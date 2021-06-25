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Новини
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негода (753) Рівне (562)

Негода вирує на Рівненщині, - ДСНС. ВIДЕО

Увечері 25 червня на Рівненщині вирує негода - сильний поривчастий вітер, грози і дощ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.

"На спецлінію "101" від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі. Рятувальники Рівненської закликають жителів не виходити без потреби з дому і не виїжджати транспортом, поки не вщухне негода", - сказано в повідомленні.

Підрозділи обласного гарнізону ДСНС реагують на повідомлення громадян і виїжджають на всі екстрені виклики. Інформація про наслідки негоди оперативно оновлюватиметься.

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"Ситуація моніториться рятувальниками в цілодобовому режимі", - уточнюється в повідомленні.
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Топ коментарі
+5
***..

Нахлине злива. Перемочить
І валуни на шлях знесе.
Усе живе перетолочить
І позамулює усе.

Повалить картоплі в городах,
Заллє цибулі і щавлі.
Але, немов останній подих,
Залишить корінь у землі.

І перекотиться каміння,
І перехрускають хрусти.
Та поки є в землі коріння,
Живе захоче відрости.
....................................
Станіслав Чернілевський
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25.06.2021 22:42
+3
Жара плохо, но лучше жара, чем такой дождик
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25.06.2021 22:17
+2
Волинь: дайте нам хоч частинку тої "непогоди"!
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25.06.2021 22:09
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Сглазили.
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25.06.2021 22:00 Відповісти
Враждебная погода. Мразь
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25.06.2021 22:08 Відповісти
Волинь: дайте нам хоч частинку тої "непогоди"!
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25.06.2021 22:09 Відповісти
Завтра будет вам погода.
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25.06.2021 22:13 Відповісти
Погода вже задовбала 36-градусною спекою. Дайте негоду!
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25.06.2021 22:31 Відповісти
так лето вроде на улице, и 36 - это еще не так и много.
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25.06.2021 22:40 Відповісти
Ви на Поліссі жили? Тут вище 28 градусів Цельсія до 90-х років температура не зростала. Тому воно і Полісся, а не степ.
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26.06.2021 07:38 Відповісти
"Верніть злочинну владу".
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25.06.2021 22:45 Відповісти
а в Запорожье жара неимоверная.
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25.06.2021 22:11 Відповісти
Жара плохо, но лучше жара, чем такой дождик
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25.06.2021 22:17 Відповісти
***..

Нахлине злива. Перемочить
І валуни на шлях знесе.
Усе живе перетолочить
І позамулює усе.

Повалить картоплі в городах,
Заллє цибулі і щавлі.
Але, немов останній подих,
Залишить корінь у землі.

І перекотиться каміння,
І перехрускають хрусти.
Та поки є в землі коріння,
Живе захоче відрости.
....................................
Станіслав Чернілевський
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25.06.2021 22:42 Відповісти
Да не было ничего особого. В центре ветер был может мин 10 или еще и меньше, довольно сильный, но ничего такого уж страшного. Вот в чехии торнадо нормально прошелся.
Такое впечатление, что дождя никогда не видели.
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25.06.2021 22:45 Відповісти
и на 45 маршрутку дерево упало. Но у нас как будто и не было ничего, просто дождь прошел
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26.06.2021 00:10 Відповісти
А в нас вже прохолода, хоча навалило дерев і залишило місто на декілька годин без води і світла, но це все терпимо, бо спека вже дістала.
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26.06.2021 06:11 Відповісти
 
 