Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней

На 27-28 июня в оккупированном Крыму объявлено штормовое предупреждение - сильные ливни, грозы, град, шквалы 17-22 м/с. В связи с этим оккупационные "власти" Ялты готовят эвакуацию города.

Об этом "глава" подконтрольной Кремлю администрации Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Хроники ЧС. У нас снова штормовое. Прогнозируются ливни. Есть угроза подтоплений и схода селей. Готовимся к эвакуации. Прошу информировать нас через ЕДДС - телефон 112. Сады пока закрыты. В море купаться запрещено", - отметила Павленко.

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Напомним, в ночь на 17 июня в восточных районах оккупированного Крыма выпало почти две месячные нормы осадков, вследвие чего несколько населенных пунктов оказались подтопленными. Сначала стихия обрушилась на Керчь и Ленинский район, позже сместилась в Ялту. Оккупационные "власти" Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации на полуострове.

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