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Львов (4506) спорт (2377) марафон (116)

23-летний парень скончался во время полумарафона во Львове, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал информацию, что во время забега на полумарафонской дистанции умер 23-летний парень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Садовый написал в Фейсбуке. 

Мэр отметил: "Большая беда на полумарафон. Парень, 23 года, не добежал 200 метров. Медики только что констатировали смерть".

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Садовый отметил, что больше информации о трагедии будет позже и выразил соболезнования родным и близким.

23-летний парень скончался во время полумарафона во Львове, - Садовый 01
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Топ комментарии
+11
Садовый отметил, что бодьше информации о рагедии будет позже и выразил соболезнования родным и близкимИсточник: https://censor.net/ru/n3273739
Тот кто печатал статью или пьян или в школу не ходил. А этого мэра в шоке - какие нах марафоны при такой жаре.
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27.06.2021 12:04
+9
"Спєка нємажлівая" мінєт папізже!
М.Я. Азіров
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27.06.2021 12:10
+7
соболезнование родным.
но это спорт, иногда что-то может пойти не по плану.
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27.06.2021 12:18
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Садовый отметил, что бодьше информации о рагедии будет позже и выразил соболезнования родным и близкимИсточник: https://censor.net/ru/n3273739
Тот кто печатал статью или пьян или в школу не ходил. А этого мэра в шоке - какие нах марафоны при такой жаре.
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27.06.2021 12:04 Ответить
Спєка нємажлівая. Могли би і у вересні провести змагання.
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27.06.2021 12:05 Ответить
спека сегодня спала +28
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27.06.2021 12:08 Ответить
У Львові +22, нема спеки.
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27.06.2021 12:26 Ответить
"Спєка нємажлівая" мінєт папізже!
М.Я. Азіров
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27.06.2021 12:10 Ответить
да заодно и совковый день молодежи,тоже на вересень...
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27.06.2021 12:12 Ответить
А ще краще - в утиль. Зараз у Львові проходять торжнства з нагоди річниці візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, великого друга України. На Сихові, біля церкви, яка побудована на місці, де він правив, проходить св'яткове Богослужіння під проводом Блаженного Са' ятослава. Нормальна молодь - там У вишиванках, а не у спортивній формі.
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27.06.2021 12:22 Ответить
да ну - потом в местных изданиях выйдет шо мэр - посетил, пособил, соболезнул, насладился прибавкой "лайков", удивился малому количеству мусоров(и/или мусора) - укатил плакать шо его в Киеве ненавидят.
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27.06.2021 12:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/322835 открою для тебя большой секрет, но соревнования проводят и в жару тоже. вот было бы +40 утром - отменили. а при +25 бежать очень даже ничего
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27.06.2021 12:22 Ответить
во Львове 20 градусов.в свое время я сам бегал полный марафон 60-70 годах-погода была разная и + за 30 и в морозную погоду. бежали и в Ташкенте и в Ашхабаде.тута другой фактор как делает допуск медецина в наше время было очень жестко с допуском. малое отклонение и все тебя не допустили. врачи тогда боялись последствий.был случай-вполне здоровый марафонец может кто помнит из Знаменки Ярмыш- на дистанции умер и после этого физдинспансер такую нагрузку на пробу сердца давали шо мама не горюй
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27.06.2021 15:49 Ответить
медики могут констатировать как от ЧМТ, так и от "ээ, Вася, бросай бычек - тут кто то упал, очнется - гипс"
у много кого много чего констатировали медики, но там же были они на месте - че, бежащего молния поразила что-ли?
поэтому там и медики шоб Садовый не сокрушался о потере налогонеплательщика.
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27.06.2021 12:07 Ответить
А если бы добежал - было бы совсем другое дело.
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27.06.2021 12:09 Ответить
Он попадет в рай
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27.06.2021 12:11 Ответить
фиддипид (по легенде гонец, из-за которого и придумали марафон), пробежав марафон тоже умер в конце
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27.06.2021 12:14 Ответить
Он за несколько дней до того бегал в Спарту. Добегался до того, что когда он присел отдохнуть, ему козлоногий бог Пан померещился...
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27.06.2021 15:13 Ответить
соболезнование родным.
но это спорт, иногда что-то может пойти не по плану.
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27.06.2021 12:18 Ответить
и в Днепре (р-н Речпорта) 19:25, 2606.... от жары, водитель (59 лет) остановил свой МАН, вышел и умер...
23-летний парень скончался во время полумарафона во Львове, - Садовый - Цензор.НЕТ 5120

