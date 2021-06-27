УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10201 відвідувач онлайн
Новини
36 299 123
евакуація (2246) Ялта (103) штормове попередження (42)

Окупована Ялта готується до евакуації через зливи, що насуваються

Окупована Ялта готується до евакуації через зливи, що насуваються

На 27-28 червня в окупованому Криму оголошено штормове попередження: сильні зливи, грози, град, шквали 17-22 м/с. У зв'язку з цим окупаційна "влада" Ялти готує евакуацію міста.

Про це "глава" підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Хроніки НС. У нас знову штормове. Прогнозуються зливи. Є загроза підтоплень і сходження селів. Готуємося до евакуації. Прошу інформувати нас через ЄЧДС, телефон 112. Садки поки зачинено. У морі купатися заборонено", - зазначила Павленко.

Дивіться також: Наслідки злив в окупованому Криму: ялтинське селище поховане під купою каменів і сміття. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, в ніч на 17 червня у східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів, унаслідок чого кілька населених пунктів виявилися підтопленими. Спочатку стихія накрила Керч і Ленінський район, пізніше змістилася в Ялту. Окупаційна "влада" Криму оголосила режим надзвичайної ситуації на півострові.

Дивіться також: "Поплила "Мазда" Жекіна!", - найсильніша повінь в окупованій Ялті. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
27.06.2021 17:23
+48
Оккупированная Ялта готовится к эвакуации из-за надвигающихся ливней - Цензор.НЕТ 7623
показати весь коментар
27.06.2021 17:31
+42
Как то и пофиг на них.
показати весь коментар
27.06.2021 17:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Це називається - Воспітиваєм Руцкій мір у дітях з дитячого саду.
Людей привчили істи лайно, а на гарну їжу казати непотріб.
Горбатого могила виправить.
показати весь коментар
27.06.2021 22:10 Відповісти
Зато все водохранилища наполнятся и не надо бурить скважины на дне Азовского моря.
показати весь коментар
27.06.2021 20:56 Відповісти
за водохранилища не переживай, это временно
показати весь коментар
27.06.2021 23:33 Відповісти
Завтра пропагандон Соловьев расскажет всей дремучей федеративной орде о страшенном климатическом оружии на аглицком эсминце Defender, создавшем бандеровские ливни со шквалами и о граде с ликом Яроша.
показати весь коментар
27.06.2021 21:08 Відповісти
Ватна сєпарня кричала - Води !
Ось вам і вода вата, пий досхочу
Особливо кримським пенсіонеркам і пенсіонерам які ненавиділи Україну - пийте до всрачки ))
показати весь коментар
27.06.2021 22:07 Відповісти
І куди евакуація???
На Камчатку, чи Куріли???
показати весь коментар
27.06.2021 22:16 Відповісти
родная говень большая, главное радоваться и славить царя батюшку
показати весь коментар
28.06.2021 12:28 Відповісти
Шквалы, ливни, град - Крымский горе-мост давно пора помыть.
В море.
показати весь коментар
27.06.2021 22:29 Відповісти
От российского информбюро ...

27 июня 2021 года после тяжелых и продолжительных боев с прорвавшей канализацией оставлен город Ялта.
показати весь коментар
27.06.2021 22:57 Відповісти
показати весь коментар
27.06.2021 23:34 Відповісти
Какая эвакуация? Отдыхающих встречайте и развлекайте, бездельники и дармоеды....То скулили, что без воды им плохо....Кремлёвская крыса "сделала" им воду - теперь все собрались удирать за Урал....На Керченском мосту автоматчики - никто без приказа Крым не покинет...
показати весь коментар
27.06.2021 23:18 Відповісти
Планета Крышеляка, растительности нет, воды нет, туристов нет, населена *********.
показати весь коментар
27.06.2021 23:28 Відповісти
Что с Ялтой? ЕЁ СМЫЛО
(куда - это второй вопрос)
показати весь коментар
28.06.2021 00:01 Відповісти
"Она утонула"(с)
показати весь коментар
28.06.2021 00:44 Відповісти
Мож Ялта очистится вiд кацапнi в природний спосiб - смоет трущебы под сдачу отдыхающим по баснословным ценам за койко-место в голубятне и с туалетом на улице.
показати весь коментар
28.06.2021 01:03 Відповісти
град...
ну наконец-то долгожданные камни с неба!!!
показати весь коментар
28.06.2021 07:56 Відповісти
Закаливание контрастным методом: ту сильно сухо, то сильно мокро.
показати весь коментар
28.06.2021 07:57 Відповісти
Так вата не тонет.
показати весь коментар
28.06.2021 10:03 Відповісти
Щодо евакуації,то крисчанам,звісно, є куди. Хочете- на колиму,хочете- в сонячний магадан,бо расія,як відомо,своїх не залишає.Вона їх просто кидає...
показати весь коментар
28.06.2021 14:44 Відповісти
Слава Перуну!!
показати весь коментар
28.06.2021 14:49 Відповісти
напоминаю всем,шо там есть таки наши люди.
по работе была пара крымских татар.где-то год назад.разговорились,я обозначил себя вне работы.повеселели,и в ответ -мы очень ждем вас!.(ДШВ Украины)
ПС:я уверен в том шо Крым мы отожмем обратно.
показати весь коментар
28.06.2021 18:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 