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Біла Церква (140) пожежа (4241) ДСНС (4983)

Медичний центр горів у Білій Церкві на Київщині, - ДСНС

У п'ятницю ввечері, 25 червня, в Білій Церкві сталася пожежа в медичному центрі "Беладент".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Пожежа виникла о 20:07 в місті Біла Церква в триповерховій будівлі медичного центру "Беладент" на даху будівлі, площею близько 200 метрів квадратних.

Внаслідок займання ніхто не постраждав.

До гасіння залучили 40 осіб і дев'ять одиниць техніки ДСНС.

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Медичний центр горів у Білій Церкві на Київщині, - ДСНС 01
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Класика підпалу-організувати пажар на кришє зданія.
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25.06.2021 22:50 Відповісти
Момент тарана Украинского тарана русские моряки кричали : давай ***.. дави его с права!
С в случае с Британским Судном Дефендр 50 раз крикнули- плиз , плиз отойдите! И не приняли ничего))))
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25.06.2021 22:52 Відповісти
Червоного півня міг пустити хтось з охорони або завгосп. Когось жадібного купили конкуренти .
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25.06.2021 23:01 Відповісти
Мда, імпланти і вініри зараз дорогі. Когось не влаштувала ціна або якість.
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25.06.2021 23:37 Відповісти
За два года одно и то же здание, в одно и то же время года.
Совпадение? Не думаю.
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26.06.2021 07:04 Відповісти
 
 