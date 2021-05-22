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В Україні створюється Нацрада з питань молоді: основні завдання

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В Україні створюється Нацрада з питань молоді: основні завдання

22 травня набуває чинності Закон України "Про основні засади молодіжної політики", який передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частина норм введуть в дію з 1 січня 2022 року. Йдеться про статті, що стосуються фінансового забезпечення молодіжної політики і фінзабезпечення Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. Закон вводить механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень буде:

  • вивчати стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
  • брати участь у підготовці, розглядати і вносити пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проєктів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;
  • заслуховувати і оцінювати інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;
  • взаємодіяти з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;
  • щорічно готувати звіт про свою діяльність і передавати його в Кабмін.

Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.

Також читайте: Зеленський підписав закон про основні засади молодіжної політики

У цього відомства також будуть свої завдання:

  • експертний відбір молодіжних проєктів, надання грантів на їх реалізацію, моніторинг їх реалізації;
  • сприяння реалізації завдань молодіжної політики, розвиток інноваційних форм, методів та інструментів молодіжної роботи;
  • співпраця з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами приватної та державної форм власності;
  • створення сприятливих умов для реалізації молодіжних проєктів, у тому числі шляхом контролю за процесом їх реалізації;
  • стимулювання розробки нових, конкурентоспроможних, в тому числі інклюзивних молодіжних проєктів;
  • підтримка реалізації міжнародних проєктів та програм міжнародного співробітництва, у тому числі програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння формуванню позитивного іміджу України у світі;
  • підтримка молодіжних і дитячих громадських об'єднань, інших суб'єктів молодіжної роботи на всіх етапах реалізації молодіжних проєктів, фінансування яких буде відбуватися за рахунок грантів, наданих фондом.
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Топ коментарі
+5
Будівництво чергової пилорами !!!))))
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22.05.2021 12:27
+3
Якийсь черговий "слуга" непогано підлохматиться.
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22.05.2021 12:30
+3
/// кстати... по-поводу сучки гавкающей про День Вышиванки...(уже извиняется)))))
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8761 прорыдались все ????
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22.05.2021 12:49
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Будівництво чергової пилорами !!!))))
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22.05.2021 12:27 Відповісти
Якийсь черговий "слуга" непогано підлохматиться.
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22.05.2021 12:30 Відповісти
Чому в переліку відсутній пункт забезпечення молоді робочими місцями?
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22.05.2021 12:30 Відповісти
Ну Савіка Шустера ж забезпечили. Цього мало?
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22.05.2021 12:58 Відповісти
"Забезпечення МОЛОДІ"
Тобі повилазило?
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22.05.2021 13:07 Відповісти
То було відсилання на відповідь з нещодавньої теплої ванни бубочки.😁
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22.05.2021 16:00 Відповісти
и как я вырос без етого союза?
геббельщина на пороге.....
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22.05.2021 12:31 Відповісти
Зелені гниди розмножуються з геометричною прогресією !!!))))
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22.05.2021 12:31 Відповісти
Всім дивитися квартал-95.І підписувати на інстаграм Зеленського. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 9616
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22.05.2021 12:32 Відповісти
І Jenya Moshnyaga тебе зразу послухала
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23.05.2021 23:51 Відповісти
пришла пора возрождать земсомол и зектебрят...
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22.05.2021 12:32 Відповісти
Зеля-СН-Зелсомол !!!!!)))
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22.05.2021 12:35 Відповісти
та дайте уже детюхам возможность всеx вас обматюкать.
не - все как всегда....
государство регулирует детство....
дебиляшли зеленеые по осени никого кроме меня не пугают?
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22.05.2021 12:35 Відповісти
наглядову раду не забудьте
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22.05.2021 12:38 Відповісти
Ой !!!! Ребята может уже хватит дормоедов плодить!!!! Реально задолбали!!!!! Нагрузите доп. задачами тех ,что уже есть!!!! Ну ХОРОШЬ!!!!!! Всех не прокормим!!!!
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22.05.2021 12:39 Відповісти
ай да фюрерок ай да малец - и до детишек добрался.....
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22.05.2021 12:39 Відповісти
Ну так надо ко второму термину готовится.
Зеюгенд воспитывать
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22.05.2021 15:46 Відповісти
та цюр на вас....
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22.05.2021 16:04 Відповісти
В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - спилить халявного бабла из без того дырявого бюджета...
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22.05.2021 12:41 Відповісти
Нацсовет по молодежи, придумает новую молодежную организацию - зебилята.
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22.05.2021 12:46 Відповісти
На значках этой организации будет, улыбающий под коксом, владимир сцаныч
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22.05.2021 12:49 Відповісти
Мы весьолые ребята, мы ребята зебилята
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22.05.2021 15:48 Відповісти
Український молодіжний фонд....
Фінансове забезпечення...
За призначеним головою дізнаємось,куди попливе те забезпечення.
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22.05.2021 12:48 Відповісти
недооценивате вы своего фюрерка - как бы поздно не было когда поймете...
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22.05.2021 12:48 Відповісти
была попытка и у нас, но джо-торпеда все поправил
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22.05.2021 12:54 Відповісти
/// кстати... по-поводу сучки гавкающей про День Вышиванки...(уже извиняется)))))
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8761 прорыдались все ????
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22.05.2021 12:49 Відповісти
У возглавляемого ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем ЗЕ-шапито прямо таки талант - плодить тёплые места для благостного прогревания жоп на казённый счёт.
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22.05.2021 12:50 Відповісти
Умоляю!
Численность профессиональных молодят на дотации - не больше 10 тысяч!
Больше страна не выдержит!
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22.05.2021 12:56 Відповісти
Амфаш, лучше идите на выставку Тюльпанов 😀😀😀
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22.05.2021 13:13 Відповісти
Отцвели ужа давно хризанте-мы в са-а-аду....
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23.05.2021 09:38 Відповісти
Молодь легко зазомбувати.Просто потрібно це грамотно робити.Нехай зелені в тік-ток відосики завантажують,це допоможе.
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22.05.2021 13:08 Відповісти
КІЯНИ !!! Увага

