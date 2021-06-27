23-летний парень скончался во время полумарафона во Львове, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал информацию, что во время забега на полумарафонской дистанции умер 23-летний парень.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый написал в Фейсбуке.
Мэр отметил: "Большая беда на полумарафон. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть".
Садовый отметил, что больше информации о трагедии будет позже и выразил соболезнования родным и близким.
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+9 Дамир Терентьев
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Тот кто печатал статью или пьян или в школу не ходил. А этого мэра в шоке - какие нах марафоны при такой жаре.
М.Я. Азіров
у много кого много чего констатировали медики, но там же были они на месте - че, бежащего молния поразила что-ли?
поэтому там и медики шоб Садовый не сокрушался о потере налогонеплательщика.
но это спорт, иногда что-то может пойти не по плану.
...у нас так парило - жарило вчера...на сегодня ливняку обещают...
Дав Бог здоров'я - то слідкуй за ним.
А не доводь свою крутизну такими тупими способами.
в + 35.... (там статья должна быть )
разом з родинами, друзями і депутатами.
до настання повного результату.
ходить полезно.