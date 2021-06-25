Медичний центр горів у Білій Церкві на Київщині, - ДСНС

У п'ятницю ввечері, 25 червня, в Білій Церкві сталася пожежа в медичному центрі "Беладент".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла о 20:07 в місті Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру "Беладент" на даху будівлі, площею близько 200 метрів квадратних.

Внаслідок займання ніхто не постраждав.

До гасіння залучили 40 осіб і дев'ять одиниць техніки ДСНС.

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