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В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи

22 мая вступает в силу Закон Украины "Об основных принципах молодежной политики", который предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина",

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года. Речь идет о статьях, касающихся финансового обеспечения молодежной политики и финобеспечения Украинского молодежного фонда.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об основных принципах молодежной политики

Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий будет:

  • изучать состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;
  • участвовать в подготовке, рассматривать и вносить предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;
  • заслушивать и оценивать информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;
  • взаимодействовать с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;
  • ежегодно готовить отчет о своей деятельности и передавать его в Кабмин.

Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент утвердил Национальную молодежную стратегию до 2030 года

У этого ведомства также будут свои задачи:

  • экспертный отбор молодежных проектов, предоставление грантов на их реализацию, мониторинг их реализации;
  • содействие реализации задач молодежной политики, развитие инновационных форм, методов и инструментов молодежной работы;
  • сотрудничество с украинскими и иностранными физическими и юридическими лицами частной и государственной форм собственности;
  • создание благоприятных условий для реализации молодежных проектов, в том числе путем контроля за процессом их реализации;
  • стимулирование разработки новых, конкурентоспособных, в том числе инклюзивных молодежных проектов;
  • поддержание реализации международных проектов и программ международного сотрудничества, в том числе программ международных молодежных обменов, содействие формированию положительного имиджа Украины в мире;
  • поддержка молодежных и детских общественных объединений, других субъектов молодежной работы на всех этапах реализации молодежных проектов, финансирование которых будет происходить за счет грантов, предоставленных фондом.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+5
Будівництво чергової пилорами !!!))))
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22.05.2021 12:27
+3
Якийсь черговий "слуга" непогано підлохматиться.
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22.05.2021 12:30
+3
/// кстати... по-поводу сучки гавкающей про День Вышиванки...(уже извиняется)))))
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8761 прорыдались все ????
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22.05.2021 12:49
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Правила форума Совет форумчан
Будівництво чергової пилорами !!!))))
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22.05.2021 12:27 Ответить
Якийсь черговий "слуга" непогано підлохматиться.
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22.05.2021 12:30 Ответить
Чому в переліку відсутній пункт забезпечення молоді робочими місцями?
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22.05.2021 12:30 Ответить
Ну Савіка Шустера ж забезпечили. Цього мало?
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22.05.2021 12:58 Ответить
"Забезпечення МОЛОДІ"
Тобі повилазило?
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22.05.2021 13:07 Ответить
То було відсилання на відповідь з нещодавньої теплої ванни бубочки.😁
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22.05.2021 16:00 Ответить
и как я вырос без етого союза?
геббельщина на пороге.....
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22.05.2021 12:31 Ответить
Зелені гниди розмножуються з геометричною прогресією !!!))))
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22.05.2021 12:31 Ответить
Всім дивитися квартал-95.І підписувати на інстаграм Зеленського. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 9616
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22.05.2021 12:32 Ответить
І Jenya Moshnyaga тебе зразу послухала
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23.05.2021 23:51 Ответить
пришла пора возрождать земсомол и зектебрят...
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22.05.2021 12:32 Ответить
Зеля-СН-Зелсомол !!!!!)))
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22.05.2021 12:35 Ответить
та дайте уже детюхам возможность всеx вас обматюкать.
не - все как всегда....
государство регулирует детство....
дебиляшли зеленеые по осени никого кроме меня не пугают?
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22.05.2021 12:35 Ответить
наглядову раду не забудьте
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22.05.2021 12:38 Ответить
Ой !!!! Ребята может уже хватит дормоедов плодить!!!! Реально задолбали!!!!! Нагрузите доп. задачами тех ,что уже есть!!!! Ну ХОРОШЬ!!!!!! Всех не прокормим!!!!
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22.05.2021 12:39 Ответить
ай да фюрерок ай да малец - и до детишек добрался.....
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22.05.2021 12:39 Ответить
Ну так надо ко второму термину готовится.
Зеюгенд воспитывать
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22.05.2021 15:46 Ответить
та цюр на вас....
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22.05.2021 16:04 Ответить
В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - спилить халявного бабла из без того дырявого бюджета...
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22.05.2021 12:41 Ответить
Нацсовет по молодежи, придумает новую молодежную организацию - зебилята.
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22.05.2021 12:46 Ответить
На значках этой организации будет, улыбающий под коксом, владимир сцаныч
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22.05.2021 12:49 Ответить
Мы весьолые ребята, мы ребята зебилята
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22.05.2021 15:48 Ответить
Український молодіжний фонд....
Фінансове забезпечення...
За призначеним головою дізнаємось,куди попливе те забезпечення.
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22.05.2021 12:48 Ответить
недооценивате вы своего фюрерка - как бы поздно не было когда поймете...
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22.05.2021 12:48 Ответить
была попытка и у нас, но джо-торпеда все поправил
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22.05.2021 12:54 Ответить
/// кстати... по-поводу сучки гавкающей про День Вышиванки...(уже извиняется)))))
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.

Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8761 прорыдались все ????
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22.05.2021 12:49 Ответить
У возглавляемого ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем ЗЕ-шапито прямо таки талант - плодить тёплые места для благостного прогревания жоп на казённый счёт.
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22.05.2021 12:50 Ответить
Умоляю!
Численность профессиональных молодят на дотации - не больше 10 тысяч!
Больше страна не выдержит!
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22.05.2021 12:56 Ответить
Амфаш, лучше идите на выставку Тюльпанов 😀😀😀
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22.05.2021 13:13 Ответить
Отцвели ужа давно хризанте-мы в са-а-аду....
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23.05.2021 09:38 Ответить
Молодь легко зазомбувати.Просто потрібно це грамотно робити.Нехай зелені в тік-ток відосики завантажують,це допоможе.
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22.05.2021 13:08 Ответить
КІЯНИ !!! Увага

У зв'язку з несприятливими погодними умовами в останні дні виставки тюльпанів - 22 та 23 травня - вхід на територію Співочого безкоштовний.
Для створення виставки тюльпанів були висаджені більш ніж 700 тисяч квітів. Крім самих рослин на відвідувачів чекають: зони для відпочинку, дитяча зона з батутами, фотозони.
В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи - Цензор.НЕТ 8506
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22.05.2021 13:11 Ответить
В молодих нині основна проблема, це - робота. Вірніше - її відсутність на Україні. Тому у них (переважної більшості) мета одна - влаштуватись за кордоном. І не лише на тимчасовий підробіток, а на постійне місце проживання.
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22.05.2021 13:47 Ответить
При совдепії такої проблеми не було, було гарантоване перше робоче місце після закінчення навчального закладу. Об"явами про роботу були заклеєні всі дошки оголошень. Направленим на роботу молодим спеціалістам обов"язково надавалось житло. Але нинішній зазомбованій вятровичами тупій школоті на кшталт Bogush Ilkov це невідомо.
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22.05.2021 14:44 Ответить
Об"явами про роботу були заклеєні всі дошки оголошень.

Помню я эти объявы. Всегда и везде требовались слесари.
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22.05.2021 15:51 Ответить
Тобто на підприємствах всю роботу повністю слюсарі робили? Може, в колгоспах і корів доїли слюсарі?
ПС. Діду, ти зовсім дурню вже написав.
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22.05.2021 18:41 Ответить
Детский сад, "Солнышко"! В Луганске пошли дальше: создали молодёжный парламент. Может и в Киеве создадим? Поиграем в песочек? Или комсомол возродим?
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22.05.2021 16:07 Ответить
Нацсовет по борьбе с молодёжью - вот во что это выльется. крхеля со шлюхами народу - это такой современный местный Мидас, но со спецификой. Тот к чему не прикасался, превращал в золото. Эти превращают в говно и коррупцию. Аплодирую вашему выбору, 73℅
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22.05.2021 16:30 Ответить
 
 