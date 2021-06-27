Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС

В Ривненской области человека ударила молния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 26 июня.

В ГСЧС отметили, что в целом вследствие непогоды травмированы два человека: один – от удара молнии, а второй – из-за падения шифера. Они госпитализированы.



"Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ривненского района и Клесовского поселкового совета", – говорится в сообщении.



Работы по ликвидации последствий непогоды завершены. К ним привлекались 125 человек и 30 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС