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Кабмін скасував заборону на в'їзд з Індії
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів України рішенням від 16 червня 2021 року скасував обмеження на в'їзд на територію України для осіб, що прибули з Індії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Документ вилучає з постанови Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236 пункт, яким встановлювалася повна заборона на перетин кордону України іноземцями або особами без громадянства, які прибули з Індії або перебували на її території щонайменше 7 днів протягом останніх 14 днів.
Винятком були іноземці та особи без громадянства, які тимчасово або постійно проживають в Україні, або є подружжям або дітьми громадян України.
Обмеження діяли з 2 травня 2021 року.
Топ коментарі
+4 Рщььщь Яарршуты
показати весь коментар17.06.2021 13:00
+3 orksbaltazar baltazar
показати весь коментар17.06.2021 13:09
+3 WiM
показати весь коментар17.06.2021 13:11
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Будь ласка, зачекайте...
За словами лікарів, ("зелена пліснява "! це ще один різновид грибкової хвороби: її інші види - «чорний», «білий» і «жовтий» грибок (мукормікоз) - вже виявлені у десятків тисяч людей.Тому й відкрила ЗЕ-банда в'їзд... щоб пришвидшити винищення українців
Вначале зелёная шалупень свозила самолётами из самых очагов, и сейчас решила повторить...
Вот теперь будет совсем зашибися.
Первое место в Европе по смертности от Ковида Украине обеспечено.