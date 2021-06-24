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Новости Коронавирус и карантин
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Эффективность вакцины Pfizer против штамма Delta - 90%, - производитель

Эффективность вакцины Pfizer против штамма Delta - 90%, - производитель

Представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт заявил, что вакцина Pfizer-BioNTech имеет высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Данные, которые мы имеем на сегодняшний день, получены в ходе исследований, проведенных в лаборатории, и включают данные из мест, где индийский вариант (коронавируса. - Ред.) "Дельта" уже вытеснил британский штамм как самый распространенный. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна, почти на 90%, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19", - сказал Раппапорт.

В то же время руководитель отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что Израилю в настоящее время не хватает данных для полного представления об эффективности вакцины против штамма "Дельта".

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"Мы собираем данные сейчас. Сейчас мы только наблюдаем первые случаи штамма "Дельта" в Израиле - около 200, и скоро узнаем больше", - сказала она.

Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом "Дельта".

Также читайте: НСЗУ о вакцинации беременных от COVID-19: без острой необходимости не стоит, но если надо, то следует использовать препарат Pfizer

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
чудеса!
не успел появиться мутант... как производитель уже рапортует
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24.06.2021 17:58
+3
так она же только для депутатов и главзебилов - не для простых граждан Украины
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24.06.2021 18:04
+3
Вообще-то штамм дельта был обнаружен еще в октябре 2020 года.
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24.06.2021 18:27
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чудеса!
не успел появиться мутант... как производитель уже рапортует
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24.06.2021 17:58 Ответить
Вообще-то штамм дельта был обнаружен еще в октябре 2020 года.
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24.06.2021 18:27 Ответить
ааа... ну тогда - верим ))))
///
«Дельта»-вариант имеет несколько мутаций - иногда они усиливают вирус, позволяя ему обходить действие вакцины, иногда - ослабляют. Точные функции «дельта»-мутаций еще не исследованы учеными. Впрочем, известно, что они позволяют вирусу легче проникать в клетки организма и избегать некоторых иммунных реакций, пишет https://www.dw.com/uk/faktchek-dw-naskilky-nebezpechenyi-delta-variant-koronavirusu/a-57979365 Deutsche Welle .

Кроме собственно «Дельты», существует версия «Дельта плюс» (или AY.1). Этот вариант еще более заразен, впрочем, есть надежда что он еще не очень распространен.
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24.06.2021 18:42 Ответить
Аналіз Міністерства охорони здоров'я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, засвідчив, що вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca забезпечують більш ніж 90% захисту від зараження штамом "Дельта".Джерело: https://censor.net/ua/n3273323
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24.06.2021 18:56 Ответить
В статье дан анализ по штамму "Дельта" ( B.1.617.2) Он известен относительно давно. Про модификацию AY.1 там ничего нет. К чему тогда Ваше "не успел появиться мутант... как производитель уже рапортует"?
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24.06.2021 19:02 Ответить
потому что, грубо говоря производитель, никогда не скажет что его продукция бесполезна или мало эффективна (тем более в условиях жесткой конкуренции и возможностей бесконтрольного обогащения)
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24.06.2021 19:04 Ответить
Никогда не говори никогда. Из недавнего - Институт Пастера вместе с фирмой Мерк после испытаний вакцины от ковида решили, что она недостаточно эффективна и оказались от ее внедрения.
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24.06.2021 21:42 Ответить
бывают чудеса ... но это скорее исключение из правил (либо жесткие условия от заказчика)
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24.06.2021 21:45 Ответить
На лютий 2021 року існувало 66 вакцин кандидатів у різних стадіях клінічного дослідження, включаючи 17 на I фазі, 23 - на I-II фазі, 6 - на II фазі, та 20 на фазі III. Дослідження ще 4 інших канидатів припинено.
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24.06.2021 22:41 Ответить
якщо про клінічни випробування - та можливо все і відказ від не ефективної не диво
а от якщо вже налагоджене виробництво і виготовлено вакцини сотні мільйонів доз, доставлені замовникам (і ціна скаче як попит наказує) і ще багато є замовлень на виготовлення і внесена попередня платня... то небагато виробників засумніваються в можливостях своєї розрекламованої вакцини... (бо найменший сумнів виробника вб"є його бізнес)
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25.06.2021 10:23 Ответить
"виготовлено вакцини сотні мільйонів доз, доставлені замовникам" то тут вже працюють національні регуляторні органи, а не виробник. Наприклад, періодично Держлікслужба зупиняе продаж певних партій навіть добре відомих виробників до результатів дослідження конрольних зразків і зразків з розничної мережі.
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25.06.2021 10:47 Ответить
я думаю (та що там думаю, я впевнений), що Ви зрозуміли про що я намагаюсь криво-косо Вам сказати))) - виробник не часто ))) буде заперечувати благонадійність своєї продукції...
ну тобто (чисто технічно) за дотриманням рецептури і стерильності при виготовленні і т.д - відповідає виробник , а за нові можливості самої вакцини (складова і дія на вірус) - дослідники цієї вакцини...