У зв'язку з несприятливими погодними умовами в останні дні виставки тюльпанів - 22 та 23 травня - вхід на територію Співочого безкоштовний.
Для створення виставки тюльпанів були висаджені більш ніж 700 тисяч квітів. Крім самих рослин на відвідувачів чекають: зони для відпочинку, дитяча зона з батутами, фотозони.
В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8506
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22.05.2021 13:11 Відповісти
В молодих нині основна проблема, це - робота. Вірніше - її відсутність на Україні. Тому у них (переважної більшості) мета одна - влаштуватись за кордоном. І не лише на тимчасовий підробіток, а на постійне місце проживання.
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22.05.2021 13:47 Відповісти
При совдепії такої проблеми не було, було гарантоване перше робоче місце після закінчення навчального закладу. Об"явами про роботу були заклеєні всі дошки оголошень. Направленим на роботу молодим спеціалістам обов"язково надавалось житло. Але нинішній зазомбованій вятровичами тупій школоті на кшталт Bogush Ilkov це невідомо.
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22.05.2021 14:44 Відповісти
Об"явами про роботу були заклеєні всі дошки оголошень.

Помню я эти объявы. Всегда и везде требовались слесари.
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22.05.2021 15:51 Відповісти
Тобто на підприємствах всю роботу повністю слюсарі робили? Може, в колгоспах і корів доїли слюсарі?
ПС. Діду, ти зовсім дурню вже написав.
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22.05.2021 18:41 Відповісти
Детский сад, "Солнышко"! В Луганске пошли дальше: создали молодёжный парламент. Может и в Киеве создадим? Поиграем в песочек? Или комсомол возродим?
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22.05.2021 16:07 Відповісти
Нацсовет по борьбе с молодёжью - вот во что это выльется. крхеля со шлюхами народу - это такой современный местный Мидас, но со спецификой. Тот к чему не прикасался, превращал в золото. Эти превращают в говно и коррупцию. Аплодирую вашему выбору, 73℅
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22.05.2021 16:30 Відповісти
 
 