Медичний центр горів у Білій Церкві на Київщині, - ДСНС
У п'ятницю ввечері, 25 червня, в Білій Церкві сталася пожежа в медичному центрі "Беладент".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Пожежа виникла о 20:07 в місті Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру "Беладент" на даху будівлі, площею близько 200 метрів квадратних.
Внаслідок займання ніхто не постраждав.
До гасіння залучили 40 осіб і дев'ять одиниць техніки ДСНС.
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С в случае с Британским Судном Дефендр 50 раз крикнули- плиз , плиз отойдите! И не приняли ничего))))
Совпадение? Не думаю.