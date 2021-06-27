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Зеленский (19042) молодежь (228)

"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи

Президент Владимир Зеленский поздравил молодых людей в стране с их праздником - Днем молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение он разместил в Инстаграме.

"Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы - надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!" - написал Зеленский.

Также президент назвал современную украинскую молодежь "свободной, амбициозной, умной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики
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Топ комментарии
+20
та какое поздравил .поздравил тот,кто за него инстаграмм ведет
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27.06.2021 11:10
+19
Зеленський - ЗРАДНИК!
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27.06.2021 11:09
+19
Теперь зепоц может даже пристрелить мертвечука саморучно -и это уже ему не поможет
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27.06.2021 11:11
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Правила форума Совет форумчан
Зеленський - ЗРАДНИК!
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27.06.2021 11:09 Ответить
"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи - Цензор.НЕТ 9778
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27.06.2021 11:26 Ответить
Каким же надо быть идиотом, чтобы считать порошенко патриотом.
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27.06.2021 14:19 Ответить
Дела есть дела, бот, они говорят сами за себя кто Порошенко и тут ни добавить ни отнять. Идиотом нужно быть чтобы 73 %, не понимающим где сериал а где реальность, патриотами считать - это гораздо страшнее. А идеал вообще только в телеке бывает. В виде говноборотька. Но только он на поверку выходит фальшивкой, вот так. Так что добро пожаловать в суровую пустыню реальности.
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27.06.2021 14:44 Ответить
Я согласен, что идеальных президентов нет, но были те кто намного лучше пороха.
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27.06.2021 15:06 Ответить
Ну... кому и Щеля-говноборотько - президент. О вкусах не спорят.
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27.06.2021 15:17 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 1308
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27.06.2021 18:54 Ответить
А кому-то и свинья президент!
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27.06.2021 19:40 Ответить
А от про Зеленського не потрібно писати так грубо.
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27.06.2021 19:52 Ответить
Все познается в сравнении, а в сравнении с теперешней деятельностью зе, порох - просто идеальный, а, если взять во внимание и сравнить волонтерство на поприще обороны Украины пороха и зе, то зе - БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ВЕЛИЧИНА, а порох, соответственно, для убедительности - бесконечно большая величина! Лично я считаю выбор зе - найхудший выбор за 30лет, учитывая практическое состояние войны и иммитацию бурной деятельности зе, граничащую с непростительными ошибками, чтобы не сказать хуже (до суда).
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27.06.2021 21:39 Ответить
Хорошо, что таких как ты немного.
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27.06.2021 22:13 Ответить
"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Предатель Украины обратился к молодёжи Украины в своём инстаграме
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27.06.2021 11:36 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 3981
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27.06.2021 19:52 Ответить
та какое поздравил .поздравил тот,кто за него инстаграмм ведет
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27.06.2021 11:10 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 475
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27.06.2021 17:38 Ответить
А в тебе сцикуняра майбутнє в клітинку.
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27.06.2021 11:10 Ответить
поддерживайте зелень, а то не у кого воровать будет
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27.06.2021 11:10 Ответить
"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи - Цензор.НЕТ 2614
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27.06.2021 11:11 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 4116
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27.06.2021 11:33 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 9953
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27.06.2021 11:35 Ответить
Зельцман на горшке...
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27.06.2021 14:31 Ответить
типичный набор мимики его литса из любого интервью...
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27.06.2021 14:46 Ответить
Теперь зепоц может даже пристрелить мертвечука саморучно -и это уже ему не поможет
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27.06.2021 11:11 Ответить
ой...не надо торопиться...а вдруг поможет (срок уменьшить)))).....нехай стреляет )))))))
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27.06.2021 11:16 Ответить
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27.06.2021 11:19 Ответить
будущие избиратели янелохи !
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27.06.2021 11:13 Ответить
Это будущее страны, чтобы выжить вынужденно зарабатывать на жизнь за рубежом ! И всё благодаря кровососам у власти. Над уровнем корупции Украины уже весь мир смеётся. Даже стали ходить слухи о том, что пенсии под вопросом ! О каком будущем тут идёт речь ???
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27.06.2021 11:17 Ответить
молодежи нужны рабочие места... ибо в противном случае она станет будущим другой страны
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27.06.2021 11:17 Ответить
может пора и с этим праздником что то делать?хотя бы на другую дату перенести.против молодежи я ничего против не имею...