...у нас так парило - жарило вчера...на сегодня ливняку обещают...
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27.06.2021 12:24 Ответить
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27.06.2021 12:28 Ответить
На заході сьогодні нема спеки, +20-22, досить комфортно.
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27.06.2021 12:28 Ответить
Если бы все эти марафоны и триатлоны нейтрализовали желание быковать в обычной жизни - пусть бы себе бегали. Лишь бы ума прибавлялось.
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27.06.2021 12:28 Ответить
Як ці речі пов'язані?
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27.06.2021 12:40 Ответить
Бо бігають, самі не знаючи навіщо.
Дав Бог здоров'я - то слідкуй за ним.
А не доводь свою крутизну такими тупими способами.
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27.06.2021 16:07 Ответить
__организаторы то сами бежали ?
в + 35.... (там статья должна быть )
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27.06.2021 12:28 Ответить
Талько не бейте сильно! Чукча писятиль, не читатиль!
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27.06.2021 12:44 Ответить
Проверьте чем он впкцинировался...каким шмурдяком...китайским или индийским...
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27.06.2021 12:35 Ответить
Спутником
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27.06.2021 12:46 Ответить
Эт вряд ли...в Украине этого дерьма к счастью нет...
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27.06.2021 13:02 Ответить
У ******** молоді погане здоров'я. Втім, це провина самої молоді та батьків.
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27.06.2021 12:39 Ответить
По-перше, я середнього , а не похилого віку, по-друге, по здоров'ю я дам фору 99 відсоткам молоді.
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27.06.2021 13:58 Ответить
зеленські, порошенки, януковчі повинні марафони бігати 3 рази на день.
разом з родинами, друзями і депутатами.
до настання повного результату.
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27.06.2021 12:47 Ответить
Идиотизм в 30+ жары проводитт марафоны, по моему мнению.
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27.06.2021 12:51 Ответить
+30 это не жара ,это тепло
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27.06.2021 12:59 Ответить
Уважаемые посетители Цензора со своей писаниной.К полумарафону в 20 км допускаются желающие его пробежать,только при наличии справки от врача.Врач,исходя из здоровья человека ,разрешает или запрещает бежать.В одном из первых матчей ЧЕ футболист сборной Дании просто упал на поле и чуть не умр.Давайте,войте почему не отменили чемпионат Европы,слишком жарко...
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27.06.2021 13:08 Ответить
Да в Африке щас жарко, а во Львове всего +22
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27.06.2021 13:49 Ответить
при влажности плюсуй ещё 5 градусов минимум.
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27.06.2021 13:57 Ответить
Полумарафоны в макушке лета может разрешить только идиот.
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27.06.2021 13:10 Ответить
Марафони не проводяться літом, в основному в осені.
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27.06.2021 13:31 Ответить
Нормальная температура для таких забегов _+15 градусов. Дальше чем выше температура тем больше риск оказаться жмуром.
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27.06.2021 13:56 Ответить
Ауч! Автор замітки! Для чого банити? Я тільки хотів допомогти! Вчитись не гріх)
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27.06.2021 13:30 Ответить
Всі марафони, напів марафони в світі проводяться в жовтні.
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27.06.2021 13:32 Ответить
ага. особенно на летних олимпийских играх)))
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27.06.2021 15:17 Ответить
много бегать вредно.
ходить полезно.
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27.06.2021 16:30 Ответить
Сьогодні неділя,у Львові перекрито на кілька годин весь центр...Маршруток у п"ять раз менше ніж зазвичай,і їздять вони по перерваному маршруту...Щоб добратись (для прикладу) з Топольної на Сихів,потрібно доїхати до Форуму,потім пензлювати кілометрів з шість через центр мимо Оперного,міськради,Бернардинів,Руставеллі,Стрийський базар до зупинки трамваю вісімка біля Кубанської,і так з будь якої околиці...Люди перемішались з туристами,зупинки переповнені,крики,скандали - і питається на фіга?..Ради того,щоб якась сотня бігунів побігала невідомо чого?Та ж у Львові є околиці,є парки,Погулянка,Янівська,Сихів,Майорівка,Лисиничі - ідіть туди разом зі Садовим і бігайте там донесхочу!
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27.06.2021 18:32 Ответить
Забули-сте додати про Личаківський парк...
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27.06.2021 19:13 Ответить
Нехай бігають десь по окружній. Бажано, з корисним вантажем.
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28.06.2021 09:32 Ответить
 
 