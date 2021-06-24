Эффективность вакцины Pfizer против штамма Delta - 90%, - производитель

Представитель компании Pfizer в Израиле Алон Раппапорт заявил, что вакцина Pfizer-BioNTech имеет высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Данные, которые мы имеем на сегодняшний день, получены в ходе исследований, проведенных в лаборатории, и включают данные из мест, где индийский вариант (коронавируса. - Ред.) "Дельта" уже вытеснил британский штамм как самый распространенный. Данные указывают на то, что наша вакцина очень эффективна, почти на 90%, для предотвращения коронавирусной болезни COVID-19", - сказал Раппапорт.

В то же время руководитель отдела здравоохранения Министерства здравоохранения Израиля Шарон Олрой-Прейс заявила, что Израилю в настоящее время не хватает данных для полного представления об эффективности вакцины против штамма "Дельта".

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"Мы собираем данные сейчас. Сейчас мы только наблюдаем первые случаи штамма "Дельта" в Израиле - около 200, и скоро узнаем больше", - сказала она.

Анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca обеспечивают более 90% защиты от заражения штаммом "Дельта".

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