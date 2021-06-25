РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4115 посетителей онлайн
Новости
1 859 5
Белая Церковь (154) пожар (5737) ГСЧС (4846)

Медицинский центр горел в Белой Церкви на Киевщине, - ГСЧС

Медицинский центр горел в Белой Церкви на Киевщине, - ГСЧС

В пятницу вечером, 25 июня, в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре "Беладент".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар возник в 20:07 в городе Белая Церковь в трехэтажном здании медицинского центра "Беладент" на крыше здания, площадью около 200 метров квадратных.

В результате возгорания никто не пострадал.

К тушению привлекли 40 человек и девять единиц техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выходных в Украине ожидаются сильные ливни, грозы и шквальный ветер, - ГСЧС

Медицинский центр горел в Белой Церкви на Киевщине, - ГСЧС 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Класика підпалу-організувати пажар на кришє зданія.
показать весь комментарий
25.06.2021 22:50 Ответить
Момент тарана Украинского тарана русские моряки кричали : давай ***.. дави его с права!
С в случае с Британским Судном Дефендр 50 раз крикнули- плиз , плиз отойдите! И не приняли ничего))))
показать весь комментарий
25.06.2021 22:52 Ответить
Червоного півня міг пустити хтось з охорони або завгосп. Когось жадібного купили конкуренти .
показать весь комментарий
25.06.2021 23:01 Ответить
Мда, імпланти і вініри зараз дорогі. Когось не влаштувала ціна або якість.
показать весь комментарий
25.06.2021 23:37 Ответить
За два года одно и то же здание, в одно и то же время года.
Совпадение? Не думаю.
показать весь комментарий
26.06.2021 07:04 Ответить
 
 