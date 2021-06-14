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Новини Силовики
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Двоє жителів Луганської області загинули від удару блискавки, - ДСНС

Двоє жителів Луганської області загинули від удару блискавки, - ДСНС

У Сєвєродонецькому районі Луганської області виявлено тіла двох чоловіків, які загинули, ймовірно, внаслідок потрапляння блискавки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України в Луганській області.

Смертельний випадок стався в лісосмузі.

У зв'язку з цим рятувальники закликали дотримуватися правил безпеки під час грози.

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Автор: 

блискавка (27) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) смерть (6740) ДСНС (5088) Луганська область (4874)


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Молнии сейчас лупят по взрослому.
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14.06.2021 19:02 Відповісти
хоч би ***** з шойгу
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14.06.2021 19:22 Відповісти
Луганская обл.?
Резали рельсы на металлолом или ЛЭП? Разбирали трубу на кирпичи? Или люк на чермет тащили вдвоём?
Карма… от молнии вдвоём одновременно погибли?
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14.06.2021 22:27 Відповісти
 
 