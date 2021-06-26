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Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства

Сбой в работе

В результате технического сбоя в работе "ПриватБанка" с карт некоторых клиентов банка повторно списывались средства и некорректно отображался остаток по карте.

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы", - отметил Серга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Благодаря "антиколомойскому" закону какой-либо возможности вернуть "ПриватБанк" бывшим владельцам просто нет, - замглавы Минюста Коломиец

Он подчеркнул, что некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.

"Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - резюмировал пресс-секретарь "ПриватБанка".

Тем временем, клиенты банка возмущены таким "сбоем" в работе учреждения и высказывают свое недовольство в комментариях под постом. 

Сбой в работе ПриватБанка: с карт некоторых клиентов повторно списывались средства 01Сбой в работе ПриватБанка: с карт некоторых клиентов повторно списывались средства 02
Сбой в работе ПриватБанка: с карт некоторых клиентов повторно списывались средства 03
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Топ комментарии
+32
Списали на "Велике будiвництво" ЗеМародера?
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26.06.2021 15:34
+27
Почему никогда, что касается банков, нет такой новости- Сбой в работе "ПриватБанка": на карты некоторых клиентов повторно начисляются средства...
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26.06.2021 15:36
+19
теперь вы поняли что будет когда держава будет в смартфоне
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26.06.2021 16:23
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Списали на "Велике будiвництво" ЗеМародера?
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26.06.2021 15:34 Ответить
Простите-это не вам)а что тут за чмо спамит?то которое хочет обелить зедегенерата,в том как он сдал Украину?Начинайте,ублюдки)
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26.06.2021 17:37 Ответить
Почему никогда, что касается банков, нет такой новости- Сбой в работе "ПриватБанка": на карты некоторых клиентов повторно начисляются средства...
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26.06.2021 15:36 Ответить
Опередили. ))
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26.06.2021 15:39 Ответить
ну вон комментах написал кто-то: было 18 тысяч, стало 94 тысячи.
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26.06.2021 17:42 Ответить
скорей всего троллит))
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26.06.2021 17:46 Ответить
Там минус 94 тысячи )
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26.06.2021 18:22 Ответить
точно
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26.06.2021 18:25 Ответить
там було - 94 тис(мінус)
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26.06.2021 19:30 Ответить
минус 94700
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27.06.2021 06:18 Ответить
працював в банках. Бувало таке. І банкомат більше грошей видавав
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26.06.2021 19:07 Ответить
И как же вы, как работник банка, об этом узнали? Неужели народ сам шёл вам и сообщал о "проблеме"?))
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26.06.2021 19:12 Ответить
Не поверите, но есть люди которым действительно важно что бы их потом никто не "давил" за лишнее. И если есть зачисления, которых не ждут, или получают больше, сразу пытаются уточнить - а то и вообще озвучивают что желают вернуть.
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27.06.2021 07:09 Ответить
саме так. самі приходили. Якщо ви лихвар, то це не значить, що всі такі.
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02.07.2021 16:45 Ответить
Надо быть справделивым и сказать, что и лишнего списания до этого с Приватом не припомню. Когда-то банкомат Правекса недодал мне 150 гр (3 купюры и 50 грн) - хорошо, что я почти всегда пересчитываю. Пришлось писать заявление, но вернули без всякого.
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27.06.2021 10:42 Ответить
3 купюры по 50 грн
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27.06.2021 10:42 Ответить
Хтось підшаманив собі грошиків під час цього збою.
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26.06.2021 15:40 Ответить
Це називається крадіжка! Когось на добу прокредитують, отримають відсоток за овернайт і потім повернуть без відсотків.
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26.06.2021 15:41 Ответить
Я сделал в Привете дебетовую карту ,на случай стремных операций в Инете ,ложу деньги на нее только во время платежа , а так пользуюсь Ощадом
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26.06.2021 15:44 Ответить
Такая же история.)))
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26.06.2021 15:46 Ответить
не успеют снять ,и они не знают когда Я буду проводить операцию
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26.06.2021 15:47 Ответить
а не надо было дубилету угрожать ))))
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26.06.2021 15:44 Ответить
Есть инсайдерская инфа,что это Порошенко руководит его действиями.И то что дубилет с маленькой буквы-это правильно.
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26.06.2021 15:49 Ответить

