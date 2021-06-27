Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС

У Рівненській області в людину вдарила блискавка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 26 червня.

У ДСНС відзначили, що в цілому внаслідок негоди травмовано двоє людей: одну - від удару блискавки, а другу - через падіння шиферу. Вони госпіталізовані.

Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено.

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