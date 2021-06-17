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Новини Політика України
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Кабмін скасував заборону на в'їзд з Індії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін скасував заборону на в'їзд з Індії

Кабінет Міністрів України рішенням від 16 червня 2021 року скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, що прибули з Індії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Документ вилучає з постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким встановлювалася повна заборона на перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше 7 днів протягом останніх 14 днів.

Винятком були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям або дітьми громадян України.

Обмеження діяли з 2 травня 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: перший випадок захворювання на "зелену цвіль" виявили в Індії

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Даешь "зеленую плесень"!
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17.06.2021 13:00
+3
Местная зеленая плесень чота херовато справляется с хохлами. щас усилят ее индийской зеленой плесенью
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17.06.2021 13:09
+3
это просто пипец...
Вначале зелёная шалупень свозила самолётами из самых очагов, и сейчас решила повторить...
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17.06.2021 13:11
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Даешь "зеленую плесень"!
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17.06.2021 13:00 Відповісти
Як повідомляє The Times of India.
За словами лікарів, ("зелена пліснява "! це ще один різновид грибкової хвороби: її інші види - «чорний», «білий» і «жовтий» грибок (мукормікоз) - вже виявлені у десятків тисяч людей.Тому й відкрила ЗЕ-банда в'їзд... щоб пришвидшити винищення українців
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17.06.2021 16:26 Відповісти
Прям таки и винищення. Ужоснах. Для ДУМАЮЩИХ нияка пліснява не страшна. Если ее, конечно, не приходится лечить коктейлями Молотова.
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17.06.2021 16:39 Відповісти
И на фиг они там нужны с новыми вирусами? Кабмин отменил запрет на въезд из Индии - Цензор.НЕТ 5765
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17.06.2021 13:03 Відповісти
Так а где бабло зе-гниды брать будут если коронавируса не будет?
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17.06.2021 13:09 Відповісти
это просто пипец...
Вначале зелёная шалупень свозила самолётами из самых очагов, и сейчас решила повторить...
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17.06.2021 13:11 Відповісти
Местная зеленая плесень чота херовато справляется с хохлами. щас усилят ее индийской зеленой плесенью
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17.06.2021 13:09 Відповісти
нужно больше зелёной плесени
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17.06.2021 13:10 Відповісти
так ничё удивительного. родня же. и то, и то плесень.
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17.06.2021 13:10 Відповісти
ЗЕ победил Ковид и в Индии.

Вот теперь будет совсем зашибися.
Первое место в Европе по смертности от Ковида Украине обеспечено.
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17.06.2021 13:15 Відповісти
Это беспробудная глупость.
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17.06.2021 13:16 Відповісти
В Индии уже полностью победили ковид? Другого вменяемого объяснения этому тупецшему решению просто нет.
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17.06.2021 13:22 Відповісти
Это уже чистовой воды диверсия биологическими средствами масового поражения, Це Вороги Укра1ни!!!!
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17.06.2021 13:23 Відповісти
Черный грибок, зеленая плесень, индийский штамм ковида, милости просим в Украину. Разнообразим наш ковид. А то что-то эпидемия притихла и умирать стало меньше.
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17.06.2021 13:30 Відповісти
Второй круг гопака на граблях - видать в первом круге нехило наскирдовали на человеческом горе.
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17.06.2021 13:51 Відповісти
Это не гопак, а "семь-сорок". Кабмін скасував заборону на в'їзд з Індії - Цензор.НЕТ 6784
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17.06.2021 13:58 Відповісти
 
 