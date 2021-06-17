Кабмін скасував заборону на в'їзд з Індії

Кабінет Міністрів України рішенням від 16 червня 2021 року скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, що прибули з Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ вилучає з постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким встановлювалася повна заборона на перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Винятком були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям або дітьми громадян України.

Обмеження діяли з 2 травня 2021 року.

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