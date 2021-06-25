Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня, - мэрия
В связи с ликвидацией последствий бури электрический транспорт не будет работать до конца дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на "Львовэлектротранс".
Как указано в сообщении, в данное время в сетях предприятия зафиксировали 12 серьезных поломок. Электропитание отключено, чтобы аварийные бригады могли как можно быстрее устранить аварии.
Также в пресс-службе горсовета сообщили, что на трех зданиях шквальным ветром частично сорвало кровлю. В частности, пострадали Центр детского и юношеского творчества Зализнычного района и дворец культуры имени Гната Хоткевича, а в детском саду №95 дерево проломило крышу в пристройке.
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І крізь ґрати дощу
бачу місто на шибці трамвая...
І на зламі епох
на байдужому мокрому склі,
Містер Львів сіроокий,
із тисяч твій профіль завжди впізнаю,
Звідусіль повернусь на твоєму
легкому крилі.
І крізь ґрати дощу
бачу контури вежі Корнякта,
Єзуїти, вали, пишні шати
чужих королев.
І крізь ґрати дощу
хіба треба кудись поспішати?
І крізь ґрати століть
загарчить припорошений лев.
Олександра Бердник
https://www.facebook.com/lviv1256/posts/4309924089059988?__cft__[0]=AZUee-C_9Yx2YOFeMUsy-tm97urzKLVjOYPHuxshkYPjwLYmkSmf4tzQC_3jomWAqxPX8ECjT06IwdEYvs3ShBzsaAjrUTcCxDsVWabWnjY4TNsYJ5w0xdVTQs33vCm5dSh8nf1fzUkCnSXF3VnH6F3ta619zo7m0LSoqZBq7xVa6jtIF1Q1d-mJZg1Rz4ntM8KMed9AEClCVY0IivQi4WRD&__tn__=%2CO%2CP-y-R 3 год ·
Вулиця Сахарова традиційно перетворилась на море, але без пляжів.
Фото: Зручне місто
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https://www.facebook.com/groups/1398422150346563/user/100001825122789/?__cft__[0]=AZVep4vdHc3SkfZG1dWZrpVpF6QLURnJKWUMrd9xWANB-OiAFyTkeVoWpuYDOyVhT8TntjpVQkDKLv4eEZeZgHqLFXVQwMJJeFfLJUwd3fnO4o3kotKsRRenQELNSyWo0HT0_tn1HU75_ebZCZdOOrv4_igXVm7_gMPLoVUjbatS6fV4SKE0oZQr3yYAWifLX1c&__tn__=R]-R Andrew Zastavnyy
.. річка тече згори з парку Замарстинівський і перетворюється на Мазепи на озеро. Парк реконструюється. Дренаж, стоки? Нє, не чули.