День молодёжи (Россия) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA национальный праздник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C молодых людей , эта дата отмечается в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации ежегодно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE летом , https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 27 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1 [1] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F История этого праздника началась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 7 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1958 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Советском Союзе , когда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Указом Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи» был учреждён «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 День советской молодёжи », который отмечался в последнее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5 воскресенье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C июня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3 [3] .
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27.06.2021 11:18 Ответить
нічого дивного: нащадок совкового гебіста вітає з дньом савєцкой молодьожи
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27.06.2021 11:31 Ответить
Одной части молодежи по ................., за рубежом, другой части нас........... , думает где выпить. Остается малая золотая, они, даже, не знают такого.
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27.06.2021 11:18 Ответить
Что-то он скверно выглядит. Налицо - зеленая горячка. Но в тюрьме есть тоже лазарет...
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27.06.2021 11:19 Ответить
Та йому і там лоб зеленькою помажуть
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27.06.2021 11:20 Ответить
К этой надежде пре3едент обратился?

Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая

"Может быть такой глупости хорошо потворствовали родственники в руководстве компании "Нерум", которая управляет заведениями под брендом "Немо"? Или отчим из ФСБ? Сие история пока умалчивает. Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд. В отношении всех военнослужащих, предавших Украинскую Присягу возбуждены уголовные дела по статье 408 ч.1 Уголовного Кодекса Украины (Дезертирство). Кстати, на Владислава Баглая завести такое дело "позабыли" и возбудили только при выявлении его в 2019 году (ЕУНС 521/19314/20, номер производства 1-кп/521/849/21)", - пишет издание.

Дело Баглая рассматривалось в Малиновском суде г. Одессы, где "судят" всем известные персонажи, уже засветившиеся ранее в прессовании одесских проукраинских активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других - судья Кузьменко Наталья Леонидовна (супруга широко и дорого известного одесского судьи Кичмаренко Сергея Николаевича). Решением "судьи" Кузьменко Натальи Леонидовны от 12.03.2021 Владислав Баглай признан "абсолютно невиновным", так как"обвиняемого Баглай В.И. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины, от уголовной ответственности на основании п.1 ч.2 ст.284 УПК Украины в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины".

"Вы - надежда и будущее нашей страны", - Зеленский обратился к молодежи - Цензор.НЕТ 95
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27.06.2021 11:21 Ответить
Украинские "суды"-угроза национальной безопасности Украины.
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27.06.2021 11:23 Ответить
Інколи здається що саме українці загроза національної безпеки України.
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27.06.2021 11:35 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 9318
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27.06.2021 19:54 Ответить
ДЕБИЛ.
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27.06.2021 11:22 Ответить
"Вы - надежда и будущее нашей страны" Якщо не будет схожими на мене (президента ЦІЄЇ країни) : - ухиляння(багаторазове) від служби ЗСУ, перекладання відповідальності на інших, не здатність приймати( навіть конституційні) рішення і відповідати за них, брехливість, тупість....... і багато багато іншого. Гляньте на Верховного Шинкаря України і робіть все - НАВПАКИ....
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27.06.2021 11:22 Ответить
Мусора моим детям устроили несладкую жизнь, молодежь, враг всегда была полиция и чиновники - помните это, все украденное нужно вернуть и детей мусоров ограничить то того что их учат продажные выродки полиции
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27.06.2021 11:23 Ответить
Наша маладьош тікає за кордон. Польша, Чехія, Німеччина, Італія, ось де їм краще жити та будувати своє майбутнє. Я багатьох зебілів знаю, які вже влаштувались у Європі та не збираються повертатися.
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27.06.2021 11:26 Ответить
Знаю багато не зебілів з тих кто за кордон поїхав. На жаль.
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27.06.2021 11:36 Ответить
ага, знаем такую молодежь: свалили в польшу/чехию/италию, чтобы работать курьерами, грузчиками, собирателями заказов на складе, разнорабочими, принеси-подай и тд. такая себе перспектива угробить здоровье, чтобы построить будущее.
для молодежи с мозгами в Украине - масса вакансий и перспектив: it, маркетинг, даже автослесарями, квалифицированными рабочими можно зарабатывать не меньше чем у ляхов.
но трава всегда зеленее у соседа - с данным суждением не поспоришь.
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27.06.2021 12:14 Ответить
Та нехай собі їдуть, ця брудна піна теж хоче нормально жити, та працювати за нормальну зарплатню. Все одно від них ніякої користі для країни немає. Люмпен без освіти, без мозоку, без патріотизму та ще й без перспектив на майбутнє.

