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Новости Силовики
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Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС

Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС

В Северодонецком районе Луганской области обнаружены тела двух мужчин, которые погибли, вероятно, в результате попадания молнии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

Смертельный случай произошел в лесополосе.

В связи с этим спасатели призвали соблюдать правила безопасности во время грозы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб от удара молнии на Харьковщине

Автор: 

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Молнии сейчас лупят по взрослому.
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14.06.2021 19:02 Ответить
хоч би ***** з шойгу
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14.06.2021 19:22 Ответить
Луганская обл.?
Резали рельсы на металлолом или ЛЭП? Разбирали трубу на кирпичи? Или люк на чермет тащили вдвоём?
Карма… от молнии вдвоём одновременно погибли?
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14.06.2021 22:27 Ответить
 
 