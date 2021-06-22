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Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом и потребовал установить причины взрыва.

Об этом он написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее", - написал Зеленский.

Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

Также читайте: Причиной взрыва и пожара в Белогородке могла быть граната, - ГСЧС

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 21 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в Белогородке произошел врыв. Один человек погиб - его тело нашли в квартире после ликвидации пожара. Двое жителей дома были госпитализированы, еще шестеро - пострадали, но от госпитализации отказались. Пожар распространился на 4, 5 этажи и крышу. Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.

В ГСЧС говорят, что взорвался точно не газ, и причиной взрыва может быть граната или другое взрывное устройство

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+19
Треба терміново скликати Раду Безпеки і ввести санкції против винуватців!
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22.06.2021 01:41
+17
А при чому тут Президент коли є служби та люди в яких є обовязком визначити причиу.ЗЕ щоб не робити тільки би проявитися.
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22.06.2021 01:48
+11
Воно нарешті прокинулося??? Більше доби пройшло, а він тільки відірвався від айкосиків та доріжок? Зате яка швидкість на євробачення, на футбольні матчі! Години - і ось тобі постик! Загибель людей в країні - мінімум доба...
Воно просто медійна амьоба, бо навіть до інфузорії цьому непорозумінню ще довгий шлях розвитку потрібен...
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22.06.2021 02:00
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Правила форума Совет форумчан
Треба терміново скликати Раду Безпеки і ввести санкції против винуватців!
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22.06.2021 01:41 Ответить
А при чому тут Президент коли є служби та люди в яких є обовязком визначити причиу.ЗЕ щоб не робити тільки би проявитися.
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22.06.2021 01:48 Ответить
Так, вiдправна точка - щоби нiчого не робити... Хоча тут е сумнiв, що це вiн вiдреагував, а не яка-небудь його шiстка.
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22.06.2021 03:25 Ответить
Его все-таки нашли в 3D джунглях ОПы? МЧС доложил что это взрывное устройство. Какая еще причина нужна? Ну почему в таких случаях ему не привозят нарколога в первую очередь?
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22.06.2021 01:51 Ответить
Тю, ну и вопросики... Там главный нарколог Пальчевский - 2 сапога пара, посмотрите тока на его заточку.
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22.06.2021 03:28 Ответить
Дал бог... В смысле 73% - *********** идиота Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке - Цензор.НЕТ 5650
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22.06.2021 01:51 Ответить
виноват мудрый нарит выбравший себе президентом дегенерата-наркомана
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22.06.2021 01:56 Ответить
Воно нарешті прокинулося??? Більше доби пройшло, а він тільки відірвався від айкосиків та доріжок? Зате яка швидкість на євробачення, на футбольні матчі! Години - і ось тобі постик! Загибель людей в країні - мінімум доба...
Воно просто медійна амьоба, бо навіть до інфузорії цьому непорозумінню ще довгий шлях розвитку потрібен...
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22.06.2021 02:00 Ответить
Та яка там iнфузорiя туфелька? - Валянок звичайний.
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22.06.2021 03:19 Ответить
Для спасения рейтинга требуется изобразить бурную деятельность.
Пусть еще и под "личный контроль" возьмет.
Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке - Цензор.НЕТ 7595
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22.06.2021 03:49 Ответить
Случайно бедоносец не проезжал намедни мимо?
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22.06.2021 04:53 Ответить
Ко всем щелям з-ка.
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22.06.2021 05:39 Ответить
назначить виноватых как по делу Шеремета?
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22.06.2021 05:46 Ответить
Тобто ти стверджуєш, що можливо то бомбанула пукатєльна вєна у якогось соєвого ідіота? Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке - Цензор.НЕТ 5100
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22.06.2021 06:26 Ответить
Идиоты бывают не только соевые.
Есть ещё идиоты героические.
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22.06.2021 06:51 Ответить
У чмирька в оточенні 100% крадунів і шпигунів, а він валяє дурня на публіку.
______________
Ліквідатора України Зєлю геть. Дострокові.
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22.06.2021 06:31 Ответить
Теперь главное не выйти на ветерана или волонтёра.
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22.06.2021 06:50 Ответить
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война...
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22.06.2021 07:03 Ответить
Ножкою тупотів???
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22.06.2021 07:59 Ответить
Деталь.Он требует от местных властей.Сам ни при чем.
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22.06.2021 08:01 Ответить
Якщо без цього доручення не з'ясували б - то Бубочка хєровий президент. А якщо і без цього доручення з'ясують, а Бубочка цим займається, то він ще більш хєровий президент.
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22.06.2021 08:29 Ответить
 
 