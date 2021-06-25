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Коломойський (3108) Мін'юст (1542) націоналізація (368) Приватбанк (2418) Валерія Коломієць (9)

Завдяки "антиколомойському" закону будь-якої можливості повернути "Приватбанк" колишнім власникам просто немає, - заступниця голови Мін'юсту Коломієць

Завдяки

Мін'юст регулярно отримує позови від осіб, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським, які стосуються визнання незаконною націоналізації "Приватбанку"

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

За словами Коломієць, справа про повернення "Приватбанку" колишнім власникам не закрита.

"Адже справ, які стосуються визнання незаконної націоналізації банку, чимало. Ми отримуємо регулярно якісь позови від пов’язаних осіб, які знову це питання порушують", - зазначила заступниця голови Мін'юсту.

Заступниця міністра заявила, що ці люди пов'язані з Коломойським.

"Коли я кажу про пов’язаних осіб – це особи, які вимагають повернути їм кошти, адже нібито не мають жодного відношення, наприклад, до колишніх власників "ПриватБанку". Хоч це не зовсім правда. Усі ці справи в процесі розгляду. Завдяки, зокрема, й "антиколомойському" закону дуже багато справ, які перебували в господарському суді та частково пов’язані не з самим визнанням націоналізації, а з виплатами коштів, закриваються. Завдяки саме цьому закону будь-якої змоги повернути "Приват" колишнім власникам просто немає", - підкреслила Коломієць.

Повний текст інтерв'ю з Валерією Коломієць для Цензор.НЕТ читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП просить Інтерпол оголосити ексглаву правління "Приватбанку" Дубілета в міжнародний розшук, - Грищук

Автор: 
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Топ коментарі
+7
а що вкрасти у гоїв 5 500 000 000 зЄлені це мало .... - у Ізраєлі таке можливо ...
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25.06.2021 14:04
+6
а нафіга йому банк? він і так отримав ен ярдів доходу при Зе,його люди при владі посаді і баблі . тож така Зе кумпенсація якраз йому до душі
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25.06.2021 14:08
+6
По великому рахунку, повернути ПБ (чи отримати бабло як "компенсацію") беня не може не завдяки "антиколомойскому" закону, а завдяки МВФ, яке наполягло на його запровадженні.
До речі, оскаржити беня може... але тільки в міжнародному (лондонському) суді...
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25.06.2021 14:12
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а що вкрасти у гоїв 5 500 000 000 зЄлені це мало .... - у Ізраєлі таке можливо ...
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25.06.2021 14:04 Відповісти
Коломой обікрав українців, обвалив гривню, а вони його у владу обрали.
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25.06.2021 14:15 Відповісти
А на хрена бабломойскому банк? Ему бабло нужно, и чтобы украинский суд сказал- что это была не кража, а "честно заработанные" беней деньги, чтобы беню Делаверский канцлерский суд США не засудил на миллион лет за отмывание ворованного бабла. А денежки ослобородька своему кукловоду уже знатно отсыпал и долги напрощал ему да миллиарды гривен, и энергетику отдал ему, и за банк по судам получил очень прилично, короче борется наш гринпоц с олигархами так, що аж гай гудит, бюджет трещит и карманы быдломассы пустеют с космической скоростью. Жри...те
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25.06.2021 15:51 Відповісти
мудрий нАрід...
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29.06.2021 20:53 Відповісти
Така заява свідчить що банк віддадуть Каломийші раптово і коли мудрий увагу мудрого наріду відволічуть на щось інше.
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25.06.2021 14:08 Відповісти
а нафіга йому банк? він і так отримав ен ярдів доходу при Зе,його люди при владі посаді і баблі . тож така Зе кумпенсація якраз йому до душі
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25.06.2021 14:08 Відповісти
Если бородатой бабушке вернуть Приват то у него уладится огромное количество проблем в Америке, ну и возможность и дальше наживаться на украинцах.
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25.06.2021 14:14 Відповісти
После"хотя это не совсем правда" можно эту муть не читать
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25.06.2021 14:09 Відповісти
Коломойский аферист и должен сидеть и все украденные деньги должны быть возвращены им украденные.
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25.06.2021 14:09 Відповісти
Замечательно! "А где же красная шапочка...???" То бишь 5.5 ярдов зеленых бумажек выведенных из Приватбанка ИВК,нынешним акционером Зе власти? Как дело доходит до до этих денех, Зекоманда становится ооочень толерантна. И молчит, ничего не делает.
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25.06.2021 14:11 Відповісти
Зеленському і Коломойському насрати на ті закони.
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25.06.2021 14:11 Відповісти
По великому рахунку, повернути ПБ (чи отримати бабло як "компенсацію") беня не може не завдяки "антиколомойскому" закону, а завдяки МВФ, яке наполягло на його запровадженні.
До речі, оскаржити беня може... але тільки в міжнародному (лондонському) суді...
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25.06.2021 14:12 Відповісти
Зеля може повернути через РНБО.
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25.06.2021 14:14 Відповісти
На подставных лиц оформят,делов то...Недаром говорят о продаже Привата,А зачем его продавать?значит у кого то руки чешуться.
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25.06.2021 14:22 Відповісти
Не такой Коломой дурак,чтоб оформлять его на себя.Через подставных лиц заберет,а народ будет доволен,ему "антиколомойский "закон покажут...Не для того он Зелю посадил на трон,чтоб что то терять.Зеля отработает потраченное на него бабло.
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25.06.2021 14:25 Відповісти
Тю!!!

