Штам коронавірусу "Дельта" удвічі заразніший за звичайний, - ВООЗ
Індійський варіант коронавірусу "Дельта" вдвічі заразніший за вихідний штам, виявлений у Китаї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації Охорони здоров'я Сумья Свамінатан.
Трансляція сеансу запитань і відповідей велася на сторінці ВООЗ у Twitter.
За словами Свамінатан, з огляду на швидкість поширення, варіант "дельта" може стати домінуючим штамом коронавірусу в світі.
"Добрі новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкому перебігу захворювання", - розповіла Свамінатан.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення проти COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу. Також він зазначив, що перебіг хвороби, викликаної цим штамом коронавірусу, тяжчий.
Будь ласка, зачекайте...
Так что нех нагнетать, особенно когда нашу землю делят.
У них виявили штам коронавірусу "Дельта" ("індійський")".
Бережіть себе і своїх рідних від цієі зарази !
Тепер виникає питання, а де вони ці довбні поділись?
Но в принципе это сути не меняет)
Все-равно бестолково звучит!
https://www.dw.com/uk/kontsern-pfizer-i-vaktsyna-vid-koronavirusu-prybutky-vazhlyvishi-za-zhyttia/a-56670823