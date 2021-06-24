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В Тернополе горел ресторан, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

В Тернополе горел ресторан "Круговорот", огонь удалось локализировать на площади 500 кв. м. В 11.26 пожар был ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания",- говорится в сообщении.

Уточняется также, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В 10:56 пожар был локализирован на площади 500 кв.м. В 11.26 пожар был ликвидирован.

В Тернополе горел ресторан, - ГСЧС 01
В Тернополе горел ресторан, - ГСЧС 02
В Тернополе горел ресторан, - ГСЧС 03

К тушению огня привлекались 36 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС о трагедии в Белогородке: Причиной может быть как газ, так и взрывоопасные предметы в одной из квартир

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пожар (5946) рестораны (279) Тернополь (769) ГСЧС (4967)


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Жара-будьте внимательны;окурок пока затушиш замучишся!
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24.06.2021 11:48 Ответить
Ты, я смотрю, не мучался.
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24.06.2021 11:49 Ответить
Не знаю какие Вы окурки тушите, но я на прошлой неделе курил Мальборо, так вот если не затягиваться в течении минуты, сигарета гаснет сама. Курящий товарищ сказал что сейчас все сигареты такие...
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24.06.2021 11:53 Ответить
Врёт товарищ. Парламент не гаснет.
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24.06.2021 11:56 Ответить
М. Жванецкий «Горит пирожковая»

Итак, Одесса. Одесса, пляж, жара, Аркадия, и, конечно, горит пирожковая.
Ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле перекрыло все рекорды. Канцерогенные вещества не выдержали своего скопления и взорвались.
Пирожки летели, как шрапнель. В белых халатах черного цвета суетились пирожковницы и верещали давно забытыми девичьими голосами.
Зрители заполняли первые ряды.
Минут через сорок под овации появились пожарные. Все их дальнейшие действия сопровождались аплодисментами.
Особое оживление вызвало сообщение старшего, что у них нет воды. И они под крики «Браво!» потащили куда-то шланг. Зрители советовали им тащить туда же пирожковую.
Наблюдать такую сцену одному было неловко, и народ побежал за женой с криком: «Подождите, не тушите, пусть они тоже посмотрят!»
Особенно живописен был старший огнетушитель ввиду жары находящийся в жуткой брезентовой робе и черных сатиновых трусах типа «Верность». Зрителям импонировала его невысокая скорость и неумение отвинтить вентиль.
Когда действия пожарных совершенно в стороне от огня закончились, они стали приближаться.
На пожаре наступил тот момент, который так ценят шашлычники. Да, пламени уже не было, а угли были чуть подернуты пеплом. То есть те, кто жарили на шампурах помидоры и огурцы, жутко облизывались.
Когда в стволах наконец появилась вода, и угли уже погасли, и народ побежал смотреть, как двое пьяных под ударами волн пытаются вскарабкаться на высокую скользкую вертикальную стену.
В Одессе очень благодарный зритель, тем более, что в городе сейчас такая скука, а гастроли Театра Сатиры себя не оправдали.
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24.06.2021 12:32 Ответить
Бензином гасили - з фото видно.... )))
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24.06.2021 14:28 Ответить
 
 