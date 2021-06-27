Молния ударила человека на Ривненщине: его госпитализировали, - ГСЧС
В Ривненской области человека ударила молния.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 26 июня.
В ГСЧС отметили, что в целом вследствие непогоды травмированы два человека: один – от удара молнии, а второй – из-за падения шифера. Они госпитализированы.
"Частично повреждены крыши 13 жилых домов, кровля столовой Шпановского лицея, школы села Посягва Ривненского района и Клесовского поселкового совета", – говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий непогоды завершены. К ним привлекались 125 человек и 30 единиц техники.
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а) это здорово
б) сможем превзойти Индию
в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
кстати, в книге "феномены книги чудес", я тоже встречал такое - просто там еще комментировали совковые доктора наук и прочие... х.м.... забыл шо говорили - тоже дедок 5 раз пережил, но вроде как всега - стоял не там, смотрел не туда, партию не любил, носки стирал не тем и не в том
хотя пишут шо такое бывает. даже на старо.... нормандском шоле, просто человек который туда даже не ездил и не знал что такой язык есть то - типо заговорил... пути Апполона неисповедими, слово Аркату.
Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.