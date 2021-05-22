В Украине создается Нацсовет по вопросам молодежи: основные задачи
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
22 мая вступает в силу Закон Украины "Об основных принципах молодежной политики", который предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "РБК-Украина",
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины". Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года. Речь идет о статьях, касающихся финансового обеспечения молодежной политики и финобеспечения Украинского молодежного фонда.
Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. Закон вводит механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.
Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий будет:
- изучать состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;
- участвовать в подготовке, рассматривать и вносить предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;
- заслушивать и оценивать информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;
- взаимодействовать с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;
- ежегодно готовить отчет о своей деятельности и передавать его в Кабмин.
Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.
У этого ведомства также будут свои задачи:
- экспертный отбор молодежных проектов, предоставление грантов на их реализацию, мониторинг их реализации;
- содействие реализации задач молодежной политики, развитие инновационных форм, методов и инструментов молодежной работы;
- сотрудничество с украинскими и иностранными физическими и юридическими лицами частной и государственной форм собственности;
- создание благоприятных условий для реализации молодежных проектов, в том числе путем контроля за процессом их реализации;
- стимулирование разработки новых, конкурентоспособных, в том числе инклюзивных молодежных проектов;
- поддержание реализации международных проектов и программ международного сотрудничества, в том числе программ международных молодежных обменов, содействие формированию положительного имиджа Украины в мире;
- поддержка молодежных и детских общественных объединений, других субъектов молодежной работы на всех этапах реализации молодежных проектов, финансирование которых будет происходить за счет грантов, предоставленных фондом.
Пожалуйста, подождите...
Тобі повилазило?
геббельщина на пороге.....
не - все как всегда....
государство регулирует детство....
дебиляшли зеленеые по осени никого кроме меня не пугают?
Зеюгенд воспитывать
Фінансове забезпечення...
За призначеним головою дізнаємось,куди попливе те забезпечення.
Харьковчанка Евгения Бабкова, уже опубликовала видео со своими извинениями, а также заявила, что из-за этого инцидента ее выгнали с работы... (кто теперь будет продавать...кроссовки.... на панеле?? ))))
Видео с ее извинениями опубликовано в местном Telegram-канале
https://t.me/kharkiv_1654/16867
"В сеть попало видео, где я очень громко высказывалась по поводу парада в честь Дня вышиванок. Я действительно слишком резко высказалась. Я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей оскорбила, у меня очень неприятно, что я вызвала такие эмоции", - сказала она.
Бабкова также заверяет, что "сполна поплатилась за свои действия". Девушка утверждает, что ее уволили с работы.
"Я получила большую дозировку хейта, я получила большую дозировку угнетений. Я обещаю, что такого больше не повторится, я ценю культуру нашей страны и еще раз приношу свои искренние извинения", - сказала Бабкова. прорыдались все ????
Численность профессиональных молодят на дотации - не больше 10 тысяч!
Больше страна не выдержит!
У зв'язку з несприятливими погодними умовами в останні дні виставки тюльпанів - 22 та 23 травня - вхід на територію Співочого безкоштовний.
Для створення виставки тюльпанів були висаджені більш ніж 700 тисяч квітів. Крім самих рослин на відвідувачів чекають: зони для відпочинку, дитяча зона з батутами, фотозони.
Помню я эти объявы. Всегда и везде требовались слесари.
ПС. Діду, ти зовсім дурню вже написав.