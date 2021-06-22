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ГСЧС о трагедии в Белогородке: Причиной может быть как газ, так и взрывоопасные предметы в одной из квартир

ГСЧС о трагедии в Белогородке: Причиной может быть как газ, так и взрывоопасные предметы в одной из квартир

Причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в с. Белгородка Киевской области, который привел к пожару и гибели человека, будут установлены следствием.

Об этом заявил глава ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Василий Слободяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока что следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена причина взрыва", - рассказал он журналистам. 

Он отметил, что специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

"Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование, - добавил он.

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Решение о компенсациях должно быть принято комиссией во вторник, 22 июня. Конкретные суммы пока не назывались.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.

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взрыв (6728) Киевская область (4121) пожар (5936) ГСЧС (4958)


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Вот и причина неопределенности в словах о дополнительном финансировании того что входит в их прямые обязанности и уже профинансировано бюджетом страны.Тем более что даже делитант сможет отличить взрыв газа от взравного устройства.
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22.06.2021 12:09 Ответить
P.S.Хотя,хотя если сам Президент Украины обязал разобраться в этом деле значит на это будет выделено несколько десятков миллионов из бюджета страны которые уйдут на наблюдателей над наблюдательной комиссией по наблюдению за теми кто обязан исполнять свои прямые обязаности за наблюдением по наблюдательной комиссией за исполнением своих обязанностей по расследованию причин взрыва.
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22.06.2021 12:18 Ответить
Зельц квартиры пострадавшим уже пообещал?
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22.06.2021 13:25 Ответить
 
 