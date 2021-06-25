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Непогода бушует на Ривненщине, - ГСЧС. ВИДЕО

Вечером 25 июня на Ривненщине бушует непогода - сильный порывистый ветер, грозы и дождь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области.

"На спецлини "101" от граждан поступают сообщения о падении деревьев на автомобили. Спасатели Ривненской призывают жителей не выходить без надобности из дома но не выезжать транспортом, пока не утихнет непогода ", - говорится в сообщении.

Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы. Подразделения областного гарнизона ГСЧС реагируют на сообщения граждан и выезжают на все экстренные вызовы. Информация о последствиях непогоды будет оперативно обновляться.

"Ситуация мониторится спасателями в круглосуточном режиме", - уточняется в сообщении.

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Топ комментарии
+5
***..

Нахлине злива. Перемочить
І валуни на шлях знесе.
Усе живе перетолочить
І позамулює усе.

Повалить картоплі в городах,
Заллє цибулі і щавлі.
Але, немов останній подих,
Залишить корінь у землі.

І перекотиться каміння,
І перехрускають хрусти.
Та поки є в землі коріння,
Живе захоче відрости.
....................................
Станіслав Чернілевський
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25.06.2021 22:42
+3
Жара плохо, но лучше жара, чем такой дождик
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25.06.2021 22:17
+2
Волинь: дайте нам хоч частинку тої "непогоди"!
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25.06.2021 22:09
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Сглазили.
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25.06.2021 22:00 Ответить
Враждебная погода. Мразь
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25.06.2021 22:08 Ответить
Волинь: дайте нам хоч частинку тої "непогоди"!
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25.06.2021 22:09 Ответить
Завтра будет вам погода.
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25.06.2021 22:13 Ответить
Погода вже задовбала 36-градусною спекою. Дайте негоду!
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25.06.2021 22:31 Ответить
так лето вроде на улице, и 36 - это еще не так и много.
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25.06.2021 22:40 Ответить
Ви на Поліссі жили? Тут вище 28 градусів Цельсія до 90-х років температура не зростала. Тому воно і Полісся, а не степ.
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26.06.2021 07:38 Ответить
"Верніть злочинну владу".
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25.06.2021 22:45 Ответить
а в Запорожье жара неимоверная.
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25.06.2021 22:11 Ответить
Жара плохо, но лучше жара, чем такой дождик
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25.06.2021 22:17 Ответить
***..

Нахлине злива. Перемочить
І валуни на шлях знесе.
Усе живе перетолочить
І позамулює усе.

Повалить картоплі в городах,
Заллє цибулі і щавлі.
Але, немов останній подих,
Залишить корінь у землі.

І перекотиться каміння,
І перехрускають хрусти.
Та поки є в землі коріння,
Живе захоче відрости.
....................................
Станіслав Чернілевський
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25.06.2021 22:42 Ответить
Да не было ничего особого. В центре ветер был может мин 10 или еще и меньше, довольно сильный, но ничего такого уж страшного. Вот в чехии торнадо нормально прошелся.
Такое впечатление, что дождя никогда не видели.
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25.06.2021 22:45 Ответить
и на 45 маршрутку дерево упало. Но у нас как будто и не было ничего, просто дождь прошел
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26.06.2021 00:10 Ответить
А в нас вже прохолода, хоча навалило дерев і залишило місто на декілька годин без води і світла, но це все терпимо, бо спека вже дістала.
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26.06.2021 06:11 Ответить
 
 