Зі святом, маладьош! Вранці - не розбудиш, вночі - фіг найдьош.
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27.06.2021 12:36 Ответить
Айти? Диясити привет и нет айти
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27.06.2021 13:26 Ответить
Поки країною "правлять" нєлох і його кодла - саме майбутнє України під питанням
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27.06.2021 11:30 Ответить
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko?__cft__[0]=AZVYK7AztZpiSzG2VlX5njBy6Efk5DgQlVf6XXrVEFgTrrHne-9GzngoB7Sw4WNMb7WKX38V7kfPiTnSq2Jgku4YrWaiw-********************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Iryna Gerashchenko

https://www.facebook.com/# 43 хв ·

Попри протести «Європейської Солідарності», яка неодноразово наголошувала на високій корупційності закону , що виводить 100 млрд грн ( це 10% бюджету!) на безтендерне!!! будівництво Київської окружної дороги, і безтендерні закупівлі та витрати 5 млрд. грн в рамках святкування Дня Незалежності, Зеленський таки підписав цей закон.

Цікаво , як зараз спиться так званим антикорупціонерам , які зручно вмостили свої оптимістичні тіла у різні наглядові ради?

Пропагандистські канали не присвячують темі вже не великого, а грандіозного крадівництва свої ефіри і не ставлять пластмасові чучела причетних до знищення системи « Прозорро» з ОП і президентської фракції в своїх студіях. Тому що олігархи в темі і в долі. І жоден антиолігархічний закон не перерве це тісне спілкування офісу з батьками- засновниками республіки Зеленського.

Дивує мовчання НАБУ і посольств, розслідувачів і суспільства, бо всі попередні гучні справи- це дитячий лепет у порівнянні з безтендерним розпилом 105 млрд грн.

В ціх цифрах є один рядок, який мене і моїх колежанок хвилює найбільше.

ОХМАДИТ. Зеленський планує урочисто перерізати стрічку нового корпусу дитячої лікарні до Дня Незалежності.

Ага, той, хто висміював політиків за « лєнточкі», зараз будує своє президенство на радянських приурочуваннях до дат.

Будівництво нового корпусу ОХМАДИТу розпочалося кілька років тому, і наша команда в найскладніші для бюджету роки знаходила кошти для фінансування цього надважливого проекту. Новий корпус при Порошенку було добудовано на 90%. Зеленському залишилося перерізати лєнточку.

Моі колеги https://www.facebook.com/mariya.ionova.9?__cft__[0]=AZVYK7AztZpiSzG2VlX5njBy6Efk5DgQlVf6XXrVEFgTrrHne-9GzngoB7Sw4WNMb7WKX38V7kfPiTnSq2Jgku4YrWaiw-********************************************************************************&__tn__=-]K-R Mariya Ionova , https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__[0]=AZVYK7AztZpiSzG2VlX5njBy6Efk5DgQlVf6XXrVEFgTrrHne-9GzngoB7Sw4WNMb7WKX38V7kfPiTnSq2Jgku4YrWaiw-********************************************************************************&__tn__=-]K-R Вікторія Сюмар , що входять до наглядової ради ОХМАДИТ, жорстко контролювали прозорість використання державних коштів. Я вже 17 років перераховую онкогематологічному відділенню ОХМАДИТ.

Й ось нещодавно медзаклад, де лікуються найважчі діти, віднесли до списку ковідних. Це викликало занепокоєння в батьків дітей з онкологією, адже очевидно, що будь який спалах в ОХМАДИТ виявився б катастрофою для таких дітей…

Але тепер все набагато гірше! В закон , який підписав Зеленський, дозволяється без тендерних процедур закупити обладнання для лікарні на суму більше 1 млрд 200 млн грн. Влада включила в список заходів до Дня Незалежності відкриття ОХМАДИТ і заради урочистого перерізання стрічки Зеленським тепер найголовніший етап для лікарні- закупівлю техніки- проведуть без тендерів, пришвидшено, за схематозом!

І , за інформацією медичного колективу, чинуші з ОП не планують радитися з самими лікарями щодо характеристик необхідної апаратури, а включають схеми часів Богатирьовоі, коли закупалося найдешевше /неякісне, яким і досі забиті підвали старого корпусу лікарні, яке жодного разу не використовувалося.

Ми всі розуміємо, що корпуси без ********* , якісного, найкращого обладнання-це лише будівля? І головне- закупити не просто якісне, а саме необхідне, те, що просять лікарі , які щодня рятують дітей!

