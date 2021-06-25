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Понад 296,5 тис. осіб вже вакцинували в Києві, - Кличко

Понад 296,5 тис. осіб вже вакцинували в Києві, - Кличко

У Києві вакцинували вже понад 296,5 тисяч осіб. Дві дози вакцини отримали понад 53 000 осіб.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці триває кампанія з вакцинації населення. Цього тижня Центр вакцинації, що створений на базі Міжнародного виставкового центру, почав приймати киян у четвер. Продовжує свою роботу центр сьогодні. А також працюватиме в суботу та неділю з 10:00 до 17:30. Загалом від початку роботи Центру вакцинації у МВЦ у ньому щепили понад 20700 киян", – сказав Кличко.

Він нагадав: для того, щоб щепитися, кияни можуть записатися через сервіс helsi.me, обравши зручний день та час для вакцинації. Після реєстрації прийде SMS‑підтвердження. Саме його потрібно показати на вході в центр.

Для вакцинації потрібно взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код. Для скорочення часу, витраченого на вакцинацію, – попередньо підписати декларацію з сімейним лікарем.

Також кияни, зареєстровані у додатку "Дія" та внесені у листки очікування закладів охорони здоров’я, можуть щепитися в пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста.

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"Продовжують у столиці вакцинувати і працівників освітньої галузі. Для цього місто визначило навчальні заклади, на базі яких створили вакцинальні пункти. Усього їх 17. Розташовані пункти у всіх районах міста. У них вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech вже щепили майже 46,8 тисячі освітян. Загалом у столиці вже вакцинували понад 296,5 тисячі людей. Із них 2 дози вакцини отримали більш як 53 тисячі. Це переважно – медики, соціальні працівники, освітяни, військові, паралімпійці та маломобільні громадяни. Зокрема, тільки вчора в Києві вакцинували понад 14,2 тисячі людей", – додав Кличко.

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25.06.2021 13:20 Відповісти
а точніше 1 доза 4%
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25.06.2021 13:37 Відповісти
Только что из поликлиники. Киев. 49 лет. Вакцинировался Короноваком ( CoronaVac).

Зашел в регистратуру чисто узнать - как встать в очередь на вакцинацию. Меня спрашивают - а вы когда бы хотели вакцинироваться? я говорю - да хоть сейчас! - они такие - Да без проблем - за спиной открыта дверь, принесли бумажку, подписал заяву, там указано что за вакцина, вопросы как я себя чувствую и т.д. Пришел доктор, померял температуру, достали из холодильника готовый шприц и вкололи в руку. Попросили посидеть полчаса (на случай анафилаксии).

Дали бумажку когда прийти второй раз (от 14 до 28 дней).
Сказать что я доволен - ничего не сказать. Чувствую себя белым человеком.
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25.06.2021 15:30 Відповісти
и еще - очереди НЕ БЫЛО. И пока я там был ни один человек ни старый ни молодой не пришел с вопросом - а можно и мне?

страна дебилов.

Кстати, переболел короной 4 месяца назад, это был пипец пипецкий. Никому не пожелаю. при обычном гриппе тебе 3 дня капец а потом на улучшение. При этой заразе тебе неделю пипец, а на второй неделе ЕЩЕ ХУЖЕ. И в этот момент надо делать КТ. У меня обошлось трахеитом, пару месяцев выхаркивал, а у коллеги поражение легких 40%, до сих пор валяется света белого не видя. всего 30 лет парню.
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25.06.2021 15:33 Відповісти
 
 