили, захищаючи свої цінності та просуваючи власні інтереси.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками саміту ЄС заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У відносинах з Росією… ми маємо позицію сили. Якщо поглянути на економічні відносини - Росія представляє менше 5 відсотків товарів, які були імпортовані в Європейський Союз. Водночас Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером для Росії, і ми поставляємо туди більше 47 відсотків російського імпорту. Цей дисбаланс, ймовірно, зростатиме, оскільки російська економіка будується на нафті та газі - на них припадає 25 відсотків російського ВВП. Але світ нині відходить від вуглецевого пального, і Росія буде змушена адаптувати власну економіку", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона окремо наголосила на тому, що Європейська зелена угода, яка є основою для відновлення та інноваційного економічного розвитку ЄС, водночас дозволяє підвищити стійкість європейських країн, які дедалі ширше використовують поновлювальні джерела "зеленої" енергії.

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Урсула фон дер Ляєн зазначила, що європейські лідери під час саміту погодилися навколо об’єднаного та довгострокового стратегічного підходу щодо Росії на основі доповіді про стан та перспективи відносин між ЄС і Росією, яка була представлена тиждень тому високим представником ЄС і Єврокомісією.

"Як свідчить ця доповідь, ми зараз знаходимося на негативній спіралі, і маємо бути готовими до подальшого зниження. Тож ми погодилися відштовхувати, коли Росія спрямовує дії проти Європейського Союзу і проти того, за що ми стоїмо, коли вона порушує права людини. Ми будемо стримувати Росію, коли вона намагатиметься підривати наші інтереси. І ми будемо взаємодіяти з Росією, коли це відповідатиме нашим інтересам, щоб досягати наших цілей, наприклад, якщо ми говоримо про кліматичні зміни або про громадське здоров’я", - сказала президентка Єврокомісії.
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Топ коментарі
+6
Тин-Пу ху@ло . Так правдивее . Да и китайцам понятнее .
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25.06.2021 19:24
+4
Тоска . Ничему жизнь их не научила , разве что , бабло подружилось со злом ...
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25.06.2021 19:22
+3
Да, я вижу... Боррель и соратники его - могучие! Кричите в трубу СП-2, никчёмные пустозвоны.
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25.06.2021 19:15
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Фон Ляйнен
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25.06.2021 19:11 Відповісти
Фон Шварц (с)
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25.06.2021 19:21 Відповісти
в данном случае лучше промолчать, тоже, с позиции єкономической, политической и военной силы.
бывают случаи, когда молчание красноречивей слов
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25.06.2021 19:30 Відповісти
Да, я вижу... Боррель и соратники его - могучие! Кричите в трубу СП-2, никчёмные пустозвоны.
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25.06.2021 19:15 Відповісти
Через 100 лет Путину поставят памятник в китайской провинции 俄罗斯. Правда, его имя будет читаться немного по-другому: Тин-Пу.
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25.06.2021 19:17 Відповісти
Тин-Пу ху@ло . Так правдивее . Да и китайцам понятнее .
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25.06.2021 19:24 Відповісти
отправить его в китайскую провинцию Кху Ям
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25.06.2021 20:41 Відповісти
А я смотрю, народ не оценил тонкость оригинальной шутки.
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25.06.2021 21:33 Відповісти
Для этого не нужно брать для отмыва рашен капиталы, и переключаться на поставку энергоресурсов ( нефти и газа) из других источников.
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25.06.2021 19:18 Відповісти
Тоска . Ничему жизнь их не научила , разве что , бабло подружилось со злом ...
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25.06.2021 19:22 Відповісти
Путя, ось тобі тістечко, ось тобі ще одне...
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25.06.2021 19:41 Відповісти
О да, это ж охренеть какой надежный план, показывать кровожадному вравару, что у тебя много денег, надежный, ять, как швейцарские часы, что может пойти не так?
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25.06.2021 19:56 Відповісти
И правда: что?
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25.06.2021 20:01 Відповісти
И гебешная шлюха Меркель? Она уже говорит с позиции силы, какую должность на пенсии в Газпроме займет?
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25.06.2021 20:02 Відповісти
Евросоюз будет говорить с Россией с позиции экономической силы,,, разрешив рашисту достроить Северный поток для его экономической силы...аферисты гейропейского пошиба
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25.06.2021 20:09 Відповісти
"В отношениях с Россией ... мы имеем позицию силы. Если взглянуть на экономические отношения - Россия представляет менее 5 процентов товаров, которые были импортированы в Европейский Союз. Источник: https://censor.net/ru/n3273610

