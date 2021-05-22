В Україні створюється Нацрада з питань молоді: основні завдання
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22 травня набуває чинності Закон України "Про основні засади молодіжної політики", який передбачає створення Національної ради з питань молоді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".
Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".
Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частина норм введуть в дію з 1 січня 2022 року. Йдеться про статті, що стосуються фінансового забезпечення молодіжної політики і фінзабезпечення Українського молодіжного фонду.
Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. Закон вводить механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.
Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень буде:
- вивчати стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
- брати участь у підготовці, розглядати і вносити пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проєктів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;
- заслуховувати і оцінювати інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;
- взаємодіяти з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;
- щорічно готувати звіт про свою діяльність і передавати його в Кабмін.
Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.
У цього відомства також будуть свої завдання:
- експертний відбір молодіжних проєктів, надання грантів на їх реалізацію, моніторинг їх реалізації;
- сприяння реалізації завдань молодіжної політики, розвиток інноваційних форм, методів та інструментів молодіжної роботи;
- співпраця з українськими та іноземними фізичними та юридичними особами приватної та державної форм власності;
- створення сприятливих умов для реалізації молодіжних проєктів, у тому числі шляхом контролю за процесом їх реалізації;
- стимулювання розробки нових, конкурентоспроможних, в тому числі інклюзивних молодіжних проєктів;
- підтримка реалізації міжнародних проєктів та програм міжнародного співробітництва, у тому числі програм міжнародних молодіжних обмінів, сприяння формуванню позитивного іміджу України у світі;
- підтримка молодіжних і дитячих громадських об'єднань, інших суб'єктів молодіжної роботи на всіх етапах реалізації молодіжних проєктів, фінансування яких буде відбуватися за рахунок грантів, наданих фондом.
Будь ласка, зачекайте...
Тобі повилазило?
геббельщина на пороге.....
не - все как всегда....
государство регулирует детство....
дебиляшли зеленеые по осени никого кроме меня не пугают?
Зеюгенд воспитывать
Фінансове забезпечення...
За призначеним головою дізнаємось,куди попливе те забезпечення.
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.
Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. прорыдались все ????
Численность профессиональных молодят на дотации - не больше 10 тысяч!
Больше страна не выдержит!
У зв'язку з несприятливими погодними умовами в останні дні виставки тюльпанів - 22 та 23 травня - вхід на територію Співочого безкоштовний.
Для створення виставки тюльпанів були висаджені більш ніж 700 тисяч квітів. Крім самих рослин на відвідувачів чекають: зони для відпочинку, дитяча зона з батутами, фотозони.
Помню я эти объявы. Всегда и везде требовались слесари.
ПС. Діду, ти зовсім дурню вже написав.