Збій у роботі "ПриватБанку": з карт деяких клієнтів повторно списувалися кошти - Цензор.НЕТ 3765
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26.06.2021 16:30 Ответить
Скажу вам більше - у нас навіть в під'їздах мочаться за домовленістю з Петром Олексійовичем. 😜
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26.06.2021 17:57 Ответить
знову Порошенко винен. як же так? може кравчук, кучма, ющенко? а де януковищ? боти зеленої плісняви, ви якось з інсайдом того. не переборщить.
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27.06.2021 08:13 Ответить
Анатолий,Вы знаете что такое сарказм?
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27.06.2021 09:07 Ответить
В мене теж були списані кошти, правда небагато, але я не дуже люблю коли до мене лізуть в карман. Списують невідомо куди, просто приходить повідомлення в приват 24 шо Spisano (таку то суму), а куди і кому не пишуть ссуки , служба 3700 не відповідає, на запитання в чаті онлайн приват 24 відповідає тільки робот стандартною фразую шо тіпа проізошол сбой та кошти будуть повернуті протягом доби.
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26.06.2021 15:51 Ответить
Пока банк був у бєні таких косяків небуло. Правда сам бєня косяк, але все решта працювало як швейцарський годинник, та і відділень по містах позакривали будь-зоров. Піти вирішити якесь питання треба тепер в чергах стояти...
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26.06.2021 15:54 Ответить
бред. были и при бене сбои будь здоров
очереди были всегда к операторам. для этого есть приват24 на телефоне и круглосуточная техподдержка там чтобы задать вопрос.
большинство операций делается со смартфона. от заказа карты до страховки на авто
вот что выбешивает - не работают отделения по субботам. это большой минус
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26.06.2021 16:19 Ответить
Приват 24 всех вопросов не решает. Есть вопросы где ты должен физически присутствовать, к примеру получить заяву банка на перечисление средств или заменить карту (срок годности) и т.д., утерял карту, стать клиентом конце то концов. Да много чего без присутствия физического не решить вопрос.
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26.06.2021 19:17 Ответить
Что за заявка на перечисление? Физ лицу то? Если речь про целевые - то это есть в приват24. Заменить карту? Есть доставка (в зависимости от типа) и есть виртуальные. Утеря карты - аналогично, блок в п24/3700 через бота и потом перевыпуск в п24 или доставкой. Ну а стать клиентом... И "много чего" крайне сомнительная формулировка.
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27.06.2021 07:13 Ответить
1-е) Конкретно сегодняшний случай несанкционированное снятие денег. На 3700 робот говорит (с вами свяжутся через три минуты) на этом всё. Раз 5 набирал учитывая эти минуты. Аналогично нихрена никто не связался по сегодняшний день.
2-е) в чате Пр24 аналогичная ситуация, бот пишет что у них проблемы и на этом все заканчивается. Обещает вернуть деньгии до 20:00 но в итоге по сей час нихрена ничего не произошло.
3-е) Когда будете оформлять целевые выплаты там субсидия или монитезация льгот без этойа физической бумажки ни одна государственная служба перечислять не будет даже при наличи у вас электронных реквизитов вытянутых через Пр24, только физ. бумажку (С этим сталкивался лично и буквально недавно)
4-е) Допустим вы или ты был клиентом одного из банков, а тут тебе захотелось стать клиентом ПБ. Как ты это сделаешь? Если сейчас у них такая процедура даже при смене карты ты проходишь полную персонализацию начиная с подписи у клерка в планшете и заканчивая тем, что тебя по новой нужно сфоткать.
Короче не мути воду. Много вопросов нельзя сделать с банков не присутствуя физически. Зрозумыв, умник?!
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27.06.2021 08:53 Ответить
Працював собі ДЕРЖАВНИЙ банк, аж поки ...
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26.06.2021 15:56 Ответить
карт некоторых клиентов повторно списывались средства и нет ни одного случая, когда дважды начислялись...
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26.06.2021 15:56 Ответить
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26.06.2021 16:02 Ответить
были
