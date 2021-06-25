Штамм коронавируса "Дельта" в два раза заразнее обычного, - ВОЗ
Индийский вариант коронавируса "Дельта" вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в Китае.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации Здравоохранения Сумья Сваминатан.
Трансляция сеанса вопросов и ответов велась на странице ВОЗ в Twitter.
По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.
"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", - рассказала Сваминатан.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие прививку от COVID-19, защищены от "дельта" штамма коронавируса. Также он отметил, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, более тяжелое.
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Так что нех нагнетать, особенно когда нашу землю делят.
У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")".
Бережіть себе і своїх рідних від цієі зарази !
Тепер виникає питання, а де вони ці довбні поділись?
Но в принципе это сути не меняет)
Все-равно бестолково звучит!
https://www.dw.com/uk/kontsern-pfizer-i-vaktsyna-vid-koronavirusu-prybutky-vazhlyvishi-za-zhyttia/a-56670823