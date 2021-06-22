Зеленський вимагає з'ясувати причини вибуху в Білогородці

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом і вимагає встановити причини вибуху.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше", - написав Зеленський.

Також він вимагає від місцевої влади й обласної державної адміністрації надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.