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26.06.2021 17:43 Ответить
В Приват банке электронной подписью смогут пользоваться только физлица: ФОПы и юрлица переходят на SmartID
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26.06.2021 15:59 Ответить
Ну все, сейчас электронный банкинг привата просто ляжет. Все рванут проверять счета, в магазинах тормоза при расчетах, денежные переводы в воздухе... ошибка будет только накапливаться.
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26.06.2021 16:10 Ответить
Я саме так і вчинив. На щастя - мої гроші всі на місці. Сьогодні розплачуюсь готівкою ( щоправда, після п'ятого бара вона почала закінчуватися).
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26.06.2021 16:26 Ответить
Вот как мало надо человеку для счастья))) Один идиот при должности ляпнул на всю страну, все в панике кинулись проверять и "о чудо" деньги на месте))) Это еще не вечер, следим за развитием событий с электронным банкингом.
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26.06.2021 16:30 Ответить
"Это не "прикрий сбій", это банальное воровство, когда у меня берут 100$ без моего на то разрешения..."
_А как вы думали, Анна? Вы отдали свои деньги в банк каким-то чужим, посторонним людям - и с этого момента эти деньги уже не вполне ваши: вы ими владеете (пока что), но уже не распоряжаетесь всецело по своей воле. Тяжело людям такие простые и очевидные вещи доходят... Только через боль и потери.
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26.06.2021 16:11 Ответить
все гроши забрав Владимир Занулин. Занулив всих.
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26.06.2021 16:22 Ответить
теперь вы поняли что будет когда держава будет в смартфоне
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26.06.2021 16:23 Ответить
Еще хуже. Это только один Приват. там все банки вся ваша недвижимость. С уровнем защит в Дии можно и бомжом стать без проблем.
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26.06.2021 16:27 Ответить
_Будет антиутопия, тотальный контроль и неограниченная власть бандитов и людоедов над людьми. Но лопоухие верят что бандиты это задумали и воплощают во благо лопоухим... Идиоты какие.
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26.06.2021 16:35 Ответить
В нас на вулиці немає централізованої каналізації . Зате є зе в смартфоні .
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26.06.2021 17:57 Ответить
Нехрін оновлювати сервери у п'ятницю. Тоді питимеш пиво у суботу.
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26.06.2021 16:23 Ответить
******, я перевірив... зайвих 130 грн списали з кредитки! 150 заплатив. ссписали на 130нр більше
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26.06.2021 16:45 Ответить
Лохи, как вам сериальчик? Пользуйтесь дальше унылым говном Приватбанк!
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26.06.2021 16:46 Ответить
Зеля у вашому смартфоні.. тому що суди та підстилка Бєнідіктова також його.. і лейтенант Бакланов з ними.. фіг докАжеш, пересічний.. - брига-а-ада........
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26.06.2021 16:58 Ответить
Прекрасна робота ПРЕВЕД-бінку
сьогодні закрию розрахункові рахунки
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26.06.2021 17:06 Ответить
розрахункові рахунки рахують рахівники на рахівниці у Рахові.
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27.06.2021 03:43 Ответить
Ну и где те вумники шо кричали шо наличка вчерашний день ...?
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26.06.2021 17:12 Ответить
Вы абсолютно правы. С ужасом представляю, что начнётся. когда у нас только в смартфонах будут все документы,лицензии, разрешения, договоры банковские и все прочие.... Хорошо заживут хакеры... Пора начинать учиться хакингу....
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26.06.2021 19:42 Ответить
при коломойском такого не было)
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26.06.2021 17:28 Ответить
Каломойський ніяк не вгамується.
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26.06.2021 17:28 Ответить
ублюдочное государство грабит лохов
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26.06.2021 17:37 Ответить
Ну шо ви хочите, державою керує - БІДОНОСЕЦЬ.)))))))))))
