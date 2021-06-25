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Более 296,5 тыс. человек уже вакцинировали в Киеве, - Кличко

Более 296,5 тыс. человек уже вакцинировали в Киеве, - Кличко

В Киеве вакцинировали уже более 296,5 тысяч человек. Две дозы вакцины получили более 53 000 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"В столице продолжается кампания по вакцинации населения. На этой неделе Центр вакцинации, созданный на базе Международного выставочного центра, начал принимать киевлян в четверг. Сегодня центр продолжает свою работу. А также будет работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:30. Всего с начала работы Центра вакцинации в МВЦ в нем привили более 20 700 киевлян", - сказал Кличко.

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Он напомнил, для того, чтобы вакцинироваться, киевляне могут записаться через сервис helsi.me, выбрав удобный день и время для вакцинации. После регистрации придет SMS-подтверждение. Именно его нужно показать на входе в центр.

Для вакцинации нужно взять с собой паспорт и идентификационный код. Для сокращения времени, затраченного на вакцинацию, - предварительно подписать декларацию с семейным врачом.

Также киевляне, зарегистрированные в приложении "Дія" и внесенные в листы ожидания учреждений здравоохранения, могут прививаться в пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи города.

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"Продолжают в столице вакцинировать и работников образования. Для этого город определил учебные заведения, на базе которых создали прививочные пункты. Всего их 17. Расположены пункты во всех районах города. В них вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech уже привили почти 46,8 тысячи педагогов. Всего в столице уже вакцинировали более 296,5 тыс. человек. Из них две дозы вакцины получили более 53 000. Это в основном - медики, социальные работники, педагоги, военные, паралимпийцы и маломобильные граждане. В частности, только вчера в Киеве вакцинировали более 14,2 тысячи человек", - добавил Кличко.
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25.06.2021 13:20 Ответить
а точніше 1 доза 4%
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25.06.2021 13:37 Ответить
Только что из поликлиники. Киев. 49 лет. Вакцинировался Короноваком ( CoronaVac).

Зашел в регистратуру чисто узнать - как встать в очередь на вакцинацию. Меня спрашивают - а вы когда бы хотели вакцинироваться? я говорю - да хоть сейчас! - они такие - Да без проблем - за спиной открыта дверь, принесли бумажку, подписал заяву, там указано что за вакцина, вопросы как я себя чувствую и т.д. Пришел доктор, померял температуру, достали из холодильника готовый шприц и вкололи в руку. Попросили посидеть полчаса (на случай анафилаксии).

Дали бумажку когда прийти второй раз (от 14 до 28 дней).
Сказать что я доволен - ничего не сказать. Чувствую себя белым человеком.
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25.06.2021 15:30 Ответить
и еще - очереди НЕ БЫЛО. И пока я там был ни один человек ни старый ни молодой не пришел с вопросом - а можно и мне?

страна дебилов.

Кстати, переболел короной 4 месяца назад, это был пипец пипецкий. Никому не пожелаю. при обычном гриппе тебе 3 дня капец а потом на улучшение. При этой заразе тебе неделю пипец, а на второй неделе ЕЩЕ ХУЖЕ. И в этот момент надо делать КТ. У меня обошлось трахеитом, пару месяцев выхаркивал, а у коллеги поражение легких 40%, до сих пор валяется света белого не видя. всего 30 лет парню.
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25.06.2021 15:33 Ответить
 
 