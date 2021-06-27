"Ви - надія і майбутнє нашої країни", - Зеленський звернувся до молоді
Президент Володимир Зеленський привітав молодих людей в країні з їх святом - Днем молоді.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне повідомлення він розмістив в Інстаграмі.
"Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети й легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді!" - написав Зеленський.
Також президент назвав сучасну українську молодь "вільною, амбітною, розумною".
Топ коментарі
+20 Гыг с Вами
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День молодёжи (Россия) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA национальный праздник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C молодых людей , эта дата отмечается в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации ежегодно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE летом , https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 27 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1 [1] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F История этого праздника началась https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 7 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1958 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Советском Союзе , когда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Указом Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР «Об установлении Дня советской молодёжи» был учреждён «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8 День советской молодёжи », который отмечался в последнее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5 воскресенье https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C июня https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)#cite_note-3 [3] .
Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая
"Может быть такой глупости хорошо потворствовали родственники в руководстве компании "Нерум", которая управляет заведениями под брендом "Немо"? Или отчим из ФСБ? Сие история пока умалчивает. Но отлично сработали наши специальные органы и взяли Владислава Баглая под наблюдение, собрали доказательную базу, добавили к ней предателя-диверсанта и отвели в суд. В отношении всех военнослужащих, предавших Украинскую Присягу возбуждены уголовные дела по статье 408 ч.1 Уголовного Кодекса Украины (Дезертирство). Кстати, на Владислава Баглая завести такое дело "позабыли" и возбудили только при выявлении его в 2019 году (ЕУНС 521/19314/20, номер производства 1-кп/521/849/21)", - пишет издание.
Дело Баглая рассматривалось в Малиновском суде г. Одессы, где "судят" всем известные персонажи, уже засветившиеся ранее в прессовании одесских проукраинских активистов Виталия Устименко, Сергея Стерненко и других - судья Кузьменко Наталья Леонидовна (супруга широко и дорого известного одесского судьи Кичмаренко Сергея Николаевича). Решением "судьи" Кузьменко Натальи Леонидовны от 12.03.2021 Владислав Баглай признан "абсолютно невиновным", так как"обвиняемого Баглай В.И. в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины, от уголовной ответственности на основании п.1 ч.2 ст.284 УПК Украины в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины".
для молодежи с мозгами в Украине - масса вакансий и перспектив: it, маркетинг, даже автослесарями, квалифицированными рабочими можно зарабатывать не меньше чем у ляхов.
но трава всегда зеленее у соседа - с данным суждением не поспоришь.
Зі святом, маладьош! Вранці - не розбудиш, вночі - фіг найдьош.
https://www.facebook.com/# 43 хв ·
Попри протести «Європейської Солідарності», яка неодноразово наголошувала на високій корупційності закону , що виводить 100 млрд грн ( це 10% бюджету!) на безтендерне!!! будівництво Київської окружної дороги, і безтендерні закупівлі та витрати 5 млрд. грн в рамках святкування Дня Незалежності, Зеленський таки підписав цей закон.
Цікаво , як зараз спиться так званим антикорупціонерам , які зручно вмостили свої оптимістичні тіла у різні наглядові ради?
Пропагандистські канали не присвячують темі вже не великого, а грандіозного крадівництва свої ефіри і не ставлять пластмасові чучела причетних до знищення системи « Прозорро» з ОП і президентської фракції в своїх студіях. Тому що олігархи в темі і в долі. І жоден антиолігархічний закон не перерве це тісне спілкування офісу з батьками- засновниками республіки Зеленського.
Дивує мовчання НАБУ і посольств, розслідувачів і суспільства, бо всі попередні гучні справи- це дитячий лепет у порівнянні з безтендерним розпилом 105 млрд грн.
В ціх цифрах є один рядок, який мене і моїх колежанок хвилює найбільше.
ОХМАДИТ. Зеленський планує урочисто перерізати стрічку нового корпусу дитячої лікарні до Дня Незалежності.
Ага, той, хто висміював політиків за « лєнточкі», зараз будує своє президенство на радянських приурочуваннях до дат.
Будівництво нового корпусу ОХМАДИТу розпочалося кілька років тому, і наша команда в найскладніші для бюджету роки знаходила кошти для фінансування цього надважливого проекту. Новий корпус при Порошенку було добудовано на 90%. Зеленському залишилося перерізати лєнточку.
