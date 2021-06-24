В Тернополе горел ресторан, - ГСЧС (обновлено). ФОТО

В Тернополе горел ресторан "Круговорот", огонь удалось локализировать на площади 500 кв. м. В 11.26 пожар был ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"24 июня в ГСЧС поступила информация, что в г. Тернополь по переулку В. Черновола 2, возник пожар ресторана "Круговорот" с распространением на кровлю рядом расположенного двухэтажного здания",- говорится в сообщении.

Уточняется также, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В 10:56 пожар был локализирован на площади 500 кв.м. В 11.26 пожар был ликвидирован.







К тушению огня привлекались 36 человек и 8 единиц техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС о трагедии в Белогородке: Причиной может быть как газ, так и взрывоопасные предметы в одной из квартир