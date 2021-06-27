Окупована Ялта готується до евакуації через зливи, що насуваються
На 27-28 червня в окупованому Криму оголошено штормове попередження: сильні зливи, грози, град, шквали 17-22 м/с. У зв'язку з цим окупаційна "влада" Ялти готує евакуацію міста.
Про це "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Хроніки НС. У нас знову штормове. Прогнозуються зливи. Є загроза підтоплень і сходження селів. Готуємося до евакуації. Прошу інформувати нас через ЄЧДС, телефон 112. Садки поки зачинено. У морі купатися заборонено", - зазначила Павленко.
Нагадаємо, в ніч на 17 червня у східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів, унаслідок чого кілька населених пунктів виявилися підтопленими. Спочатку стихія накрила Керч і Ленінський район, пізніше змістилася в Ялту. Окупаційна "влада" Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові.
Будь ласка, зачекайте...
Людей привчили істи лайно, а на гарну їжу казати непотріб.
Горбатого могила виправить.
Ось вам і вода вата, пий досхочу
Особливо кримським пенсіонеркам і пенсіонерам які ненавиділи Україну - пийте до всрачки ))
На Камчатку, чи Куріли???
В море.
27 июня 2021 года после тяжелых и продолжительных боев с прорвавшей канализацией оставлен город Ялта.
(куда - это второй вопрос)
ну наконец-то долгожданные камни с неба!!!
по работе была пара крымских татар.где-то год назад.разговорились,я обозначил себя вне работы.повеселели,и в ответ -мы очень ждем вас!.(ДШВ Украины)
ПС:я уверен в том шо Крым мы отожмем обратно.