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18 631 особу вакциновано проти COVID-19 за добу, - МОЗ

18 631 особу вакциновано проти COVID-19 за добу, - МОЗ

18 631 особу вакциновано проти COVID-19 за добу 27 червня. Одну дозу отримали 11 041 особа, повністю вакциновані - 7590 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, протягом доби працювали:

- 123 мобільні бригади;
- 241 пункт щеплення;
- 83 центри вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні від COVID-19 померли 9 осіб, зафіксовано 285 нових випадків зараження, 384 людини госпіталізовано

Станом на 27 червня до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 749 035 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 904 880 людей, з них отримали 1 дозу – 1 904 878 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 2 484 766 щеплень.

18 631 особу вакциновано проти COVID-19 за добу, - МОЗ 01

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Повністю вакциновані 7590. Зеля обіцяв вакцинувати до 24 серпня більшість населення. Подивимось.
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28.06.2021 09:47 Відповісти
Там еще где-то миллиард деревьев потерпевший вiслюк садит...
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28.06.2021 09:48 Відповісти
а Ляшко сказав 5 млн до кінця року.
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28.06.2021 13:17 Відповісти
Якщо людей із сопутнііми захворюваннями і пенсіонерів вакцинують тільки китайскою вакциною,яка мало ефективна і такими, мізерними темпами, то українська медицина не зможе витримати чергову хвилю індійського штампу кроновірусу.
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28.06.2021 11:02 Відповісти
Это все просто позорные цыфры. По уровню вакцинации мы среди самых отсталых стран в мире.
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28.06.2021 11:33 Відповісти
за добу - це вихідний день - ну не вакцинуються українці по вхідним, краще на пляжу полєжу чи на дачі шашличок під сапання.
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28.06.2021 13:18 Відповісти
 
 