Нещодавно відбулася зустріч Наглядової ради, опікунів і волонтерів, представників медколективу з новим міністром Ляшком. Саме на тему закупівлі нового обладнання для нового корпусу . Після цієї розмови волонтери звернулися до всіх небайдужих із закликом - зробити публічною інформацію про корупційні ризики . Заради відкриття нового корпусу до Дня Незалежності готуються швидкі закупівлі обладнання , список якого не узгоджено з медколективом.

Скажу відверто: ми вже сигналізували про серйозність проблеми тим адекватним членам команди Зеленського, які усвідомлюють іміджеві ризики. І закликали звернути на це особливу увагу, зустрітися з медколективом і наглядовою радою і закупити через тендери необхідне обладнання в найкращих виробників медтехніки. Це не лікарня Зеленського. Це лікарня для дітей України, і вони мають отримати найкраще!

Ми закликаємо ОП відмовитися від планів бещтендерного розпилу за схемою Богатирьвої і її команди, яка повернулася і непогано себе почуває при Зеленському .

Ми вимагаємо від профільного міністра узгодити закупівлю необхідного обладнання з медколективом лікарні. Життя і здоров'я маленьких пацієнтів і популістські хотілки Зеленського перерізати стрічку до свята- незрівнянні речі.

Закликаємо все українське суспільство усвідомити, що ці 105 млрд- це не гроші кварталу. Це ваші податки і ваші гроші.
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27.06.2021 11:43 Ответить
Не знайшлося хоч одного нормального студента, щоб яйцем кинув?
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27.06.2021 11:45 Ответить
або ляпаса заліпив, як макрону... виявив би, так би мовити, реальне ставлення. нажаль не знайшлося.
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27.06.2021 14:50 Ответить
да он ,бл..,сам "капитан очевидность"
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27.06.2021 12:10 Ответить
Вава ж казав що молодь повертатиметься в його країну мрій. І де твоя обіцянка, оманське брехло?
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27.06.2021 12:22 Ответить
Зараз він вже мріє про закордон, так що все вірно. Наша молодь - майбутнє Польщі, Чехії та т.і.
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27.06.2021 14:54 Ответить
Берите пример с меня-Наглого,Жадного,Беспринципного
прислугу олигархов-Зеленский обратился к молодежи
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27.06.2021 12:28 Ответить
как и предшественник??
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27.06.2021 12:37 Ответить
Ще!ле, чтоб иметь право на знак равенства с Порошенко, как до Луны, пардонте, раком. Как по, тупо, образованию и интеллекту, так и по результатам деятельности и состоянию вверившейся ему страны.
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27.06.2021 14:58 Ответить
Ви - надія і майбутнє нашої країни", - ...резидент ЗЕ.. звернувся до молоді.
І це при такій моїй продажній антиукраїнській безнадійній владі злодюг.
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27.06.2021 12:59 Ответить
Это хрипливое лично своими руками уничтожает будущее этой молодёжи...
Вовик, где обещанные 40% роста экономики, где рабочие места, где инвестиции /на туризм за которыми потрачено миллиарды государственных денег/.... Хочется с помощью мата напомнить Зе его предвыборные обещания, где он обещал, что поляки будут ехать в Украину на заработки и многое другое... Короче, БРЕХЛО!

Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

https://program.ze2019.com/
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27.06.2021 13:00 Ответить
Как же цинично это звучит, власть все делает что бы выдавить всю молодежь в другие страны
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27.06.2021 13:15 Ответить
Без реформы судов все остальные реформы заглохнут
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27.06.2021 13:25 Ответить
"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді - Цензор.НЕТ 7737
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27.06.2021 14:10 Ответить
Судя по тому, как нынешние малолетки сдавали вступительные тесты, они скорее надежда ЗЕ и Квартала-95.

А с ЗЕ у Украины будущего нет.
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27.06.2021 14:22 Ответить
А может кто-нибудь из этой молодьожи, к которой обращается это квартальное одаробло, пригласить его написать совместный диктант?! Ну хотя бы на малоросском...)
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27.06.2021 14:44 Ответить
Неграмотный президент обратился к малограмотной молодёжи. Какой будет результат ? Я думаю они все сейчас дёрнут за границу. Одни работать, а другие учиться. Будуще для них в этой стране слишком туманно.
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27.06.2021 15:18 Ответить
Понятное дело, не на тебя же надеяться.
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27.06.2021 15:45 Ответить
хорошо поздравил.
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27.06.2021 16:38 Ответить
А лично у меня есть заветная надежда, чтобы НЕгарант Конституции скоро остался в прошлом для Украины.
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27.06.2021 21:42 Ответить
 
 