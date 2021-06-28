18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки, - Минздрав

18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки 27 июня. Одну дозу получили 11 041 человек, полностью вакцинированы - 7 590 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, в течение суток работали:

- 123 мобильные бригады,

- 241 пункт вакцинации;

- 83 центра вакцинации.

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По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.

С начала прививочной кампании вакцинированы 1 904 880 человек, из них получили 1 дозу - 1 904 878 человек полностью вакцинированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 484 766 прививок.





