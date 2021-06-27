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молния (53) Ривненщина (1194)

Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС

Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС

В Ривненской области человека ударила молния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 26 июня.

В ГСЧС отметили, что в целом вследствие непогоды травмированы два человека: один – от удара молнии, а второй – из-за падения шифера. Они госпитализированы.

"Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ривненского района и Клесовского поселкового совета", – говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий непогоды завершены. К ним привлекались 125 человек и 30 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС
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Топ комментарии
+2
в Индии вроде с 2000 гибнет от молний за год. так шо шоп приблизиться к сверхдержаве этой, нам надо популяризовать ездунов на крышах электричек:
а) это здорово
б) сможем превзойти Индию
в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
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27.06.2021 15:10
+2
Молнія вдарила чоловіка. Його госпіталізували.
Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.
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27.06.2021 15:49
+1
Повезло що українець, був би москалем,то вбила би.
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27.06.2021 15:28
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в Индии вроде с 2000 гибнет от молний за год. так шо шоп приблизиться к сверхдержаве этой, нам надо популяризовать ездунов на крышах электричек:
а) это здорово
б) сможем превзойти Индию
в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
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27.06.2021 15:10 Ответить
Пережить удар молнии, и выжить, это кайф. Если одаренным не станешь, то уважаемым точно будешь.
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27.06.2021 15:28 Ответить
так чел один 5 раз пережил.... секрет(ему не особо понравилось)

кстати, в книге "феномены книги чудес", я тоже встречал такое - просто там еще комментировали совковые доктора наук и прочие... х.м.... забыл шо говорили - тоже дедок 5 раз пережил, но вроде как всега - стоял не там, смотрел не туда, партию не любил, носки стирал не тем и не в том
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27.06.2021 15:36 Ответить
а вспомнил - высрал однокурсник - типо мол человека молния ударила..... = заговорил по-французски.
хотя пишут шо такое бывает. даже на старо.... нормандском шоле, просто человек который туда даже не ездил и не знал что такой язык есть то - типо заговорил... пути Апполона неисповедими, слово Аркату.
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27.06.2021 15:39 Ответить
"Удар молнии" - это имеется ввиду наведенное напряжение в радиусе удара, а не прямое попадание.
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27.06.2021 21:04 Ответить
Повезло що українець, був би москалем,то вбила би.
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27.06.2021 15:28 Ответить
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27.06.2021 18:45 Ответить
Молнія вдарила чоловіка. Його госпіталізували.
Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.
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27.06.2021 15:49 Ответить
Та повезло, що не включенною електропраскою, подвійний удар був би..
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27.06.2021 19:17 Ответить
Враждебная тварь!
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27.06.2021 16:00 Ответить
горец
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27.06.2021 17:02 Ответить
 
 