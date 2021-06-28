Зеленский поблагодарил Евросовет за утверждение Соглашения о совместном авиапространстве между ЕС и Украиной

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Европейский совет за утверждение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и Евросоюзом.

Об этом он нгаписал в своей Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарен Европейскому совету и председательствующей в Совете ЕС Португалии за принятие Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить дешевле билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросовет одобрил подписание соглашения о совместном авиапространстве между ЕС и Украиной

Как сообщалось, сегодня, 28 июня Евросовет дал согласие на подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве между ЕС и Украиной. Соглашение отменяет рыночные ограничения и объединяет Украину с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что страна перейдет на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.