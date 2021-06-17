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Новости Политика Украины
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Кабмин отменил запрет на въезд из Индии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин отменил запрет на въезд из Индии

Кабинет Министров Украины решением от 16 июня 2021 года отменил ограничения на въезд на территорию Украины для прибывающих из Индии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Документ исключает из постановления Кабмина от 9 декабря 2020 года №1236 пункт, которым устанавливался полный запрет на пересечение границы Украины иностранцами или лицами без гражданства, которые прибыли из Индии или находились на её территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Исключением являлись иностранцы и лица без гражданства, которые временно или постоянно проживают в Украине, или являются супругами или детьми граждан Украины.

Ограничения действовали со 2 мая 2021 года.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Даешь "зеленую плесень"!
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17.06.2021 13:00
+3
Местная зеленая плесень чота херовато справляется с хохлами. щас усилят ее индийской зеленой плесенью
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17.06.2021 13:09
+3
это просто пипец...
Вначале зелёная шалупень свозила самолётами из самых очагов, и сейчас решила повторить...
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17.06.2021 13:11
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Даешь "зеленую плесень"!
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17.06.2021 13:00 Ответить
Як повідомляє The Times of India.
За словами лікарів, ("зелена пліснява "! це ще один різновид грибкової хвороби: її інші види - «чорний», «білий» і «жовтий» грибок (мукормікоз) - вже виявлені у десятків тисяч людей.Тому й відкрила ЗЕ-банда в'їзд... щоб пришвидшити винищення українців
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17.06.2021 16:26 Ответить
Прям таки и винищення. Ужоснах. Для ДУМАЮЩИХ нияка пліснява не страшна. Если ее, конечно, не приходится лечить коктейлями Молотова.
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17.06.2021 16:39 Ответить
И на фиг они там нужны с новыми вирусами? Кабмин отменил запрет на въезд из Индии - Цензор.НЕТ 5765
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17.06.2021 13:03 Ответить
Так а где бабло зе-гниды брать будут если коронавируса не будет?
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17.06.2021 13:09 Ответить
это просто пипец...
Вначале зелёная шалупень свозила самолётами из самых очагов, и сейчас решила повторить...
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17.06.2021 13:11 Ответить
Местная зеленая плесень чота херовато справляется с хохлами. щас усилят ее индийской зеленой плесенью
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17.06.2021 13:09 Ответить
нужно больше зелёной плесени
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17.06.2021 13:10 Ответить
так ничё удивительного. родня же. и то, и то плесень.
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17.06.2021 13:10 Ответить
ЗЕ победил Ковид и в Индии.

Вот теперь будет совсем зашибися.
Первое место в Европе по смертности от Ковида Украине обеспечено.
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17.06.2021 13:15 Ответить
Это беспробудная глупость.
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17.06.2021 13:16 Ответить
В Индии уже полностью победили ковид? Другого вменяемого объяснения этому тупецшему решению просто нет.
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17.06.2021 13:22 Ответить
Это уже чистовой воды диверсия биологическими средствами масового поражения, Це Вороги Укра1ни!!!!
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17.06.2021 13:23 Ответить
Черный грибок, зеленая плесень, индийский штамм ковида, милости просим в Украину. Разнообразим наш ковид. А то что-то эпидемия притихла и умирать стало меньше.
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17.06.2021 13:30 Ответить
Второй круг гопака на граблях - видать в первом круге нехило наскирдовали на человеческом горе.
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17.06.2021 13:51 Ответить
Это не гопак, а "семь-сорок". Кабмін скасував заборону на в'їзд з Індії - Цензор.НЕТ 6784
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17.06.2021 13:58 Ответить
 
 