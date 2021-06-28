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Непогода обесточила более 100 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС

Непогода обесточила более 100 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС

В Украине из-за непогоды обесточены 109 населенных пунктов в шести областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов 28 июня вследствие ухудшения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 109 населенных пунктов в 6 областях (Сумская - 37, Днепропетровская - 33, Донецкая - 13, Запорожская - 12, Киевская - 7 и Черниговская - 7)", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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