Интересно, а сколько процентов импорта в виде шкур получала Римская империя от варваров, которые тем не менее вломились в неё и устроили кардинальную перепланировку, оставив по итогу только стены...
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25.06.2021 21:08 Відповісти
ЕС - не империя, это добровольный союз независимых стран.
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25.06.2021 21:34 Відповісти
Который благодаря Меркель совершенно независимо от воли других участников ЕС строит СП-2?Понимаю.
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25.06.2021 22:04 Відповісти
А тут особо и понимать нечего: СП-2 строит не ЕС, а Германия.
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09.08.2021 12:35 Відповісти
Собственно она его и не строит даже, если быть точным.
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09.08.2021 13:26 Відповісти
у Римской империи не было системы Aegis, радаров с АФАР, которые отслеживают более тысячи целей одновременно, самолетов, которых радары видят как птицу, ну и конечно у римлян не было крылатых ракет, ПТРК Джавелин и Спайк, а также ударных беспилотников
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26.06.2021 00:24 Відповісти
Это всего лишь техническое оснащение, прогресс ткскзть, с таким же успехом можно сказать, что у империи созданной Александром Великим не было телеграфа, а у Наполеона-атомной бомбы. Что вовсе не мешало им управляться доступными (на то время) техническими способами.
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26.06.2021 08:40 Відповісти
Римську імперію грохнули не варвари,її грохнув інший ображений народ ,економічними методами ,як то вільна торгівля і контрабанда,варвари добили вже знелюднену і ослаблену імперію. В результаті безконтрольного завозу чужих товарів місцеві робітники залишались без стабільного заробітку,падала народжуваність і на знелюднені території поперли дикі германські племена.Нічого не нагадує ?
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26.06.2021 17:14 Відповісти
Её грохнула та же причина, что и многие другие империи до и после неё-преобладание центробежных сил перед центростремительными: старались захватить всё больше и больше, в результате чего просто не смогли удержать захваченное, откусили слишком большой кусок, чтобы проглотить.
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26.06.2021 17:22 Відповісти
Решта імперій так,а римська була перед розпадом практично знелюднена падінням народжуваності,варвари взяли те що вже було нежиттєздатне і зараз абсолютно дуже схожа ситуація ,падіння демографії на фоні тимчасово мирного заселення умовно варварськими племенами .і дуже скоро атеїстичне освічене культерне європейське суспільство стоятиме раком по команді на молитовних ковррикахиках
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04.07.2021 02:05 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko

https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko @Ogrysko https://twitter.com/Ogrysko/status/1408457085692563458 1 ч

Сьогодні лідер Заболоття з бункера провів нараду з пост. членами їхнього Радбезу (аналог політбюро ЦК КПРС), на якій обговорювали кіберпитання, утч. список переданий йому у цьому зв'язку Байденом у Женеві.
Наступні тижні покажуть,чи зрозуміли.
Інакше буде без попереджень і боляче
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25.06.2021 21:08 Відповісти
ой вей, держите семеро... ибо возмущению и негодованию не будет конца, а "бабки то не пахнут" но это уже совсем другая история
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25.06.2021 23:58 Відповісти
об общественном здоровье лучше рассуждать за заботливо расставленными на столе бутылочками с настойкой боярышника и нехитрой закуской (тут можно дать волю воображению)
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26.06.2021 00:17 Відповісти
 
 