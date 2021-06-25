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Штам коронавірусу "Дельта" удвічі заразніший за звичайний, - ВООЗ

Штам коронавірусу

Індійський варіант коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший за вихідний штам, виявлений у Китаї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації Охорони здоров'я Сумья Свамінатан.

Трансляція сеансу запитань і відповідей велася на сторінці ВООЗ у Twitter.

За словами Свамінатан, з огляду на швидкість поширення, варіант "дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.

"Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкому перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ефективність вакцини Pfizer проти штаму Delta - 90%, - виробник

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення проти COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу. Також він зазначив, що перебіг хвороби, викликаної цим штамом коронавірусу, тяжчий.

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Топ коментарі
+7
Твой мозг , надо полагать , находится именно там , но это вовсе не значит , что у всех он там находится 😀
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25.06.2021 07:35
+2
До Олександрівської лікарні ( Київ) госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії!
У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")".
Бережіть себе і своїх рідних від цієі зарази !
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25.06.2021 07:33
+2
На паРашке уже пошли ва-банк...


Штам коронавірусу "Дельта" удвічі заразніший за звичайний, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9526
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25.06.2021 08:34
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Да неужели?
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25.06.2021 07:23 Відповісти
раз он в два раза заразней значит вакцину надо колоть ближе к мозгу т.е. в жопу
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25.06.2021 07:26 Відповісти
Твой мозг , надо полагать , находится именно там , но это вовсе не значит , что у всех он там находится 😀
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25.06.2021 07:35 Відповісти
у всех, кто хочет себе в тело залить жидкость, которая даже не прошла испытаний... одно радует, прекратилась раскрутка вакцины от гриппа - грипп умер от коронавируса , УРА
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30.06.2021 14:47 Відповісти
Да ты видимо много в себя жидкости вливаешь, и на испытание печень пока не жалуются, или списываешь на легкую побочку?
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09.12.2021 12:42 Відповісти
Как при нашей жизни кто-то мог не переболеть ?
Так что нех нагнетать, особенно когда нашу землю делят.
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25.06.2021 07:29 Відповісти
Кто делит и между кем?
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09.12.2021 12:32 Відповісти
Одевать надо две маски вместо одной. Вылетел злой джин из бутылки, резвится как хочет, а назад - не затолкать.
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25.06.2021 07:30 Відповісти
Так, так, а тріпер вже почав передаватися повітряно-крапельним шляхом...
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25.06.2021 07:31 Відповісти
До Олександрівської лікарні ( Київ) госпіталізували 66-річну жінку та 16-річну дитину, які нещодавно повернулись з Росії!
У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")".
Бережіть себе і своїх рідних від цієі зарази !
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25.06.2021 07:33 Відповісти
Але чомусь там спростовують цю інформацію!
Тепер виникає питання, а де вони ці довбні поділись?
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25.06.2021 07:52 Відповісти
Сподобалось слово «кажется» у тексті)))
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25.06.2021 07:38 Відповісти
Там, вообще-то, кажУтся написано!
Но в принципе это сути не меняет)

Все-равно бестолково звучит!
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25.06.2021 07:55 Відповісти
во-во....- а ВОЗ это тот паразит который верит только в зЭленую ИНЕКЦИЮ....
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25.06.2021 08:20 Відповісти
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25.06.2021 08:04 Відповісти
тобиш МВД из ковидного фонда надо дать в два рази больше денег
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25.06.2021 08:11 Відповісти
На паРашке уже пошли ва-банк...


Штам коронавірусу "Дельта" удвічі заразніший за звичайний, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 9526
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25.06.2021 08:34 Відповісти
Индия производит вакцины и на Ее территории появился новый штам.
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25.06.2021 08:46 Відповісти
Як у виробництві горілки - на одній лінії - акцизна, на іншій - контрафактна. Так і у індусів - поруч розробка і штамма, і вакцини. Заради прибутку всі засоби підходять.
https://www.dw.com/uk/kontsern-pfizer-i-vaktsyna-vid-koronavirusu-prybutky-vazhlyvishi-za-zhyttia/a-56670823
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25.06.2021 09:45 Відповісти
Так это индусы корону создают? И какие вакцины индусы создали?
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09.12.2021 12:35 Відповісти
Біотероризм квітне і це тільки початок.
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25.06.2021 10:21 Відповісти
Вчера температура воздуха была ноль градусов, сегодня в два раза теплее.
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25.06.2021 12:33 Відповісти
 
 