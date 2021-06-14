Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС
В Северодонецком районе Луганской области обнаружены тела двух мужчин, которые погибли, вероятно, в результате попадания молнии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.
Смертельный случай произошел в лесополосе.
В связи с этим спасатели призвали соблюдать правила безопасности во время грозы.
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Резали рельсы на металлолом или ЛЭП? Разбирали трубу на кирпичи? Или люк на чермет тащили вдвоём?
Карма… от молнии вдвоём одновременно погибли?