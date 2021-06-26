По стране действуют более 130 центров вакцинации, - Минздрав

Центры массовой вакцинации против коронавируса уже открылись во всех регионах Украины - всего их насчитывается более 130.



Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Минздрав.

"В Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, которые записались в лист ожидания с помощью "ДІЇ"или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Центры вакцинации открылись во всех регионах", - проинформировали в министерстве.

С полным списком центров и расписанием их работы можно ознакомиться по ссылке.

Уточняется, что в центрах вакцинации прививают только тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Как сообщалось, вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

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