Медицинский центр горел в Белой Церкви на Киевщине, - ГСЧС
В пятницу вечером, 25 июня, в Белой Церкви произошел пожар в медицинском центре "Беладент".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Пожар возник в 20:07 в городе Белая Церковь в трехэтажном здании медицинского центра "Беладент" на крыше здания, площадью около 200 метров квадратных.
В результате возгорания никто не пострадал.
К тушению привлекли 40 человек и девять единиц техники ГСЧС.
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С в случае с Британским Судном Дефендр 50 раз крикнули- плиз , плиз отойдите! И не приняли ничего))))
Совпадение? Не думаю.