Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС

В Северодонецком районе Луганской области обнаружены тела двух мужчин, которые погибли, вероятно, в результате попадания молнии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области.

Смертельный случай произошел в лесополосе.

В связи с этим спасатели призвали соблюдать правила безопасности во время грозы.

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