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Бездомных в Индии начали вакцинировать от COVID-19

Бездомных в Индии начали вакцинировать от COVID-19

Правительство индийской столицы Дели начало кампанию по вакцинации городских бездомных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По информации Indian Express, в пятницу 150 бездомных получили прививики в лагере вакцинации, открытом в приюте Нигамбодха.

Лагерь был организован правительством Дели, в этом районе местные чиновники намерены вакцинировать около 7 000 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправила в Индию кислородные концентраторы, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как сообщало издание ранее, сотни бездомных столкнулись с трудностями при вакцинации от коронавируса из-за отсутствия удостоверений личности. Для людей чиновники составили офлайн-список и разделили их на группы по 40-50 человек. К каждой такой группе прикреплен номер удостоверения одного из сотрудников волонтерской организации. Он будет отвечать за этих 50 человек и сообщит им о необходимости получить вторую дозу. Таким образом, люди без документов в Дели также смогут пройти вакцинацию.

Также читайте: Все вакцины от COVID-19, используемые в Украине, эффективны против штамма "дельта", - Минздрав
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Топ комментарии
+7
А украинцам от зеГниды и Крадуцкого большой
Привет китайского дерьма ....
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26.06.2021 14:21
+3
Выход один: перегонять в вакцины асфальт с Вэлыкого крадивныцтва. Куда весь антиковидный фонд закатали под откаты.
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26.06.2021 14:23
+3
Індуси вацинацію БПМП організували краще ніж зелені недоумки.
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26.06.2021 14:49
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А украинцам от зеГниды и Крадуцкого большой
Привет китайского дерьма ....
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26.06.2021 14:21 Ответить
У нас чемпионы
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26.06.2021 14:21 Ответить
во народу в индии...
даже всех подсчитать не могут-нет паспортов.
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26.06.2021 14:23 Ответить
Выход один: перегонять в вакцины асфальт с Вэлыкого крадивныцтва. Куда весь антиковидный фонд закатали под откаты.
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26.06.2021 14:23 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит

Вакцинировался 2-й.
В рай.поликлинике. По записи. Заняло минут 10.
Три раза спросили фамилию - ни разу паспорт или квитанцию с первого раза.
Никакой справки не выдали - сказали с заграном к участковому.
-А если загран просрочен?- спрашиваю
-Тогда зачем справка?- удивились они
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26.06.2021 14:27 Ответить
А "к участковому"...это к менту что ли?? А он каким боком к прививкам??
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26.06.2021 14:33 Ответить
он из другой страны
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26.06.2021 14:36 Ответить
Индия более развита в борьбе с Ковид, чем Украина, а Зе им кислородные концентраторы поотправлял, которых не нехватка у нас и на которые выделил деньги Запад, что является очередным плевком на Запад, ведь они выделяли деньги не ради Зе-пиара в Индии.
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26.06.2021 14:40 Ответить
Кацап?
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26.06.2021 14:42 Ответить
Та це ж ***** зайшло на Цензор.
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26.06.2021 14:50 Ответить
Індуси вацинацію БПМП організували краще ніж зелені недоумки.
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26.06.2021 14:49 Ответить
Грошиков на вакцыну для нарИда нет!
Весь бюджет папа Беня сказал потратить на Велике КРАДИВНЫЦТВО!
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26.06.2021 16:08 Ответить
Не переживайте, что вас не вакцинируют. Чем больше читаешь и слышишь о последствиях от этих ковидных вакцин (не в укр. источниках естнно), тем страшнее становится.
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26.06.2021 16:18 Ответить
Решили "начать" с лагеря для бездомных в столице.Они всем мешают.
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26.06.2021 16:27 Ответить
в Україні епохи бєзбєдності Зєлі вакцінування - то привілей тільки елітного зеленого жлоб"я, як безхатьків з Індії.. а пересічні українці виживають без допомоги держави, де тупорилі зебіли захопили владу
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26.06.2021 17:04 Ответить
 
 