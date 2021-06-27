23-річний хлопець помер під час напів марафону у Львові, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив інформацію, що під час забігу на напів марафонній дистанції помер 23-річний хлопець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Садовий написав у фейсбуці.

Мер зазначив: "Велика біда на напів марафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть".

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Садовий зазначив, що більше інформації про трагедію буде пізніше і висловив співчуття рідним і близьким.