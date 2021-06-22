ГСЧС о трагедии в Белогородке: Причиной может быть как газ, так и взрывоопасные предметы в одной из квартир

Причины взрыва в пятиэтажном жилом доме в с. Белгородка Киевской области, который привел к пожару и гибели человека, будут установлены следствием.

Об этом заявил глава ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Василий Слободяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Причин взрыва, вероятно, может быть несколько: как и газ, так и взрывоопасные предметы, которые могли быть в одной из квартир третьего этажа. Пока что следствие устанавливает. Работают лаборатории, взяты дополнительные образцы, и тогда будет установлена причина взрыва", - рассказал он журналистам.

Он отметил, что специальная комиссия уже начала рассматривать вопрос компенсаций пострадавшим в результате пожара.

"Если же комиссия поработает и финансов, которые есть на местном уровне, будет недостаточно, то комиссия ГСЧС районного уровня будет обращаться к областному уровню для того, чтобы было выделено дополнительное финансирование, - добавил он.

Читайте также: Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке

Решение о компенсациях должно быть принято комиссией во вторник, 22 июня. Конкретные суммы пока не назывались.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство.