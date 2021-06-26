Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макрона возможности диалога с Россией и противодействие ее агрессивном поведении в Европе.
Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США по результатам встречи, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой с одновременным противодействием агрессивному и безответственному поведению России, в частности в отношении Украины", - отметили в Госдепе.
Сообщается также, что стороны обсудили трансатлантическую взаимодействие в вопросах безопасности, реагирование на попытки Китая проводить агрессивную экономическую политику и подорвать международный порядок.
Кроме того, Блинкен и Макрона обменялись мнениями по противодействию терроризму, поддержки демократии, а также возможности улучшения ситуации в африканском регионе Сахель.
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Или Блинкен пытался вправить Макрону мозги и донести, что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?
_Чиво эта?! Разве кого-то из европутинцев уже посадили за госизмену?
- "Газпром" не резиновый - на всех должностей может не хватить!