Российский террорист из 3-й бригады ГРУ РФ Кривко, воевавший на Донбассе, изменил фамилию, чтобы попасть в Грузию, - "InformNapalm". ФОТО

Военный 3-й бригады ГРУ России (ГУ ГШ ВС РФ) Кирилл Кривко, который участвовал в войне против Украины под прикрытием "ЧВК Вагнера" ​​после его разоблачения в OSINT-расследовании InformNapalm в 2015 году со взял фамилию жены - Алешечкин, чтобы свободно попасть в Грузию и путешествовать в другие страны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой InformNapalm на об этом сегодня, 25 июня, в Фейсбуке написал генерал-майор запаса СБУ, эксперт Украинского центра аналитики и безопасности Игорь Гуськов.

"В января 2015 года команда InformNapalm провела классное расследование, где очень качественно задокументировала участие одного из граждан РФ в штурме Луганского аэропорта летом 2014 года, включая фото и видео с личным признанием Кривко Кирилла Владимировича, 12.12.1979 г.р., из Самары. Кривко, был военнослужащим 3-й бригады ГРУ, был командирован в Украину как сотрудник подразделения российской военной разведки под прикрытием "ЧВК Вагнер". Но после публикации InformNapalm он был вынужден в срочном порядке покинуть Донбасс, зачищая личные аккаунты в соцсетях ...

Его жена, Алешечкин Алина Алексеевна, 18.03.1980 г.р., владеет в Самаре собственной турфирмой ООО "Сто миров". Вот только слава "русского убийцы" + персональный запись в Чистилище Центра "Миротворец" обременяли ему выезд за пределы РФ. Не позднее 14.10.2017 года он сменил фамилию Кривко на фамилию жены. И уже в августе 2019 и в июле 2020 как Алешечкин Кирилл Владимирович насладился гостеприимством Грузии, активно освещая свои поездки в соцсетях.

Абсолютно спокойно, даже не испытывая быть задержанным и экстрадирован в Украину. Ну не был он в розыске по линии СБУ, ни по фамилии Кривко, ни по фамилии Алешечкин! Откуда грузинским спецслужбам было знать, что на руках этого подонка кровь украинских защитников Луганского аэропорта. И как Кривко-Алешечкин среди наемников "ЧВК Вагнер" десятки, совершенно спокойно путешествуют по Европе и Азии. И однажды, сменив фамилию, они также спокойно приедут в Украину, пройтись по Крещатику и отдохнуть в Межигорье. Потому СБУ - это не Моссад (это не упрек, а констатация факта с 2014 года), и вряд ли когда-нибудь им станет ", - рассказал в заметке генерал-майор запаса СБУ Игорь Гуськов.

Среди скриншотов, которые указании в посте есть также информация о месте жительства (прописки) этого спецназовца РФ, воевал против Украины, а также выполнял боевые задачи в Сирии.

Международная волонтерская разведывательная сообщество InformNapalm с марта 2014 подробно документирует факты об участии в вооруженной агрессии против Украины кадровых российских военнослужащих. Эти данные имеют огромный потенциал и становятся прочным базисом для дальнейших расследований, которые могут проводить правоохранительные органы и спецслужбы Украины и других стран мира.

Однако, для динамического отслеживания фигурантов OSINT-расследований нужны не только значительные ресурсы, а и политическая воля и желание самих спецслужб находить возможности для наказания военных преступников. Как отметил сам генерал-майор запаса СБУ Игорь Гуськов: "СБУ - это не Моссад, и вряд ли когда-нибудь им станет".

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