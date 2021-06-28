РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8266 посетителей онлайн
Новости
4 797 31

Евросовет одобрил подписание соглашения о совместном авиапространстве между ЕС и Украиной

Евросовет одобрил подписание соглашения о совместном авиапространстве между ЕС и Украиной

Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Об этом говорится в официальном заявлении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сегодня Совет ЕС дал "зеленый свет" для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации - с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", - говорится в заявлении.

Соглашения отменяет рыночные ограничения и объединяют эти страны с внутренним авиарынком ЕС, поскольку предполагается, что эти страны перейдут на европейские стандарты и правила в сфере авиаперевозок.

"Подписание всех четырех соглашений ожидается осенью 2021 года. Каждое соглашение после этого должно быть ратифицировано каждой страной-членом, ЕС и третьей стороной", - добавляют в коммюнике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд европейских стран присоединились к запрету Евросоюза на полеты над территорией Беларуси

Отмечается, что решение относительно Украины, Армении и Катара позволяет предварительное применение соглашений до того, как будут завершены все необходимые процедуры для их вступления в силу.

"Очень рад в связи с утверждением Советом ЕС Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали и, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единое авиапространство Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", - прокомментировал посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС должны были подписать 11 февраля в Брюсселе. В начале февраля в офисе президента Украины заявили, что подписание сорвалось.

Также читайте: Лукашенко: "Раз Украина закрыла нам пролет, то мы из Украины не будем просто принимать самолеты"

Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара.

Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода" с ЕС, снова перенес это подписание.

Соглашение об общем авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие - снизить цены на билеты.

авиация (2824) Совет Европы (700) авиасообщение (793) Евросоюз (17118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Точно так же думали и покойники из СССР!! Кто пойдёт сраться в военном отношении с Союзом!? Никто и не пошёл... А пациент сдох!! Сам взял и сдох... назло всем!!))) Так то был сильный.. здоровый...и не совсем дурноватый. Тоже себя обманывал...и думал что сильнее.. умнее и что вечен.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:53
+4
Вы зря драматизируете. Даже в современной истории есть примеры, когда кацапы без всяких военных действий отдавали свои территории соседним государствам, всего лишь нужно поставить па-рашку в соответствующею позу...
показать весь комментарий
28.06.2021 14:27
+4
тактика у вора всегда проще и эффективнее, чем у нормального человека... но стратегически вор всегда в итоге проиграет...
показать весь комментарий
28.06.2021 14:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну а хотя бы чуток бульбостана или мокшании включите в это пространство для адреналина...Истребители у братьев готовы ежесекундно садить все борта с тЭрорЫстамЫ
показать весь комментарий
28.06.2021 14:05 Ответить
https://biz.liga.net/all/transport/novosti/vozdushnoe-prostranstvo-nad-krymom-ostaetsya-ukrainskim-ikao Воздушное пространство над Крымом остается украинским - ИКАО .
показать весь комментарий
28.06.2021 14:10 Ответить
да и пусть - за стока лет на Бельбеке не приземлился ни один истребитель - на словах они Лвы Толстые, а на деле, вы понял
показать весь комментарий
28.06.2021 14:19 Ответить
В этом есть и другая интрига. Вслед за морским "Дефендером", может появиться и воздушный, а там и сухопутный... Тактика кацапов, повёрнутая против кацапов.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:20 Ответить
Тактика касапов гораздо проще и к сожалению эффективнее украинской: они захватили и властвуют а мы географические карты изучает и открываем уголовные дела Крымской прокуратурой в Киеве...Никто вместо Украины не ********* сраться в военном отношении с рашкой и вы все это прекрасно знаете и не обманывайте себя
показать весь комментарий
28.06.2021 14:25 Ответить
Вы зря драматизируете. Даже в современной истории есть примеры, когда кацапы без всяких военных действий отдавали свои территории соседним государствам, всего лишь нужно поставить па-рашку в соответствующею позу...
показать весь комментарий
28.06.2021 14:27 Ответить
тактика у вора всегда проще и эффективнее, чем у нормального человека... но стратегически вор всегда в итоге проиграет...
показать весь комментарий
28.06.2021 14:27 Ответить
ну да Рашка так проигрывала шо посмореть в Гугл планета - тупо спрашиваю - ну шо, прииграли, или ждать пока Попа Римская не подохнет?
показать весь комментарий
28.06.2021 14:29 Ответить
Быстрые методы чаще всего не самые эффективные.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:30 Ответить
ну да, просто смотря по вирусу и упражнениям Путина, как ни как мона прийти к мысли о "масонах". ну блин - такого беспредела шо устроил лысый шнырь кто бы допустил то?
рвавым говном и хакерами полмира засрал и еще угрожает шо если его не поймут - засрат вообще всех
показать весь комментарий
28.06.2021 14:39 Ответить
Примерно так вёл себя СССР. И, примерно как сейчас, им отвечал Запад. Результат мы видим.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:42 Ответить
Ждите. Запад с нами. Ваш Остап Бендер.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:39 Ответить
Забордюрник, шло бы ты отсюда
показать весь комментарий
28.06.2021 16:36 Ответить
Каждый слышит то, что готов услышать...
показать весь комментарий
28.06.2021 14:34 Ответить
Ну тогда пой в украинском Крыму "Червону калину" и чекай на визволителя з НАТО бо вони мріють своєю кров"ю подарувати Крим корумпованій Україні, уррря!!!
показать весь комментарий
28.06.2021 14:41 Ответить
Вы бредите. Или истерите. А, скорее всего, и то, и другое одновременно.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:42 Ответить
Точно так же думали и покойники из СССР!! Кто пойдёт сраться в военном отношении с Союзом!? Никто и не пошёл... А пациент сдох!! Сам взял и сдох... назло всем!!))) Так то был сильный.. здоровый...и не совсем дурноватый. Тоже себя обманывал...и думал что сильнее.. умнее и что вечен.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:53 Ответить
ниже ответили
показать весь комментарий
28.06.2021 14:27 Ответить
Аналогично.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:29 Ответить
Не, ну вот это уже точно зрада.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:12 Ответить
Всi на майдан !!!
показать весь комментарий
28.06.2021 16:36 Ответить
хорошо
показать весь комментарий
28.06.2021 14:13 Ответить
Соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Источник: https://censor.net/ru/n3273828\\\\\\\

