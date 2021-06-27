23-річний хлопець помер під час напів марафону у Львові, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив інформацію, що під час забігу на напів марафонній дистанції помер 23-річний хлопець.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Садовий написав у фейсбуці.
Мер зазначив: "Велика біда на напів марафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть".
Садовий зазначив, що більше інформації про трагедію буде пізніше і висловив співчуття рідним і близьким.
Топ коментарі
+11 Alex Smith bb5fe51c
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+9 Дамир Терентьев
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+7 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар27.06.2021 12:18
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Будь ласка, зачекайте...
Тот кто печатал статью или пьян или в школу не ходил. А этого мэра в шоке - какие нах марафоны при такой жаре.
М.Я. Азіров
у много кого много чего констатировали медики, но там же были они на месте - че, бежащего молния поразила что-ли?
поэтому там и медики шоб Садовый не сокрушался о потере налогонеплательщика.
но это спорт, иногда что-то может пойти не по плану.
...у нас так парило - жарило вчера...на сегодня ливняку обещают...
Дав Бог здоров'я - то слідкуй за ним.
А не доводь свою крутизну такими тупими способами.
в + 35.... (там статья должна быть )
разом з родинами, друзями і депутатами.
до настання повного результату.
ходить полезно.