Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства
В результате технического сбоя в работе "ПриватБанка" с карт некоторых клиентов банка повторно списывались средства и некорректно отображался остаток по карте.
Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Прошу прощения у некоторых клиентов нашего банка, которые из-за досадного сбоя сегодня столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам и некорректным отображением и использованием доступного остатка по карте. Наши специалисты работают над решением проблемы", - отметил Серга.
Он подчеркнул, что некорректно списанные суммы будут возвращены в течение суток.
"Еще раз приносим извинения за предоставленные неудобства", - резюмировал пресс-секретарь "ПриватБанка".
Тем временем, клиенты банка возмущены таким "сбоем" в работе учреждения и высказывают свое недовольство в комментариях под постом.
Пожалуйста, подождите...
очереди были всегда к операторам. для этого есть приват24 на телефоне и круглосуточная техподдержка там чтобы задать вопрос.
большинство операций делается со смартфона. от заказа карты до страховки на авто
вот что выбешивает - не работают отделения по субботам. это большой минус
2-е) в чате Пр24 аналогичная ситуация, бот пишет что у них проблемы и на этом все заканчивается. Обещает вернуть деньгии до 20:00 но в итоге по сей час нихрена ничего не произошло.
3-е) Когда будете оформлять целевые выплаты там субсидия или монитезация льгот без этойа физической бумажки ни одна государственная служба перечислять не будет даже при наличи у вас электронных реквизитов вытянутых через Пр24, только физ. бумажку (С этим сталкивался лично и буквально недавно)
4-е) Допустим вы или ты был клиентом одного из банков, а тут тебе захотелось стать клиентом ПБ. Как ты это сделаешь? Если сейчас у них такая процедура даже при смене карты ты проходишь полную персонализацию начиная с подписи у клерка в планшете и заканчивая тем, что тебя по новой нужно сфоткать.
Короче не мути воду. Много вопросов нельзя сделать с банков не присутствуя физически. Зрозумыв, умник?!
_А как вы думали, Анна? Вы отдали свои деньги в банк каким-то чужим, посторонним людям - и с этого момента эти деньги уже не вполне ваши: вы ими владеете (пока что), но уже не распоряжаетесь всецело по своей воле. Тяжело людям такие простые и очевидные вещи доходят... Только через боль и потери.
сьогодні закрию розрахункові рахунки
Ну списали у меня сегодня гривен 500, через 2 часа они опять появились на счету.
12 лет я был клиентом Рай фай, но когда во власть пришёл дважды судимый, я забрал всё до шекеля и стал сразу снимать всё что приходило. Сейчас "ПОЧТАЛЬЁН" самый надёжный друг пенсов. А крикунов и зазывал в реформы и обезналичивание - учитесь посылать наХ.