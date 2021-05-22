В Україні створюється Нацрада з питань молоді: основні завдання

22 травня набуває чинності Закон України "Про основні засади молодіжної політики", який передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "РБК-Україна".

Документ вчора опублікували у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частина норм введуть в дію з 1 січня 2022 року. Йдеться про статті, що стосуються фінансового забезпечення молодіжної політики і фінзабезпечення Українського молодіжного фонду.

Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. Закон вводить механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень буде:

вивчати стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;

брати участь у підготовці, розглядати і вносити пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проєктів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;

заслуховувати і оцінювати інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;

взаємодіяти з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;

щорічно готувати звіт про свою діяльність і передавати його в Кабмін.

Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.

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У цього відомства також будуть свої завдання: