Негода вирує на Рівненщині, - ДСНС. ВIДЕО
Увечері 25 червня на Рівненщині вирує негода - сильний поривчастий вітер, грози і дощ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУ ДСНС у Рівненській області.
"На спецлінію "101" від громадян надходять повідомлення про падіння дерев на автомобілі. Рятувальники Рівненської закликають жителів не виходити без потреби з дому і не виїжджати транспортом, поки не вщухне негода", - сказано в повідомленні.
Підрозділи обласного гарнізону ДСНС реагують на повідомлення громадян і виїжджають на всі екстрені виклики. Інформація про наслідки негоди оперативно оновлюватиметься.
"Ситуація моніториться рятувальниками в цілодобовому режимі", - уточнюється в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Вася Шевченко f77d76ba
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+3 Василий Васильев b8ee7c21
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+2 Alex Sokolov 0d8421f8
показати весь коментар25.06.2021 22:09
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Нахлине злива. Перемочить
І валуни на шлях знесе.
Усе живе перетолочить
І позамулює усе.
Повалить картоплі в городах,
Заллє цибулі і щавлі.
Але, немов останній подих,
Залишить корінь у землі.
І перекотиться каміння,
І перехрускають хрусти.
Та поки є в землі коріння,
Живе захоче відрости.
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Станіслав Чернілевський
Такое впечатление, что дождя никогда не видели.