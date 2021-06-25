Более 296,5 тыс. человек уже вакцинировали в Киеве, - Кличко

В Киеве вакцинировали уже более 296,5 тысяч человек. Две дозы вакцины получили более 53 000 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столице продолжается кампания по вакцинации населения. На этой неделе Центр вакцинации, созданный на базе Международного выставочного центра, начал принимать киевлян в четверг. Сегодня центр продолжает свою работу. А также будет работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30. Всего с начала работы Центра вакцинации в МВЦ в нем привили более 20 700 киевлян", - сказал Кличко.

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Он напомнил, для того, чтобы вакцинироваться, киевляне могут записаться через сервис helsi.me, выбрав удобный день и время для вакцинации. После регистрации придет SMS-подтверждение. Именно его нужно показать на входе в центр.

Для вакцинации нужно взять с собой паспорт и идентификационный код. Для сокращения времени, затраченного на вакцинацию, - предварительно подписать декларацию с семейным врачом.

Также киевляне, зарегистрированные в приложении "Дія" и внесенные в листы ожидания учреждений здравоохранения, могут прививаться в пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города.

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"Продолжают в столице вакцинировать и работников образования. Для этого город определил учебные заведения, на базе которых создали прививочные пункты. Всего их 17. Расположены пункты во всех районах города. В них вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech уже привили почти 46,8 тысячи педагогов. Всего в столице уже вакцинировали более 296,5 тыс. человек. Из них две дозы вакцины получили более 53 000. Это в основном - медики, социальные работники, педагоги, военные, паралимпийцы и маломобильные граждане. В частности, только вчера в Киеве вакцинировали более 14,2 тысячи человек", - добавил Кличко.