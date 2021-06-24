Ефективність вакцини Pfizer проти штаму Delta - 90%, - виробник

Представник компанії Pfizer в Ізраїлі Алон Раппапорт заявив, що вакцина Pfizer-BioNTech має високу ефективність проти дельта-штаму коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Дані, які ми маємо на сьогодні, здобуті під час досліджень, які ми проводимо у лабораторії, і включають дані з місць, де індійський варіант (коронавірусу - ред.) "Дельта" вже витіснив британський штам як найпоширеніший. Дані вказують на те, що наша вакцина дуже ефективна, майже на 90%, для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19", - сказав Раппапорт.

Водночас очільниця відділу охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Шарон Олрой-Прейс заявила, що Ізраїлю наразі бракує достатньо даних для повного уявлення про ефективність вакцини проти штаму "Дельта".

"Ми збираємо дані зараз. Зараз ми лише спостерігаємо перші випадки штаму "Дельта" в Ізраїлі - близько 200, і скоро дізнаємось більше", - сказала вона.

Аналіз Міністерства охорони здоров’я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, засвідчив, що вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca забезпечують більш ніж 90% захисту від зараження штамом "Дельта".

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