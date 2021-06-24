Эффективность вакцины Pfizer против штамма Delta - 90%, - производитель
Представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт заявил, что вакцина Pfizer-BioNTech имеет высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
"Данные, которые мы имеем на сегодняшний день, получены в ходе исследований, проведенных в лаборатории, и включают данные из мест, где индийский вариант (коронавируса. - Ред.) "Дельта" уже вытеснил британский штамм как самый распространенный. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна, почти на 90%, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19", - сказал Раппапорт.
В то же время руководитель отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что Израилю в настоящее время не хватает данных для полного представления об эффективности вакцины против штамма "Дельта".
"Мы собираем данные сейчас. Сейчас мы только наблюдаем первые случаи штамма "Дельта" в Израиле - около 200, и скоро узнаем больше", - сказала она.
Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом "Дельта".
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не успел появиться мутант... как производитель уже рапортует
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«Дельта»-вариант имеет несколько мутаций - иногда они усиливают вирус, позволяя ему обходить действие вакцины, иногда - ослабляют. Точные функции «дельта»-мутаций еще не исследованы учеными. Впрочем, известно, что они позволяют вирусу легче проникать в клетки организма и избегать некоторых иммунных реакций, пишет https://www.dw.com/uk/faktchek-dw-naskilky-nebezpechenyi-delta-variant-koronavirusu/a-57979365 Deutsche Welle .
Кроме собственно «Дельты», существует версия «Дельта плюс» (или AY.1). Этот вариант еще более заразен, впрочем, есть надежда что он еще не очень распространен.
а от якщо вже налагоджене виробництво і виготовлено вакцини сотні мільйонів доз, доставлені замовникам (і ціна скаче як попит наказує) і ще багато є замовлень на виготовлення і внесена попередня платня... то небагато виробників засумніваються в можливостях своєї розрекламованої вакцини... (бо найменший сумнів виробника вб"є його бізнес)
ну тобто (чисто технічно) за дотриманням рецептури і стерильності при виготовленні і т.д - відповідає виробник , а за нові можливості самої вакцини (складова і дія на вірус) - дослідники цієї вакцини...
(якось так))))))))
З недавнього - Джонсон і Джонсон забраковала 15 мвльонів доз своєї вакцни.
кроме Johnson & Johnson с рекордом 15 млн доз...
еще только один пример (именно производители а не посредники)
Американский производитель вакцины от коронавируса Moderna уничтожил 400 тысяч доз препарата из-за проблем с фильтрацией. Об этом сообщаетhttps://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-17/moderna-ditches-400-000-vaccine-doses-but-still-set-to-meet-goal Bloomberg со ссылкой на официального представителя правительства США. Бракованная партия не была расфасована. Производственный сбой возник на финальном этапе производства.
2. Виробник сам зацікавлений в тому, щоб неефективна або небезпечна продукція не потрапила на ринок. Бо репутаційні втрати будуть колосальні.
В Украине началась вакцинация против COVID-19 организованных коллективов вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщается https://moz.gov.ua/article/news/rozpochalasja-vakcinacija-proti-covid-19-organizovanih-kolektiviv на сайте Министерства здравоохранения, передает https://censor.net/.
По состоянию на 21 июня 2021 года, зарегистрировано 1,447 тыс. заявок на вакцинацию коллективов всего на 216,893 тыс. человек.Источник: https://censor.net/ru/n3272725
Простому смертному ее получить нельзя, только отдельным категориям и элите. И так в каждом городе этой чудесной страны с дебилами у власти.
«Розпочалася вакцинація проти COVID-19 компаній, які мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих щепитися. Їх щеплюють вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.»
А больные 10% и так откинут копыта.
https://charter97.org/ru/news/2021/6/24/427233/ В Соединенных Штатах почти все летальные случаи от COVID-19 приходятся на людей, которые не были вакцинированы. Такие данные является ошеломляющей демонстрацией того, насколько эффективными оказались прививки. Об этом сообщает издание Associated Press. Отмечается, что из более чем 853 тысяч госпитализаций из-за коронавируса меньше 1200 (примерно 0,1%) касались полностью привитых американцев. Кроме того, в мае менее 150 жителей Соединенных Штатов (примерно 0,8%) из более 18 тысяч умерших от COVID-19 считались полностью вакцинированы от коронавируса.