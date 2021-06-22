Зеленський вимагає з'ясувати причини вибуху в Білогородці
Новини Цензор.НЕТ Події
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом і вимагає встановити причини вибуху.
Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше", - написав Зеленський.
Також він вимагає від місцевої влади й обласної державної адміністрації надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.
У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.
Будь ласка, зачекайте...
Воно просто медійна амьоба, бо навіть до інфузорії цьому непорозумінню ще довгий шлях розвитку потрібен...
Пусть еще и под "личный контроль" возьмет.
Есть ещё идиоты героические.
______________
Ліквідатора України Зєлю геть. Дострокові.
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война...