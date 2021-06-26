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Макрон (1166) Блинкен (927)

Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии

Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макрона возможности диалога с Россией и противодействие ее агрессивном поведении в Европе.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Госдепартаментом США по результатам встречи, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь Блинкен и президент Макрон подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой с одновременным противодействием агрессивному и безответственному поведению России, в частности в отношении Украины", - отметили в Госдепе.

Сообщается также, что стороны обсудили трансатлантическую взаимодействие в вопросах безопасности, реагирование на попытки Китая проводить агрессивную экономическую политику и подорвать международный порядок.

Кроме того, Блинкен и Макрона обменялись мнениями по противодействию терроризму, поддержки демократии, а также возможности улучшения ситуации в африканском регионе Сахель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о предложении Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным: Сегодня пообщаемся с послами Германии и Франции - хотим понять их намерения. ВИДЕО

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Топ комментарии
+11
А смысл с Макроном "увидевшем в глазах Уйла диалог" что-то обсуждать?
Или Блинкен пытался вправить Макрону мозги и донести, что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?
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26.06.2021 00:41
+7
Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии Блинкен - Макрону:

- "Газпром" не резиновый - на всех должностей может не хватить!
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26.06.2021 02:07
+5
Та знаем мы что обсуждение заключалось только в одном - Как бы еще подыграть кремлевской крысе..
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26.06.2021 00:51
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А смысл с Макроном "увидевшем в глазах Уйла диалог" что-то обсуждать?
Или Блинкен пытался вправить Макрону мозги и донести, что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?
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26.06.2021 00:41 Ответить
"...что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?"
_Чиво эта?! Разве кого-то из европутинцев уже посадили за госизмену?
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26.06.2021 00:54 Ответить
А в Украине разве садят? Наоборот человек идёт на повышение при шмаркле и может в ОП попасть, или ОГА.
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26.06.2021 07:20 Ответить
А Зенарик про какую-то «субъектность « гундосило
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26.06.2021 09:19 Ответить
Та знаем мы что обсуждение заключалось только в одном - Как бы еще подыграть кремлевской крысе..
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26.06.2021 00:51 Ответить
Как лечь, в какой позе.😁
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26.06.2021 07:06 Ответить
"Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе отказались от предложения Германии провести переговоры с Хутиным" - настоящий изгой. Теперь официально.
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26.06.2021 00:58 Ответить
"Предложение Меркель о приглашении путина в ЕС не вошло в итоговый документ его не ставили на голосование во избежание публичного позора Меркель но фрау не сдаётся: я бы хотела более смелого шага.. будут разработаны форматы и условия переговоров с рф, но не на уровне лидеров.... Время её походит к концу, но она ещё не выполнила все поручения, данные ей кремлём. Вот увидите последние ее судороги будут как у ужа на сковородке ..." (с)
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26.06.2021 01:02 Ответить
Она так старалась. Но здоровье не позволяет.
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26.06.2021 07:08 Ответить
Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии - Цензор.НЕТ 9246
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26.06.2021 01:29 Ответить
Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии Блинкен - Макрону:

- "Газпром" не резиновый - на всех должностей может не хватить!
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26.06.2021 02:07 Ответить
Ничего, там ещё "Роснефть" есть и туда "кадры" нужны.
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26.06.2021 05:52 Ответить
так макроша уже противодействует вместе с фрау-пионерважатой
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26.06.2021 02:22 Ответить
Ша! Вы же знаете за Эмика. Он если перестает на время быть геронтологом, то сразу толерантный поц
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26.06.2021 05:03 Ответить
Это значит, что Блинкен доходчиво объяснил пиндосику, что конкуренция со старушкой за Вовино сердце проиграна
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26.06.2021 08:02 Ответить
а лягушатник как... языком объяснял?
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26.06.2021 08:07 Ответить
Макрон уже одной ногой в совете директоров Газпрома, ему эти объяснения до фени, бабло надо рубить)))))
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26.06.2021 09:07 Ответить
именно поэтому Блинкен подсуетился- ( возобновление сотрудничества с США будет стоит рашисту не малых денег ,которые могут быть у грязьпрома в случае запуска трубы) а французский макарон ,используется как посредник в торгах
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26.06.2021 09:12 Ответить
Цветочки, танцы, приглашения на свадьбу, алимпияда в расее, формула-1 в расее, газопроводик из расеи, место счетовода в газпроме, и так далее и тому подобное. Это всё, что надо знать украинцам о европейских ценностях.
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26.06.2021 09:10 Ответить
И сколько ж можно обсуждать? Пока по Берлину и Парижу не поедут русские казаки в бистро водку пить. И у стойки будет прислуживать сам господин Макрон...
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26.06.2021 09:51 Ответить
С ****** разговаривать - зря время терять:
Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії - Цензор.НЕТ 4478

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26.06.2021 12:57 Ответить
 
 