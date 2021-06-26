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Макрон Емманюель (1323) Блінкен (1147)

Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії

Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном можливості діалогу з Росією і протидію її агресивній поведінці в Європі.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному Держдепартаментом США за результатами зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Держсекретар Блінкен і президент Макрон підкреслили спільні цілі встановлення стабільних і передбачуваних відносин з Москвою з одночасною протидією агресивній та безвідповідальній поведінці Росії, зокрема стосовно України", - зазначили в Держдепі.

Повідомляється також, що сторони обговорили трансатлантичну взаємодію в питаннях безпеки, реагування на спроби Китаю провадити агресивну економічну політику та підірвати міжнародний порядок.

Крім того, Блінкен і Макрон обмінялися думками щодо протидії тероризму, підтримки демократії, а також можливості покращення ситуації в африканському регіоні Сахель.

Також читайте: США, Німеччина та інші країни Заходу мають зробити все, щоб РФ не змогла використати "Північний потік-2" як зброю проти України, - Блінкен
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Топ коментарі
+11
А смысл с Макроном "увидевшем в глазах Уйла диалог" что-то обсуждать?
Или Блинкен пытался вправить Макрону мозги и донести, что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?
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26.06.2021 00:41
+7
Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии Блинкен - Макрону:

- "Газпром" не резиновый - на всех должностей может не хватить!
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26.06.2021 02:07
+5
Та знаем мы что обсуждение заключалось только в одном - Как бы еще подыграть кремлевской крысе..
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26.06.2021 00:51
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А смысл с Макроном "увидевшем в глазах Уйла диалог" что-то обсуждать?
Или Блинкен пытался вправить Макрону мозги и донести, что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?
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26.06.2021 00:41 Відповісти
"...что работать на пенсии в Газпроме не такая уж и хорошая идея?"
_Чиво эта?! Разве кого-то из европутинцев уже посадили за госизмену?
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26.06.2021 00:54 Відповісти
А в Украине разве садят? Наоборот человек идёт на повышение при шмаркле и может в ОП попасть, или ОГА.
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26.06.2021 07:20 Відповісти
А Зенарик про какую-то «субъектность « гундосило
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26.06.2021 09:19 Відповісти
Та знаем мы что обсуждение заключалось только в одном - Как бы еще подыграть кремлевской крысе..
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26.06.2021 00:51 Відповісти
Как лечь, в какой позе.😁
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26.06.2021 07:06 Відповісти
"Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе отказались от предложения Германии провести переговоры с Хутиным" - настоящий изгой. Теперь официально.
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26.06.2021 00:58 Відповісти
"Предложение Меркель о приглашении путина в ЕС не вошло в итоговый документ его не ставили на голосование во избежание публичного позора Меркель но фрау не сдаётся: я бы хотела более смелого шага.. будут разработаны форматы и условия переговоров с рф, но не на уровне лидеров.... Время её походит к концу, но она ещё не выполнила все поручения, данные ей кремлём. Вот увидите последние ее судороги будут как у ужа на сковородке ..." (с)
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26.06.2021 01:02 Відповісти
Она так старалась. Но здоровье не позволяет.
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26.06.2021 07:08 Відповісти
Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии - Цензор.НЕТ 9246
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26.06.2021 01:29 Відповісти
Блинкен и Макрон обсудили противодействие российской агрессии Блинкен - Макрону:

- "Газпром" не резиновый - на всех должностей может не хватить!
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26.06.2021 02:07 Відповісти
Ничего, там ещё "Роснефть" есть и туда "кадры" нужны.
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26.06.2021 05:52 Відповісти
так макроша уже противодействует вместе с фрау-пионерважатой
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26.06.2021 02:22 Відповісти
Ша! Вы же знаете за Эмика. Он если перестает на время быть геронтологом, то сразу толерантный поц
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26.06.2021 05:03 Відповісти
Это значит, что Блинкен доходчиво объяснил пиндосику, что конкуренция со старушкой за Вовино сердце проиграна
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26.06.2021 08:02 Відповісти
а лягушатник как... языком объяснял?
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26.06.2021 08:07 Відповісти
Макрон уже одной ногой в совете директоров Газпрома, ему эти объяснения до фени, бабло надо рубить)))))
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26.06.2021 09:07 Відповісти
именно поэтому Блинкен подсуетился- ( возобновление сотрудничества с США будет стоит рашисту не малых денег ,которые могут быть у грязьпрома в случае запуска трубы) а французский макарон ,используется как посредник в торгах
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26.06.2021 09:12 Відповісти
Цветочки, танцы, приглашения на свадьбу, алимпияда в расее, формула-1 в расее, газопроводик из расеи, место счетовода в газпроме, и так далее и тому подобное. Это всё, что надо знать украинцам о европейских ценностях.
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26.06.2021 09:10 Відповісти
И сколько ж можно обсуждать? Пока по Берлину и Парижу не поедут русские казаки в бистро водку пить. И у стойки будет прислуживать сам господин Макрон...
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26.06.2021 09:51 Відповісти
С ****** разговаривать - зря время терять:
Блінкен і Макрон обговорили протидію російській агресії - Цензор.НЕТ 4478

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26.06.2021 12:57 Відповісти
 
 