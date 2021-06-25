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Коломойский (1772) Минюст (1720) национализация (237) Приватбанк (822) Валерия Коломиец (7)

Благодаря "антиколомойскому" закону какой-либо возможности вернуть "ПриватБанк" бывшим владельцам просто нет, - замглавы Минюста Коломиец

Благодаря

Минюст регулярно получает иски от лиц, связанных с олигархом Игорем Коломойским, которые касаются признания незаконной национализации "ПриватБанка"

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По словам Коломиец, дело о возвращении "ПриватБанка" бывшим владельцам не закрыто.

"Ведь дел, касающихся признания незаконной национализации банка, немало. Мы получаем регулярно какие-то иски от связанных лиц, которые вновь этот вопрос поднимают", - отметила замглавы Минюста.

Замминистра заявила, что эти люди связаны Коломойским.

"Когда я говорю о связанных лицах - это лица, которые требуют вернуть им средства, ведь якобы не имеют никакого отношения, например, к прежним владельцам "ПриватБанка". Хотя это не совсем правда. Все эти дела в процессе рассмотрения. Благодаря в том числе и "антиколомойскому" закону очень много дел, которые находились в суде и частично связаны не с самим признанием национализации, а с выплатами средств, закрываются. Благодаря именно этому закону любой возможности вернуть "Приват" бывшим владельцам просто нет", - подчеркнула Коломиец.

Полный текст интервью с Валерией Коломиец для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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Топ комментарии
+7
а що вкрасти у гоїв 5 500 000 000 зЄлені це мало .... - у Ізраєлі таке можливо ...
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25.06.2021 14:04
+6
а нафіга йому банк? він і так отримав ен ярдів доходу при Зе,його люди при владі посаді і баблі . тож така Зе кумпенсація якраз йому до душі
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25.06.2021 14:08
+6
По великому рахунку, повернути ПБ (чи отримати бабло як "компенсацію") беня не може не завдяки "антиколомойскому" закону, а завдяки МВФ, яке наполягло на його запровадженні.
До речі, оскаржити беня може... але тільки в міжнародному (лондонському) суді...
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25.06.2021 14:12
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а що вкрасти у гоїв 5 500 000 000 зЄлені це мало .... - у Ізраєлі таке можливо ...
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25.06.2021 14:04 Ответить
Коломой обікрав українців, обвалив гривню, а вони його у владу обрали.
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25.06.2021 14:15 Ответить
А на хрена бабломойскому банк? Ему бабло нужно, и чтобы украинский суд сказал- что это была не кража, а "честно заработанные" беней деньги, чтобы беню Делаверский канцлерский суд США не засудил на миллион лет за отмывание ворованного бабла. А денежки ослобородька своему кукловоду уже знатно отсыпал и долги напрощал ему да миллиарды гривен, и энергетику отдал ему, и за банк по судам получил очень прилично, короче борется наш гринпоц с олигархами так, що аж гай гудит, бюджет трещит и карманы быдломассы пустеют с космической скоростью. Жри...те
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25.06.2021 15:51 Ответить
мудрий нАрід...
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29.06.2021 20:53 Ответить
Така заява свідчить що банк віддадуть Каломийші раптово і коли мудрий увагу мудрого наріду відволічуть на щось інше.
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25.06.2021 14:08 Ответить
а нафіга йому банк? він і так отримав ен ярдів доходу при Зе,його люди при владі посаді і баблі . тож така Зе кумпенсація якраз йому до душі
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25.06.2021 14:08 Ответить
Если бородатой бабушке вернуть Приват то у него уладится огромное количество проблем в Америке, ну и возможность и дальше наживаться на украинцах.
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25.06.2021 14:14 Ответить
После"хотя это не совсем правда" можно эту муть не читать
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25.06.2021 14:09 Ответить
Коломойский аферист и должен сидеть и все украденные деньги должны быть возвращены им украденные.
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25.06.2021 14:09 Ответить
Замечательно! "А где же красная шапочка...???" То бишь 5.5 ярдов зеленых бумажек выведенных из Приватбанка ИВК,нынешним акционером Зе власти? Как дело доходит до до этих денех, Зекоманда становится ооочень толерантна. И молчит, ничего не делает.
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25.06.2021 14:11 Ответить
Зеленському і Коломойському насрати на ті закони.
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25.06.2021 14:11 Ответить
По великому рахунку, повернути ПБ (чи отримати бабло як "компенсацію") беня не може не завдяки "антиколомойскому" закону, а завдяки МВФ, яке наполягло на його запровадженні.
До речі, оскаржити беня може... але тільки в міжнародному (лондонському) суді...
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25.06.2021 14:12 Ответить
Зеля може повернути через РНБО.
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25.06.2021 14:14 Ответить
На подставных лиц оформят,делов то...Недаром говорят о продаже Привата,А зачем его продавать?значит у кого то руки чешуться.
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25.06.2021 14:22 Ответить
Не такой Коломой дурак,чтоб оформлять его на себя.Через подставных лиц заберет,а народ будет доволен,ему "антиколомойский "закон покажут...Не для того он Зелю посадил на трон,чтоб что то терять.Зеля отработает потраченное на него бабло.
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25.06.2021 14:25 Ответить
Тю!!!

Так ЗЕ уже позаводил в том-менеджмент Привата своих и Коломоя людей.
Более того, сейчас НБУ руководит человек Коломоя.
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25.06.2021 14:32 Ответить
Пока Бубочка играет роль президента в последнем сериале, у Коломойского есть шансы вернуть Приватбанк.
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25.06.2021 15:05 Ответить
Про яке повернення банку йдется ? мова може йти лише про повернення виведених вкрадених коштів коломойським і його бандою ,а це 5.5 мільярди доларів ,в чотирьох країнах проти олігарха порушені кримінальні справи ,ось тільки не в Україні з якої виводились кошти і це називаєтся боротьба з олігархами.
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25.06.2021 15:16 Ответить
Раз нет возможности старым владельцам, верните его мне. Я готофф принять...
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25.06.2021 15:28 Ответить
вся судова епопея з Приватбанком була розрахована на публіку. Ще на початковій стадії було відомо, що це просте затягування. Підтвердження це знайло тоді, коли НАБУ оприлюднило прослушку Вовка, де заст.голови Господарського суду просить вплинути на позивачів, оскільки "не несуть", Вовк вмішався із словами (прислали якихось шлепарів) і від бені "занесли", а далі ніякої апеляції. Охота йшла за актом ревізії Купер Прайс. НБУ навпаки шляхом предявлення позову проти Бені у Флориді легалізувало акт ревізії. А потім це підхопили Британія, Щвейцарія, Ізраїль. Виніс привселюдно цього акту потягнув порушення проти цих осіб КС як державної зради за часів Венедиктової.А зам міністра просто оправдовується.
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25.06.2021 16:30 Ответить
Правильно, этому обрезанному ушлепищу банк не нужен. Оно хочет получить за банк компенсацию!!! Компенсацию БЛДЬ!!! Обрезанное антиукраинское чмо украло бабки у украинцев, вывело их в офшоры и теперь еще хочет получить с этого компенсацию!!! Это по еврейски называется ХУЦПА, высшая степень наглости. И "мудрый нарид" вместо того чтобы пинками гнать эту обрезь со страны, делает их своими чиновниками , депутатами и президентами.
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25.06.2021 16:33 Ответить
 
 