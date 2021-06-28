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Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у шести областях, - ДСНС

Через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у шести областях, - ДСНС

В Україні через негоду знеструмлено 109 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Станом на 7 годину 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 109 населених пунктів у 6 областях (Сумська – 37, Дніпропетровська – 33, Донецька – 13, Запорізька – 12, Київська – 7 та Чернігівська – 7) ", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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