Так ЗЕ уже позаводил в том-менеджмент Привата своих и Коломоя людей.
Более того, сейчас НБУ руководит человек Коломоя.
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25.06.2021 14:32 Відповісти
Пока Бубочка играет роль президента в последнем сериале, у Коломойского есть шансы вернуть Приватбанк.
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25.06.2021 15:05 Відповісти
Про яке повернення банку йдется ? мова може йти лише про повернення виведених вкрадених коштів коломойським і його бандою ,а це 5.5 мільярди доларів ,в чотирьох країнах проти олігарха порушені кримінальні справи ,ось тільки не в Україні з якої виводились кошти і це називаєтся боротьба з олігархами.
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25.06.2021 15:16 Відповісти
Раз нет возможности старым владельцам, верните его мне. Я готофф принять...
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25.06.2021 15:28 Відповісти
вся судова епопея з Приватбанком була розрахована на публіку. Ще на початковій стадії було відомо, що це просте затягування. Підтвердження це знайло тоді, коли НАБУ оприлюднило прослушку Вовка, де заст.голови Господарського суду просить вплинути на позивачів, оскільки "не несуть", Вовк вмішався із словами (прислали якихось шлепарів) і від бені "занесли", а далі ніякої апеляції. Охота йшла за актом ревізії Купер Прайс. НБУ навпаки шляхом предявлення позову проти Бені у Флориді легалізувало акт ревізії. А потім це підхопили Британія, Щвейцарія, Ізраїль. Виніс привселюдно цього акту потягнув порушення проти цих осіб КС як державної зради за часів Венедиктової.А зам міністра просто оправдовується.
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25.06.2021 16:30 Відповісти
Правильно, этому обрезанному ушлепищу банк не нужен. Оно хочет получить за банк компенсацию!!! Компенсацию БЛДЬ!!! Обрезанное антиукраинское чмо украло бабки у украинцев, вывело их в офшоры и теперь еще хочет получить с этого компенсацию!!! Это по еврейски называется ХУЦПА, высшая степень наглости. И "мудрый нарид" вместо того чтобы пинками гнать эту обрезь со страны, делает их своими чиновниками , депутатами и президентами.
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25.06.2021 16:33 Відповісти
 
 