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Бездомних в Індії почали вакцинувати проти COVID-19

Бездомних в Індії почали вакцинувати проти COVID-19

Уряд індійської столиці Делі почав кампанію з вакцинації міських бездомних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У п'ятницю щеплення отримали 150 бездомних, що з'явилися в табір вакцинації, створений в притулку Нігамбодха.

Табір було організовано урядом Делі, у цьому районі місцеві чиновники мають намір вакцинувати близько 7 000 осіб.

Як повідомляло видання раніше, сотні бездомних зіткнулися з труднощами під час вакцинації проти коронавірусу через відсутність посвідчень особи. Для таких людей чиновники склали офлайн-список і розділили їх на групи по 40-50 осіб. До кожної такої групи прикріплений номер посвідчення одного співробітника волонтерської організації. Він відповідатиме за цих 50 осіб і повідомить їм про необхідність отримати другу дозу. Таким чином, люди без документів у Делі також зможуть пройти вакцинацію.

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Топ коментарі
+7
А украинцам от зеГниды и Крадуцкого большой
Привет китайского дерьма ....
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26.06.2021 14:21
+3
Выход один: перегонять в вакцины асфальт с Вэлыкого крадивныцтва. Куда весь антиковидный фонд закатали под откаты.
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26.06.2021 14:23
+3
Індуси вацинацію БПМП організували краще ніж зелені недоумки.
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26.06.2021 14:49
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А украинцам от зеГниды и Крадуцкого большой
Привет китайского дерьма ....
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26.06.2021 14:21 Відповісти
У нас чемпионы
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26.06.2021 14:21 Відповісти
во народу в индии...
даже всех подсчитать не могут-нет паспортов.
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26.06.2021 14:23 Відповісти
Выход один: перегонять в вакцины асфальт с Вэлыкого крадивныцтва. Куда весь антиковидный фонд закатали под откаты.
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26.06.2021 14:23 Відповісти
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит

Вакцинировался 2-й.
В рай.поликлинике. По записи. Заняло минут 10.
Три раза спросили фамилию - ни разу паспорт или квитанцию с первого раза.
Никакой справки не выдали - сказали с заграном к участковому.
-А если загран просрочен?- спрашиваю
-Тогда зачем справка?- удивились они
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26.06.2021 14:27 Відповісти
А "к участковому"...это к менту что ли?? А он каким боком к прививкам??
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26.06.2021 14:33 Відповісти
он из другой страны
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26.06.2021 14:36 Відповісти
Индия более развита в борьбе с Ковид, чем Украина, а Зе им кислородные концентраторы поотправлял, которых не нехватка у нас и на которые выделил деньги Запад, что является очередным плевком на Запад, ведь они выделяли деньги не ради Зе-пиара в Индии.
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26.06.2021 14:40 Відповісти
Кацап?
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26.06.2021 14:42 Відповісти
Та це ж ***** зайшло на Цензор.
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26.06.2021 14:50 Відповісти
Індуси вацинацію БПМП організували краще ніж зелені недоумки.
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26.06.2021 14:49 Відповісти
Грошиков на вакцыну для нарИда нет!
Весь бюджет папа Беня сказал потратить на Велике КРАДИВНЫЦТВО!
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26.06.2021 16:08 Відповісти
Не переживайте, что вас не вакцинируют. Чем больше читаешь и слышишь о последствиях от этих ковидных вакцин (не в укр. источниках естнно), тем страшнее становится.
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26.06.2021 16:18 Відповісти
Решили "начать" с лагеря для бездомных в столице.Они всем мешают.
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26.06.2021 16:27 Відповісти
в Україні епохи бєзбєдності Зєлі вакцінування - то привілей тільки елітного зеленого жлоб"я, як безхатьків з Індії.. а пересічні українці виживають без допомоги держави, де тупорилі зебіли захопили владу
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26.06.2021 17:04 Відповісти
 
 