(якось так))))))))
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25.06.2021 11:22 Ответить
Якщо продукція пройшла випробування на 20-40 тисячах людей, то ефектів, які пройшли непоміченими в цих дослідженнях не вже так і багато. І конспірологія тут ні до чого.
З недавнього - Джонсон і Джонсон забраковала 15 мвльонів доз своєї вакцни.
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25.06.2021 11:31 Ответить
чому забракували? через брак на виробництві, погані умови зберігання тощо... чи том, що вона виявилася слабкою до вірусу (тобто помилка винахідників)?
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25.06.2021 11:50 Ответить
Невідповідність заявленим параметрам якості одного з компонентів вакцини.
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25.06.2021 12:21 Ответить
а це пряме порушення технологічного процесу і хімічного складу вакцини саме виробником і відбраковка такого шмурдяка - буденність...
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25.06.2021 12:32 Ответить
Не така вже і буденність. Спробуйте навести ще п'ять аналогічних прикладів.
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25.06.2021 12:50 Ответить
пять не наберу)))
кроме Johnson & Johnson с рекордом 15 млн доз...
еще только один пример (именно производители а не посредники)
Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата из-за проблем с фильтрацией. Об этом сообщаетhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/moderna-ditches-400-000-vaccine-doses-but-still-set-to-meet-goal Bloomberg со ссылкой на официального представителя правительства США. Бракованная партия не была расфасована. Производственный сбой возник на финальном этапе производства.
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25.06.2021 13:15 Ответить
1. Це не буденність
2. Виробник сам зацікавлений в тому, щоб неефективна або небезпечна продукція не потрапила на ринок. Бо репутаційні втрати будуть колосальні.
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25.06.2021 13:21 Ответить
так она же только для депутатов и главзебилов - не для простых граждан Украины
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24.06.2021 18:04 Ответить
То, шо ты озвучил, только в фантазиях кацапов. А для Украинцев реальность такая:

В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения, передает https://censor.net/.
По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272725
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24.06.2021 18:36 Ответить
зебил - будут не вакцинированы - у зеленых - все в будущем ,может быть, а тебе советую посмотреть сколько на \сегодня уже вакцинировано - нельзя быть таким зебилом - бедные вы бедные - обещаниями все живете))
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24.06.2021 18:41 Ответить
И снова ты попал пальцем в просак, кацапчик Это УЖЕ происходит - люди вакцинируются, а ты мечтаешь, что у Украинцев всё будет хуже, чем у вас в лаптестане. Но все мечты кацапов сбываются наоборот
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24.06.2021 18:46 Ответить
Где можно вакцинироваться данной вакциной? В каком городе, конкретно?
Простому смертному ее получить нельзя, только отдельным категориям и элите. И так в каждом городе этой чудесной страны с дебилами у власти.
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24.06.2021 19:53 Ответить
Выше ссылки и на статью и на сайт Министерства. Там описана вся процедура подачи заявки. Или чукча не читатель?
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24.06.2021 20:16 Ответить
Чукча в курсе какие конкретно вакцины сейчас предлагают рядовому населению, когда весь цивилизованный мир предлагает вакцины на выбор? Даже в Грузии доступен выбор, это далеко не страна ЕС. Чукча в курсе, что Pfizer доступен только определенным категориям и олилуя, перешел по чукчассылке - коллективу, блт, 50+ человек.
«Розпочалася вакцинація проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.»
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24.06.2021 20:32 Ответить
Подаешь заявку от организованной группы и колешься Файзером. Читай выше по ссылкам.
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24.06.2021 21:00 Ответить
А шо у Алона был выбор что говорить про свою компанию? Или хорошее или промолчать.
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24.06.2021 18:37 Ответить
А шанс не захворіти,або перенести цей вірус в легкій формі - 95 відсотків...
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24.06.2021 18:39 Ответить
Даже если бы это было верно, попасть в те 5% - очень паршиво.
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24.06.2021 19:37 Ответить
Звідки така статистика?
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24.06.2021 21:47 Ответить
Только вот у нас Пфайзер для депутатов, а для черни Степашка закупил к4итайский Ковишилд по цене Пфайзера через богатыревскую прокладку.
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24.06.2021 18:45 Ответить
Не гони.
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24.06.2021 18:51 Ответить
Не флуди!
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24.06.2021 19:54 Ответить
Обоснуй.
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24.06.2021 20:15 Ответить
Эффективность 90% ? Так 90% выживут и так.
А больные 10% и так откинут копыта.
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24.06.2021 19:49 Ответить
Аналіз Міністерства охорони здоров'я Англії, де штам "Дельта" є найпоширенішим, засвідчив, що вакцини Pfizer/BioNTech та AstraZeneca забезпечують більш ніж 90% захисту від зараження штамом "Дельта".Джерело: https://censor.net/ua/n3273323
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24.06.2021 21:50 Ответить
Може, легше перехворіти, ніж потім розбиратися з тромбозом та інсультом ?
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24.06.2021 21:52 Ответить
А ти вважаєш, що ковід здоров'я додає? То порівняй
https://charter97.org/ru/news/2021/6/24/427233/ В Соединенных Штатах почти все летальные случаи от COVID-19 приходятся на людей, которые не были вакцинированы. Такие данные является ошеломляющей демонстрацией того, насколько эффективными оказались прививки. Об этом сообщает издание Associated Press. Отмечается, что из более чем 853 тысяч госпитализаций из-за коронавируса меньше 1200 (примерно 0,1%) касались полностью привитых американцев. Кроме того, в мае менее 150 жителей Соединенных Штатов (примерно 0,8%) из более 18 тысяч умерших от COVID-19 считались полностью вакцинированы от коронавируса.
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24.06.2021 22:42 Ответить
 
 