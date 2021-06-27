Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней
На 27-28 июня в оккупированном Крыму объявлено штормовое предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалы 17-22 м/с. В связи с этим оккупационные "власти" Ялты готовят эвакуацию города.
Об этом "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Хроники ЧС. У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации. Прошу информировать нас через ЕДДС - телефон 112. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено", - отметила Павленко.
Напомним, в ночь на 17 июня в восточных районах оккупированного Крыма выпало почти две месячные нормы осадков, вследвие чего несколько населенных пунктов оказались подтопленными. Сначала стихия обрушилась на Керчь и Ленинский район, позже сместилась в Ялту. Оккупационные "власти" Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на полуострове.
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Людей привчили істи лайно, а на гарну їжу казати непотріб.
Горбатого могила виправить.
Ось вам і вода вата, пий досхочу
Особливо кримським пенсіонеркам і пенсіонерам які ненавиділи Україну - пийте до всрачки ))
На Камчатку, чи Куріли???
В море.
27 июня 2021 года после тяжелых и продолжительных боев с прорвавшей канализацией оставлен город Ялта.
(куда - это второй вопрос)
ну наконец-то долгожданные камни с неба!!!
по работе была пара крымских татар.где-то год назад.разговорились,я обозначил себя вне работы.повеселели,и в ответ -мы очень ждем вас!.(ДШВ Украины)
ПС:я уверен в том шо Крым мы отожмем обратно.