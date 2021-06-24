У Тернополі горів ресторан, - ДСНС (оновлено). ФОТО
У Тернополі горів ресторан "Коловорот", вогонь вдалося локалізувати на площі 500 кв. м. Об 11.26 пожежу було ліквідовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"24 червня до ДСНС надійшла інформація, що у м. Тернопіль по провулку В. Чорновола 2, виникла пожежа ресторану "Коловорот" з розповсюдженням на покрівлю поруч розташованої двоповерхової будівлі", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється також, що жертв і постраждалих в результаті події немає. О 10:56 пожежу було локалізовано на площі 500 кв.м. Об 11.26 пожежу було ліквідовано.
До гасіння вогню залучалися 36 осіб і 8 одиниць техніки ДСНС.
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Итак, Одесса. Одесса, пляж, жара, Аркадия, и, конечно, горит пирожковая.
Ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались.
Пирожки летели, как шрапнель. В белых халатах черного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами.
Зрители заполняли первые ряды.
Минут через сорок под овации появились пожарные. Все их дальнейшие действия сопровождались аплодисментами.
Особое оживление вызвало сообщение старшего, что у них нет воды. И они под крики «Браво!» потащили куда-то шланг. Зрители советовали им тащить туда же пирожковую.
Наблюдать такую сцену одному было неловко, и народ побежал за женой с криком: «Подождите, не тушите, пусть они тоже посмотрят!»
Особенно живописен был старший огнетушитель ввиду жары находящийся в жуткой брезентовой робе и черных сатиновых трусах типа «Верность». Зрителям импонировала его невысокая скорость и неумение отвинтить вентиль.
Когда действия пожарных совершенно в стороне от огня закончились, они стали приближаться.
На пожаре наступил тот момент, который так ценят шашлычники. Да, пламени уже не было, а угли были чуть подернуты пеплом. То есть те, кто жарили на шампурах помидоры и огурцы, жутко облизывались.
Когда в стволах наконец появилась вода, и угли уже погасли, и народ побежал смотреть, как двое пьяных под ударами волн пытаются вскарабкаться на высокую скользкую вертикальную стену.
В Одессе очень благодарный зритель, тем более, что в городе сейчас такая скука, а гастроли Театра Сатиры себя не оправдали.