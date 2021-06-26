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По стране действуют более 130 центров вакцинации, - Минздрав

По стране действуют более 130 центров вакцинации, - Минздрав

Центры массовой вакцинации против коронавируса уже открылись во всех регионах Украины - всего их насчитывается более 130.


Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает Минздрав.

"В Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, которые записались в лист ожидания с помощью "ДІЇ"или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Центры вакцинации открылись во всех регионах", - проинформировали в министерстве.

С полным списком центров и расписанием их работы можно ознакомиться по ссылке.

Уточняется, что в центрах вакцинации прививают только тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Как сообщалось, вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

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Самое хреновое не то, что их так катастрофически МАЛО.
Самое хреновое то, что зе-власти считают такое количество НОРМАЛЬНЫМ.
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26.06.2021 02:02 Ответить
якщо відкрити на базі усіх поліклінік по одному центру вакцінації, вистачить на один заштрик. вакцини дуже мало і якісна тільки для найцінніших передставників олігархату та депутатства з міськими головами, радами, їх дітьми та коханцями
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26.06.2021 07:21 Ответить
Ляшко намагається "пропетляти", пунктів вакцинації не просто мало, їх кількість це НІЩО для України. Уявіть вакцинацію у Києві у вист. центрі. Хто у нас мав вакцинуватись у першу чергу?, правильно, найстарші люди. І сьогодні, при 35-ти градусах, через півкиєва, з пересадками, у автобусах-тролейбусах, у яких температура взагалі під 50, вони мають приїхати до ВЦ і простояти, саме простояти!, у черзі 4-5 годин. Ви не прикидаєтесь, ви їб--уті насправді. А причина дуже проста, ВАКЦИНИ НЕМАЄ, НІЯКИХ ОБІЦЯНИХ МІЛЬЙОНІВ ДОЗ, НЕМАЄ. І якщо почати вакцинацію насправді, відкривши тисячі пунктів вакцинації, то самої вакцини вистачить на день-другий і все. І одразу буде видно, що "король голий", вакцинувати людей нічим. А сьогодні йде імітація безперервного процесу і кожного дня з"являоться нові "успіхи", 5-6 нових пунктів.
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26.06.2021 05:05 Ответить
Только почему-то чиновников и депушлюх вакцинируют пфайзер , а в центрах - экспериментальный шмурдяк для лохов
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26.06.2021 07:09 Ответить
А прививочка дейсивует всего 180 дней...а потом начнется бег по кругу...
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26.06.2021 08:47 Ответить
Николаевская область последняя в Украине где появился COVID, его успешно побороли и теперь в области нет ни одного центра вакцинации. Власти считают, что у нас 1,5М бессмертных.
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26.06.2021 12:22 Ответить
 
 