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блискавка (27) Рівненщина (1133)

Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС

Блискавка вдарила людину на Рівненщині: її госпіталізували, - ДСНС

У Рівненській області в людину вдарила блискавка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Держслужби України з надзвичайних ситуацій 26 червня.

У ДСНС відзначили, що в цілому внаслідок негоди травмовано двоє людей: одну - від удару блискавки, а другу - через падіння шиферу. Вони госпіталізовані.

Частково пошкоджено дахи 13 житлових будинків, покрівлю їдальні Шпанівського ліцею, школи с. Посягва Рівненського району та покрівлю Клесівської селищної ради. До робіт залучалося 125 осіб та 30 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 особи та 11 одиниць техніки. Роботи завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое жителей Луганской области погибли от удара молнии, - ГСЧС
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Топ коментарі
+2
в Индии вроде с 2000 гибнет от молний за год. так шо шоп приблизиться к сверхдержаве этой, нам надо популяризовать ездунов на крышах электричек:
а) это здорово
б) сможем превзойти Индию
в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
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27.06.2021 15:10
+2
Молнія вдарила чоловіка. Його госпіталізували.
Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.
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27.06.2021 15:49
+1
Повезло що українець, був би москалем,то вбила би.
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27.06.2021 15:28
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в Индии вроде с 2000 гибнет от молний за год. так шо шоп приблизиться к сверхдержаве этой, нам надо популяризовать ездунов на крышах электричек:
а) это здорово
б) сможем превзойти Индию
в) Ермак сможет сказать - Мы - ведущая страна в .... - а зато у нас чисто вофисе президента, когда его там нет, кто не верит - проследуйте в Минск, а оттуда вылетите ко мне и назначте встречу за 15 месяцев до этого т.к. я больно занят - сорта сортирной бумаги подбираю, трубно, Мерседесы же за просто так не зарабатывают, не?
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27.06.2021 15:10 Відповісти
Пережить удар молнии, и выжить, это кайф. Если одаренным не станешь, то уважаемым точно будешь.
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27.06.2021 15:28 Відповісти
так чел один 5 раз пережил.... секрет(ему не особо понравилось)

кстати, в книге "феномены книги чудес", я тоже встречал такое - просто там еще комментировали совковые доктора наук и прочие... х.м.... забыл шо говорили - тоже дедок 5 раз пережил, но вроде как всега - стоял не там, смотрел не туда, партию не любил, носки стирал не тем и не в том
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27.06.2021 15:36 Відповісти
а вспомнил - высрал однокурсник - типо мол человека молния ударила..... = заговорил по-французски.
хотя пишут шо такое бывает. даже на старо.... нормандском шоле, просто человек который туда даже не ездил и не знал что такой язык есть то - типо заговорил... пути Апполона неисповедими, слово Аркату.
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27.06.2021 15:39 Відповісти
"Удар молнии" - это имеется ввиду наведенное напряжение в радиусе удара, а не прямое попадание.
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27.06.2021 21:04 Відповісти
Повезло що українець, був би москалем,то вбила би.
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27.06.2021 15:28 Відповісти
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27.06.2021 18:45 Відповісти
Молнія вдарила чоловіка. Його госпіталізували.
Поліція затримала співмешканку потерпілого, Зінаїду Василівну Молнію, яка розповіла, що вдарила чоловіка сковородою по голові під час побутового конфлікту.
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27.06.2021 15:49 Відповісти
Та повезло, що не включенною електропраскою, подвійний удар був би..
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27.06.2021 19:17 Відповісти
Враждебная тварь!
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27.06.2021 16:00 Відповісти
горец
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27.06.2021 17:02 Відповісти
 
 