У країні діють понад 130 центрів вакцинації, - МОЗ

Центри масової вакцинації проти коронавірусу вже відкрилися у всіх регіонах України - всього їх налічується понад 130.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомляє МОЗ.

В Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через "Дію" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Центри вакцинації відкрилися в усіх регіонах!

Повний список центрів та розклад їхньої роботи дивіться за посиланням.

В центрах вакцинації щеплять як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого.

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