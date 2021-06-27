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эвакуация (2003) Ялта (334) штормовое предупреждение (130)

Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней

Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней

На 27-28 июня в оккупированном Крыму объявлено штормовое предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалы 17-22 м/с. В связи с этим оккупационные "власти" Ялты готовят эвакуацию города.

Об этом "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Хроники ЧС. У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации. Прошу информировать нас через ЕДДС - телефон 112. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено", - отметила Павленко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия ливней в оккупированном Крыму: ялтинский поселок погребен под грудой камней и мусора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, в ночь на 17 июня в восточных районах оккупированного Крыма выпало почти две месячные нормы осадков, вследвие чего несколько населенных пунктов оказались подтопленными. Сначала стихия обрушилась на Керчь и Ленинский район, позже сместилась в Ялту. Оккупационные "власти" Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на полуострове.

Также смотрите: "Поплыла "Мазда" Жекина!", - сильнейшее наводнение в оккупированной Ялте. ВИДЕО
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Топ комментарии
+48
Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней - Цензор.НЕТ 5438
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27.06.2021 17:23
+48
Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней - Цензор.НЕТ 7623
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27.06.2021 17:31
+42
Как то и пофиг на них.
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27.06.2021 17:22
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Це називається - Воспітиваєм Руцкій мір у дітях з дитячого саду.
Людей привчили істи лайно, а на гарну їжу казати непотріб.
Горбатого могила виправить.
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27.06.2021 22:10 Ответить
Зато все водохранилища наполнятся и не надо бурить скважины на дне Азовского моря.
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27.06.2021 20:56 Ответить
за водохранилища не переживай, это временно
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27.06.2021 23:33 Ответить
Завтра пропагандон Соловьев расскажет всей дремучей федеративной орде о страшенном климатическом оружии на аглицком эсминце Defender, создавшем бандеровские ливни со шквалами и о граде с ликом Яроша.
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27.06.2021 21:08 Ответить
Ватна сєпарня кричала - Води !
Ось вам і вода вата, пий досхочу
Особливо кримським пенсіонеркам і пенсіонерам які ненавиділи Україну - пийте до всрачки ))
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27.06.2021 22:07 Ответить
І куди евакуація???
На Камчатку, чи Куріли???
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27.06.2021 22:16 Ответить
родная говень большая, главное радоваться и славить царя батюшку
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28.06.2021 12:28 Ответить
Шквалы, ливни, град - Крымский горе-мост давно пора помыть.
В море.
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27.06.2021 22:29 Ответить
От российского информбюро ...

27 июня 2021 года после тяжелых и продолжительных боев с прорвавшей канализацией оставлен город Ялта.
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27.06.2021 22:57 Ответить
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27.06.2021 23:34 Ответить
Какая эвакуация? Отдыхающих встречайте и развлекайте, бездельники и дармоеды....То скулили, что без воды им плохо....Кремлёвская крыса "сделала" им воду - теперь все собрались удирать за Урал....На Керченском мосту автоматчики - никто без приказа Крым не покинет...
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27.06.2021 23:18 Ответить
Планета Крышеляка, растительности нет, воды нет, туристов нет, населена *********.
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27.06.2021 23:28 Ответить
Что с Ялтой? ЕЁ СМЫЛО
(куда - это второй вопрос)
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28.06.2021 00:01 Ответить
"Она утонула"(с)
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28.06.2021 00:44 Ответить
Мож Ялта очистится вiд кацапнi в природний спосiб - смоет трущебы под сдачу отдыхающим по баснословным ценам за койко-место в голубятне и с туалетом на улице.
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28.06.2021 01:03 Ответить
град...
ну наконец-то долгожданные камни с неба!!!
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28.06.2021 07:56 Ответить
Закаливание контрастным методом: ту сильно сухо, то сильно мокро.
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28.06.2021 07:57 Ответить
Так вата не тонет.
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28.06.2021 10:03 Ответить
Щодо евакуації,то крисчанам,звісно, є куди. Хочете- на колиму,хочете- в сонячний магадан,бо расія,як відомо,своїх не залишає.Вона їх просто кидає...
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28.06.2021 14:44 Ответить
Слава Перуну!!
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28.06.2021 14:49 Ответить
напоминаю всем,шо там есть таки наши люди.
по работе была пара крымских татар.где-то год назад.разговорились,я обозначил себя вне работы.повеселели,и в ответ -мы очень ждем вас!.(ДШВ Украины)
ПС:я уверен в том шо Крым мы отожмем обратно.
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28.06.2021 18:56 Ответить
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