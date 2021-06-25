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Новости Коронавирус и карантин
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Штамм коронавируса "Дельта" в два раза заразнее обычного, - ВОЗ

Штамм коронавируса

Индийский вариант коронавируса "Дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Китае.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения Сумья Сваминатан.

Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.

По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эффективность вакцины Pfizer против штамма Delta - 90%, - производитель

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие прививку от COVID-19, защищены от "дельта" штамма коронавируса. Также он отметил, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, более тяжелое.

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Твой мозг , надо полагать , находится именно там , но это вовсе не значит , что у всех он там находится 😀
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25.06.2021 07:35
+2
До Олександрівської лікарні ( Київ) госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії!
У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")".
Бережіть себе і своїх рідних від цієі зарази !
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25.06.2021 07:33
+2
На паРашке уже пошли ва-банк...


Штам коронавірусу "Дельта" удвічі заразніший за звичайний, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9526
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25.06.2021 08:34
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Да неужели?
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25.06.2021 07:23 Ответить
раз он в два раза заразней значит вакцину надо колоть ближе к мозгу т.е. в жопу
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25.06.2021 07:26 Ответить
Твой мозг , надо полагать , находится именно там , но это вовсе не значит , что у всех он там находится 😀
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25.06.2021 07:35 Ответить
у всех, кто хочет себе в тело залить жидкость, которая даже не прошла испытаний... одно радует, прекратилась раскрутка вакцины от гриппа - грипп умер от коронавируса , УРА
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30.06.2021 14:47 Ответить
Да ты видимо много в себя жидкости вливаешь, и на испытание печень пока не жалуются, или списываешь на легкую побочку?
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09.12.2021 12:42 Ответить
Как при нашей жизни кто-то мог не переболеть ?
Так что нех нагнетать, особенно когда нашу землю делят.
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25.06.2021 07:29 Ответить
Кто делит и между кем?
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09.12.2021 12:32 Ответить
Одевать надо две маски вместо одной. Вылетел злой джин из бутылки, резвится как хочет, а назад - не затолкать.
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25.06.2021 07:30 Ответить
Так, так, а тріпер вже почав передаватися повітряно-крапельним шляхом...
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25.06.2021 07:31 Ответить
До Олександрівської лікарні ( Київ) госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії!
У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")".
Бережіть себе і своїх рідних від цієі зарази !
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25.06.2021 07:33 Ответить
Але чомусь там спростовують цю інформацію!
Тепер виникає питання, а де вони ці довбні поділись?
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25.06.2021 07:52 Ответить
Сподобалось слово «кажется» у тексті)))
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25.06.2021 07:38 Ответить
Там, вообще-то, кажУтся написано!
Но в принципе это сути не меняет)

Все-равно бестолково звучит!
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25.06.2021 07:55 Ответить
во-во....- а ВОЗ это тот паразит который верит только в зЭленую ИНЕКЦИЮ....
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25.06.2021 08:20 Ответить
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25.06.2021 08:04 Ответить
тобиш МВД из ковидного фонда надо дать в два рази больше денег
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25.06.2021 08:11 Ответить
На паРашке уже пошли ва-банк...


Штам коронавірусу "Дельта" удвічі заразніший за звичайний, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9526
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25.06.2021 08:34 Ответить
Индия производит вакцины и на Ее территории появился новый штам.
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25.06.2021 08:46 Ответить
Як у виробництві горілки - на одній лінії - акцизна, на іншій - контрафактна. Так і у індусів - поруч розробка і штамма, і вакцини. Заради прибутку всі засоби підходять.
https://www.dw.com/uk/kontsern-pfizer-i-vaktsyna-vid-koronavirusu-prybutky-vazhlyvishi-za-zhyttia/a-56670823
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25.06.2021 09:45 Ответить
Так это индусы корону создают? И какие вакцины индусы создали?
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09.12.2021 12:35 Ответить
Біотероризм квітне і це тільки початок.
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25.06.2021 10:21 Ответить
Вчера температура воздуха была ноль градусов, сегодня в два раза теплее.
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25.06.2021 12:33 Ответить
 
 