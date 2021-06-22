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Зеленський вимагає з'ясувати причини вибуху в Білогородці

Новини Цензор.НЕТ Події

Зеленський вимагає з'ясувати причини вибуху в Білогородці

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом і вимагає встановити причини вибуху.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці в Білогородці на Київщині. Причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше", - написав Зеленський.

Також він вимагає від місцевої влади й обласної державної адміністрації надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків.

Читайте також: Причиною вибуху і пожежі в Білогородці могла бути граната, - ДСНС

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 21 червня в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку в Білогородці стався вибух. Одна людина загинула - тіло знайшли в квартирі після ліквідації пожежі. Двох осіб було госпіталізовано, ще шестеро - постраждали, але від госпіталізації відмовилися. Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи і дах. Рятувальники вивели на свіже повітря 40 осіб.

У ДСНС кажуть, що вибухнув точно не газ, і причиною вибуху може бути граната або інший вибуховий пристрій.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Треба терміново скликати Раду Безпеки і ввести санкції против винуватців!
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22.06.2021 01:41
+17
А при чому тут Президент коли є служби та люди в яких є обовязком визначити причиу.ЗЕ щоб не робити тільки би проявитися.
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22.06.2021 01:48
+11
Воно нарешті прокинулося??? Більше доби пройшло, а він тільки відірвався від айкосиків та доріжок? Зате яка швидкість на євробачення, на футбольні матчі! Години - і ось тобі постик! Загибель людей в країні - мінімум доба...
Воно просто медійна амьоба, бо навіть до інфузорії цьому непорозумінню ще довгий шлях розвитку потрібен...
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22.06.2021 02:00
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Треба терміново скликати Раду Безпеки і ввести санкції против винуватців!
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22.06.2021 01:41 Відповісти
А при чому тут Президент коли є служби та люди в яких є обовязком визначити причиу.ЗЕ щоб не робити тільки би проявитися.
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22.06.2021 01:48 Відповісти
Так, вiдправна точка - щоби нiчого не робити... Хоча тут е сумнiв, що це вiн вiдреагував, а не яка-небудь його шiстка.
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22.06.2021 03:25 Відповісти
Его все-таки нашли в 3D джунглях ОПы? МЧС доложил что это взрывное устройство. Какая еще причина нужна? Ну почему в таких случаях ему не привозят нарколога в первую очередь?
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22.06.2021 01:51 Відповісти
Тю, ну и вопросики... Там главный нарколог Пальчевский - 2 сапога пара, посмотрите тока на его заточку.
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22.06.2021 03:28 Відповісти
Дал бог... В смысле 73% - *********** идиота Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке - Цензор.НЕТ 5650
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22.06.2021 01:51 Відповісти
виноват мудрый нарит выбравший себе президентом дегенерата-наркомана
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22.06.2021 01:56 Відповісти
Воно нарешті прокинулося??? Більше доби пройшло, а він тільки відірвався від айкосиків та доріжок? Зате яка швидкість на євробачення, на футбольні матчі! Години - і ось тобі постик! Загибель людей в країні - мінімум доба...
Воно просто медійна амьоба, бо навіть до інфузорії цьому непорозумінню ще довгий шлях розвитку потрібен...
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22.06.2021 02:00 Відповісти
Та яка там iнфузорiя туфелька? - Валянок звичайний.
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22.06.2021 03:19 Відповісти
Для спасения рейтинга требуется изобразить бурную деятельность.
Пусть еще и под "личный контроль" возьмет.
Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке - Цензор.НЕТ 7595
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22.06.2021 03:49 Відповісти
Случайно бедоносец не проезжал намедни мимо?
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22.06.2021 04:53 Відповісти
Ко всем щелям з-ка.
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22.06.2021 05:39 Відповісти
назначить виноватых как по делу Шеремета?
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22.06.2021 05:46 Відповісти
Тобто ти стверджуєш, що можливо то бомбанула пукатєльна вєна у якогось соєвого ідіота? Зеленский требует выяснить причины взрыва в Белогородке - Цензор.НЕТ 5100
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22.06.2021 06:26 Відповісти
Идиоты бывают не только соевые.
Есть ещё идиоты героические.
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22.06.2021 06:51 Відповісти
У чмирька в оточенні 100% крадунів і шпигунів, а він валяє дурня на публіку.
______________
Ліквідатора України Зєлю геть. Дострокові.
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22.06.2021 06:31 Відповісти
Теперь главное не выйти на ветерана или волонтёра.
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22.06.2021 06:50 Відповісти
Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война
Киев бомбили, нам объявили
Что началася война...
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22.06.2021 07:03 Відповісти
Ножкою тупотів???
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22.06.2021 07:59 Відповісти
Деталь.Он требует от местных властей.Сам ни при чем.
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22.06.2021 08:01 Відповісти
Якщо без цього доручення не з'ясували б - то Бубочка хєровий президент. А якщо і без цього доручення з'ясують, а Бубочка цим займається, то він ще більш хєровий президент.
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22.06.2021 08:29 Відповісти
 
 