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У країні діють понад 130 центрів вакцинації, - МОЗ

У країні діють понад 130 центрів вакцинації, - МОЗ

Центри масової вакцинації проти коронавірусу вже відкрилися у всіх регіонах України - всього їх налічується понад 130.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє МОЗ.

В Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Центри вакцинації відкрилися в усіх регіонах!

Повний список центрів та розклад їхньої роботи дивіться за посиланням.

В центрах вакцинації щеплять як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу рекордну кількість людей - 97 130, - МОЗ
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Самое хреновое не то, что их так катастрофически МАЛО.
Самое хреновое то, что зе-власти считают такое количество НОРМАЛЬНЫМ.
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26.06.2021 02:02 Відповісти
якщо відкрити на базі усіх поліклінік по одному центру вакцінації, вистачить на один заштрик. вакцини дуже мало і якісна тільки для найцінніших передставників олігархату та депутатства з міськими головами, радами, їх дітьми та коханцями
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26.06.2021 07:21 Відповісти
Ляшко намагається "пропетляти", пунктів вакцинації не просто мало, їх кількість це НІЩО для України. Уявіть вакцинацію у Києві у вист. центрі. Хто у нас мав вакцинуватись у першу чергу?, правильно, найстарші люди. І сьогодні, при 35-ти градусах, через півкиєва, з пересадками, у автобусах-тролейбусах, у яких температура взагалі під 50, вони мають приїхати до ВЦ і простояти, саме простояти!, у черзі 4-5 годин. Ви не прикидаєтесь, ви їб--уті насправді. А причина дуже проста, ВАКЦИНИ НЕМАЄ, НІЯКИХ ОБІЦЯНИХ МІЛЬЙОНІВ ДОЗ, НЕМАЄ. І якщо почати вакцинацію насправді, відкривши тисячі пунктів вакцинації, то самої вакцини вистачить на день-другий і все. І одразу буде видно, що "король голий", вакцинувати людей нічим. А сьогодні йде імітація безперервного процесу і кожного дня з"являоться нові "успіхи", 5-6 нових пунктів.
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26.06.2021 05:05 Відповісти
Только почему-то чиновников и депушлюх вакцинируют пфайзер , а в центрах - экспериментальный шмурдяк для лохов
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26.06.2021 07:09 Відповісти
А прививочка дейсивует всего 180 дней...а потом начнется бег по кругу...
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26.06.2021 08:47 Відповісти
Николаевская область последняя в Украине где появился COVID, его успешно побороли и теперь в области нет ни одного центра вакцинации. Власти считают, что у нас 1,5М бессмертных.
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26.06.2021 12:22 Відповісти
 
 