23-летний парень скончался во время полумарафона во Львове, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал информацию, что во время забега на полумарафонской дистанции умер 23-летний парень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый написал в Фейсбуке.

Мэр отметил: "Большая беда на полумарафон. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть".

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Садовый отметил, что больше информации о трагедии будет позже и выразил соболезнования родным и близким.