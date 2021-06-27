Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС
У Рівненській області в людину вдарила блискавка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 26 червня.
У ДСНС відзначили, що в цілому внаслідок негоди травмовано двоє людей: одну - від удару блискавки, а другу - через падіння шиферу. Вони госпіталізовані.
Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено.
Топ коментарі
+2 Yuriy Smith
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+1 Тупин Вова
показати весь коментар27.06.2021 15:28
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а) это здорово
б) сможем превзойти Индию
в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
кстати, в книге "феномены книги чудес", я тоже встречал такое - просто там еще комментировали совковые доктора наук и прочие... х.м.... забыл шо говорили - тоже дедок 5 раз пережил, но вроде как всега - стоял не там, смотрел не туда, партию не любил, носки стирал не тем и не в том
хотя пишут шо такое бывает. даже на старо.... нормандском шоле, просто человек который туда даже не ездил и не знал что такой язык есть то - типо заговорил... пути Апполона неисповедими, слово Аркату.
Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.