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26.06.2021 17:43 Ответить
такое сейчас везде. Мы все ближе к анархии. матери порядка
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26.06.2021 17:44 Ответить
что вы понимаете в Анархии...?
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26.06.2021 19:16 Ответить
так вы еще и деньги на карточке имеете ?-тогда мы идём к вам ваш зэ-лупа
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26.06.2021 17:51 Ответить
Все , що зв'язано з бєнєю і зе працює проти України та громадян України . В мене ця помийка-"банк" ще місяць тому заблокувала кредитку з якої платив за комуналку , моїх коштів там не було , тому в рот їм спітнілі ноги . А заблокували , бо в мене є сфальсифіковане виконавче впровадження . Нехай цю картку зе подарують .
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26.06.2021 17:54 Ответить
Зебуїнське покращення добралося і до "привату"?
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26.06.2021 17:55 Ответить
Больше всего досталось Пенсионерам с их пенсионными счетами, Для понимания из 20 человек которых опросил 8 пенсионеров, у обычных людей у 2х сняло, у пенсионеров у 6 человек.
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26.06.2021 18:10 Ответить
храните деньги в банках...3 литровых
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26.06.2021 20:23 Ответить
Месть Коломойского? Неоднократно слышал об ужасной работе этого банка.
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26.06.2021 21:11 Ответить
Приватбанк відмінно працює, просто на ньому більша частина усіх операцій в Україні, тому і збої можуть бути частіше і їх помічають більше людей.
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26.06.2021 21:13 Ответить
Мабуть Коломойський згадав старий пароль?
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26.06.2021 21:11 Ответить
10 500 за 23.06.
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26.06.2021 21:37 Ответить
Много криков из за ничего. Как бы там нибыло,но лучше Приватбанка по удобству пользования и банкоматов нет никого.
Ну списали у меня сегодня гривен 500, через 2 часа они опять появились на счету.
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26.06.2021 22:23 Ответить
Это системный кризис! И эра троечников заканчивается! Наступает эра двоечников! Как часто слышат люди, которые умеют что то делать - « Незаменимых нет, за забором очередь». Один «очкарик» сейчас может «построить» дибилов в дорогих костюмах потому, что он, в отличии от них учился, а не бухал за спиной богатеньких родителей! Жаль, в Привате самая продвинутая система онлайн платежей в Украине и , видимо, скоро все накроется «медным тазом»!
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26.06.2021 22:31 Ответить
Скоро будуть як в 33 грабити, тупо все забирати
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26.06.2021 22:58 Ответить
Сегодня утром повторно списали 250 грн. за покупку а АТБ, которую делал позавчера. И с каких пор рукож"пость программистов стала называться техническим сбоем?
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26.06.2021 23:50 Ответить
И всё таки у нас народ дурной как пробка. Сами всунули рога в контору Рога и Копыта, а теперь возмущаются и самое главное активно поддерживают долбо-бов которые не разобравшись валят всё на власть. Власть будет виновата в том случае если не найдёт виновных и не накажет по полной. Для этого у неё есть все рычаги. Система Страна в смартфоне может и хороша в "нормальных странах", но для нас пока это экзотика с приключениями. И внедрение любой автоматической системы практически всегда сопровождается сбоями и только по одной причине "уж больно много у нас развелось дураков и пьяниц".
12 лет я был клиентом Рай фай, но когда во власть пришёл дважды судимый, я забрал всё до шекеля и стал сразу снимать всё что приходило. Сейчас "ПОЧТАЛЬЁН" самый надёжный друг пенсов. А крикунов и зазывал в реформы и обезналичивание - учитесь посылать наХ.
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27.06.2021 00:21 Ответить
за ніч повернув мені ПБ мої гроші... І навть на 19грн більше повернув
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27.06.2021 10:12 Ответить
 
 