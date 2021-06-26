Бездомних в Індії почали вакцинувати проти COVID-19
Уряд індійської столиці Делі почав кампанію з вакцинації міських бездомних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У п'ятницю щеплення отримали 150 бездомних, що з'явилися в табір вакцинації, створений в притулку Нігамбодха.
Табір було організовано урядом Делі, у цьому районі місцеві чиновники мають намір вакцинувати близько 7 000 осіб.
Як повідомляло видання раніше, сотні бездомних зіткнулися з труднощами під час вакцинації проти коронавірусу через відсутність посвідчень особи. Для таких людей чиновники склали офлайн-список і розділили їх на групи по 40-50 осіб. До кожної такої групи прикріплений номер посвідчення одного співробітника волонтерської організації. Він відповідатиме за цих 50 осіб і повідомить їм про необхідність отримати другу дозу. Таким чином, люди без документів у Делі також зможуть пройти вакцинацію.
Будь ласка, зачекайте...
Привет китайского дерьма ....
даже всех подсчитать не могут-нет паспортов.
Вакцинировался 2-й.
В рай.поликлинике. По записи. Заняло минут 10.
Три раза спросили фамилию - ни разу паспорт или квитанцию с первого раза.
Никакой справки не выдали - сказали с заграном к участковому.
-А если загран просрочен?- спрашиваю
-Тогда зачем справка?- удивились они
Весь бюджет папа Беня сказал потратить на Велике КРАДИВНЫЦТВО!