Моі колеги https://www.facebook.com/mariya.ionova.9?__cft__[0]=AZVYK7AztZpiSzG2VlX5njBy6Efk5DgQlVf6XXrVEFgTrrHne-9GzngoB7Sw4WNMb7WKX38V7kfPiTnSq2Jgku4YrWaiw-********************************************************************************&__tn__=-]K-R Mariya Ionova , https://www.facebook.com/vsiumar?__cft__[0]=AZVYK7AztZpiSzG2VlX5njBy6Efk5DgQlVf6XXrVEFgTrrHne-9GzngoB7Sw4WNMb7WKX38V7kfPiTnSq2Jgku4YrWaiw-********************************************************************************&__tn__=-]K-R Вікторія Сюмар , що входять до наглядової ради ОХМАДИТ, жорстко контролювали прозорість використання державних коштів. Я вже 17 років перераховую онкогематологічному відділенню ОХМАДИТ.
Й ось нещодавно медзаклад, де лікуються найважчі діти, віднесли до списку ковідних. Це викликало занепокоєння в батьків дітей з онкологією, адже очевидно, що будь який спалах в ОХМАДИТ виявився б катастрофою для таких дітей…
Але тепер все набагато гірше! В закон , який підписав Зеленський, дозволяється без тендерних процедур закупити обладнання для лікарні на суму більше 1 млрд 200 млн грн. Влада включила в список заходів до Дня Незалежності відкриття ОХМАДИТ і заради урочистого перерізання стрічки Зеленським тепер найголовніший етап для лікарні- закупівлю техніки- проведуть без тендерів, пришвидшено, за схематозом!
І , за інформацією медичного колективу, чинуші з ОП не планують радитися з самими лікарями щодо характеристик необхідної апаратури, а включають схеми часів Богатирьовоі, коли закупалося найдешевше /неякісне, яким і досі забиті підвали старого корпусу лікарні, яке жодного разу не використовувалося.
Ми всі розуміємо, що корпуси без ********* , якісного, найкращого обладнання-це лише будівля? І головне- закупити не просто якісне, а саме необхідне, те, що просять лікарі , які щодня рятують дітей!
Нещодавно відбулася зустріч Наглядової ради, опікунів і волонтерів, представників медколективу з новим міністром Ляшком. Саме на тему закупівлі нового обладнання для нового корпусу . Після цієї розмови волонтери звернулися до всіх небайдужих із закликом - зробити публічною інформацію про корупційні ризики . Заради відкриття нового корпусу до Дня Незалежності готуються швидкі закупівлі обладнання , список якого не узгоджено з медколективом.
Скажу відверто: ми вже сигналізували про серйозність проблеми тим адекватним членам команди Зеленського, які усвідомлюють іміджеві ризики. І закликали звернути на це особливу увагу, зустрітися з медколективом і наглядовою радою і закупити через тендери необхідне обладнання в найкращих виробників медтехніки. Це не лікарня Зеленського. Це лікарня для дітей України, і вони мають отримати найкраще!
Ми закликаємо ОП відмовитися від планів бещтендерного розпилу за схемою Богатирьвої і її команди, яка повернулася і непогано себе почуває при Зеленському .
Ми вимагаємо від профільного міністра узгодити закупівлю необхідного обладнання з медколективом лікарні. Життя і здоров'я маленьких пацієнтів і популістські хотілки Зеленського перерізати стрічку до свята- незрівнянні речі.
Закликаємо все українське суспільство усвідомити, що ці 105 млрд- це не гроші кварталу. Це ваші податки і ваші гроші.
прислугу олигархов-Зеленский обратился к молодежи
І це при такій моїй продажній антиукраїнській безнадійній владі злодюг.
Вовик, где обещанные 40% роста экономики, где рабочие места, где инвестиции /на туризм за которыми потрачено миллиарды государственных денег/.... Хочется с помощью мата напомнить Зе его предвыборные обещания, где он обещал, что поляки будут ехать в Украину на заработки и многое другое... Короче, БРЕХЛО!
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
https://program.ze2019.com/
А с ЗЕ у Украины будущего нет.