Понад 296,5 тис. осіб вже вакцинували в Києві, - Кличко

У Києві вакцинували вже понад 296,5 тисяч осіб. Дві дози вакцини отримали понад 53 000 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці триває кампанія з вакцинації населення. Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, почав приймати киян у четвер. Продовжує свою роботу центр сьогодні. А також працюватиме в суботу та неділю з 10:00 до 17:30. Загалом від початку роботи Центру вакцинації у МВЦ у ньому щепили понад 20700 киян", – сказав Кличко.

Він нагадав: для того, щоб щепитися, кияни можуть записатися через сервіс helsi.me, обравши зручний день та час для вакцинації. Після реєстрації прийде SMS‑підтвердження. Саме його потрібно показати на вході в центр.

Для вакцинації потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Для скорочення часу, витраченого на вакцинацію, – попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем.

Також кияни, зареєстровані у додатку "Дія" та внесені у листки очікування закладів охорони здоров’я, можуть щепитися в пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.

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"Продовжують у столиці вакцинувати і працівників освітньої галузі. Для цього місто визначило навчальні заклади, на базі яких створили вакцинальні пункти. Усього їх 17. Розташовані пункти у всіх районах міста. У них вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech вже щепили майже 46,8 тисячі освітян. Загалом у столиці вже вакцинували понад 296,5 тисячі людей. Із них 2 дози вакцини отримали більш як 53 тисячі. Це переважно – медики, соціальні працівники, освітяни, військові, паралімпійці та маломобільні громадяни. Зокрема, тільки вчора в Києві вакцинували понад 14,2 тисячі людей", – додав Кличко.