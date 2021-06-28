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18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки, - Минздрав

18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки, - Минздрав

18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки 27 июня. Одну дозу получили 11 041 человек, полностью вакцинированы - 7 590 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

В частности, в течение суток работали:

- 123 мобильные бригады,
- 241 пункт вакцинации;
- 83 центра вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы

По состоянию на 27 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.

С начала прививочной кампании вакцинированы 1 904 880 человек, из них получили 1 дозу - 1 904 878 человек полностью вакцинированы и получили две дозы - 579 888 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 484 766 прививок.

18 631 человек вакцинирован от COVID-19 за сутки, - Минздрав 01
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Повністю вакциновані 7590. Зеля обіцяв вакцинувати до 24 серпня більшість населення. Подивимось.
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28.06.2021 09:47 Ответить
Там еще где-то миллиард деревьев потерпевший вiслюк садит...
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28.06.2021 09:48 Ответить
а Ляшко сказав 5 млн до кінця року.
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28.06.2021 13:17 Ответить
Якщо людей із сопутнііми захворюваннями і пенсіонерів вакцинують тільки китайскою вакциною,яка мало ефективна і такими, мізерними темпами, то українська медицина не зможе витримати чергову хвилю індійського штампу кроновірусу.
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28.06.2021 11:02 Ответить
Это все просто позорные цыфры. По уровню вакцинации мы среди самых отсталых стран в мире.
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28.06.2021 11:33 Ответить
за добу - це вихідний день - ну не вакцинуються українці по вхідним, краще на пляжу полєжу чи на дачі шашличок під сапання.
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28.06.2021 13:18 Ответить
 
 