ну ка бы мы парафинили на солгашение о провозе тюльки между Крижополем и Китаем
хорошо шо приняли
Єврорада схвалила підписання угоди про спільний авіапростір між ЄС і Україною - Цензор.НЕТ 2644
показать весь комментарий
28.06.2021 14:17 Ответить
Тююю... А до цього " гіперлупом" чи "зоряними воротами" користувалися??
🤔
показать весь комментарий
28.06.2021 14:21 Ответить
..ну как теперь МАУ прикажете проталкивать на жирные направления? Что творится..что творится!! Видимо скоро МАУ наберётся долгов по самое нехочу..и пойдёт путём АэроСвита. А государство долги простит... Нормальный коломое-зеленский еврейский гешефт!!!
показать весь комментарий
28.06.2021 14:48 Ответить
Ваше сообщение ровно на столько эмоциональное, на сколько и глупое. Коломойский гешефт против МАУ? Против своей же компании?
В этом указе все размывчато, но если это привлечет европейских лоукостеров, то выиграют только Украинцы. А если МАУ зажралось, значит досвидос с конкурентного рынка.
показать весь комментарий
28.06.2021 17:21 Ответить
..А Вы реально научились читать... но не научились понимать , что написано. Ну такое бывает. Таких людей достаточно много. Кто идёт голосовать за Зе, руководствуясь животными привычками, кто за ОПЗЖ... с тоской по рахе, ну а Вы просто не понимаете смысла. Попытаюсь жестами и на пальцах!!! Именно это и привлечёт лоукостеры и компании с нормальными ценами и качеством обслуживания. Именно это не даст нашей Госавиаслужбе лоббировать МАУ в угоду Коломойскому и отдавать ей жирные направления. Именно это сейчас подтолкнёт Коломойского к накапливанию долгов и невозврат этих долгов, что повлечёт за собой государственные расходы на их покрытие. Что уже раз проделал Коломойский с АэроСвитом. Обанеротил компанию и списал многомиллиардные долги за счёт государства, создав МАУ. И сейчас МАУ УЖЕ НЕ КОНКУРЕНТ в Украине, а с принятием этого решения исчезновение МАУ в совсем недалёком будущем. Не будет Коломой летать на тех условиях, что летают другие компании. И гешефт Коломойского ..это невозврат огромнейших долгов и кредитов. Дальнейшая деятельность убыточна и МАУ уже никогда не покроет расходы. Постарайтесь понять что такое ГЕШЕФТ и с чем его едят!!! И в этом случае также!!
показать весь комментарий
28.06.2021 17:47 Ответить
так может уже пора определиться зрада или нет? При зеле заходят лоукостеры, но блин и тут все плохо.
Чивакуня решил отжать у Бени Аэросвит в свое время. Беня прибыльную компанию превратил в дырку от бублика (правильно сделал) и чивакуне достался хрен.
Порохе решил отжать Приват. Беня уже знал что делать) Вывел бабки. Соевые кричали давай пеця! давай гецьман! мочи самый успешный банк в Украине. Пеця дал, соевые оплатили, вытерли губы от протеина и живут дальше.
И вот опять?
показать весь комментарий
28.06.2021 17:55 Ответить
..ну вот и сомнений никаких нет.. ))) Явно выраженные животные привычки.. Как у собаки Павлова слюна на команду...так у поклонников Зеидиота истерика на фамилию Порошенко.. Что...дурачёк... понял с трудом что такое Гешефт и как Коломой поступит с МАУ.? Но ты более туп..чем казалось на самом деле..))) Думать то так и не сподобился. В 2013 году всё началось... и если бы не Испано-Гибралтаский вопрос...то всё утряслось бы и при Порохе. Но ты основательно туп..как и большинство поклонников Зеидиота..чтобы что то понять! Ты ведь наверняка даже на МАУ никогда не летал..и не знаешь..что это самая дорогая компашка в Украине и самая плохая по качеству обслуживания.Ты наверняка не знаешь..что долг МАУ перед Евроконтролем гасит государство.... т.е с твоего кармана... АэроСвит был точно в таком же положении и держался на госдотациях ..и когда суммы перевалили за разумные Беня просто обанкротил компашку ..а пострадало ГОСУДАРСТВО!! Картина с МАУ повторяется один в один!!! И хорошо..что заходят иностранные компании... чему твой ЗЕ противится явно... потому что к договору Госавиаслужба пытается прилепить приоритет в направлениях ОТЕЧЕСТВЕННЫХ авиакомпаний..а не получается. Написанное тобой ярко продемонстрировало тупость и недалёкость поклонников Зе!! Ничего не зная... не понимая... выступаем!!??? Просто зелёная тупая дурашка....да ..Сашок!???
показать весь комментарий
28.06.2021 20:00 Ответить
 
 