У Тернополі горів ресторан, - ДСНС (оновлено). ФОТО

У Тернополі горів ресторан "Коловорот", вогонь вдалося локалізувати на площі 500 кв. м. Об 11.26 пожежу було ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється також, що жертв і постраждалих в результаті події немає. О 10:56 пожежу було локалізовано на площі 500 кв.м. Об 11.26 пожежу було ліквідовано.







До гасіння вогню залучалися 36 осіб і 8 одиниць техніки ДСНС.

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