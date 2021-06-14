Двоє жителів Луганської області загинули від удару блискавки, - ДСНС
У Сєвєродонецькому районі Луганської області виявлено тіла двох чоловіків, які загинули, ймовірно, внаслідок потрапляння блискавки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Луганській області.
Смертельний випадок стався в лісосмузі.
У зв'язку з цим рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки під час грози.
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Резали рельсы на металлолом или ЛЭП? Разбирали трубу на кирпичи? Или люк на чермет тащили вдвоём?
Карма… от молнии вдвоём одновременно погибли?