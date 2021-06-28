Аварийное отключение электроснабжения произошло в больнице Энергодара, где находились пациенты на аппаратах ИВЛ, - ГСЧС
В г.Энергодар (Запорожская область) спасатели в воскресенье, 27 июня, вечером оказали помощь больнице во время аварийного отключения электроснабжения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"27 июня в 18:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" на ул.Строителей в г.Энергодар произошло аварийное отключение от электроснабжения и нужна помощь спасателей", - сказано в сообщении.
Бойцы ГСЧС с помощью двух переносных генераторов обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии в инфекционное и реанимационное отделения, где находилось по одному больному, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В результате происшествия жертв и пострадавших нет.
"Электроснабжение восстановлено в тот же день в 19:20 и работает в штатном режиме", - добавили спасатели.
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зате є цілих два супермаркети "Сільпо"...
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https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1409470631058579459 1 ч
я пропоную оголосити "Сільпо" УА бойкот і не купувати в гандонів продукції, поки вони не звільнять цього покидька.
розслідування вони почали....
вигороджують мразоту, що там розслідувати?
RT
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https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1409403897819586562 6 ч
цього баранського слід було ********* з контракту якщо не за те, що він - ватнегівно, то за те, що він ******* маркетолог
..."А вот еще одна работница Форы учит нас, как нам реагировать на быкование ульяновских маркетологов.
Самое смешное - это тоже понаехавший знаток украинской культуры и истории. Из Минска.
Говорит про "угрозы прав человека" к Славе Баранскому", - написала в Фейсбук журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева - https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5660666-v-skandale-vokrug-slavyi-baranskogo-iz-fozzy-group-poyavilas-eshhe-odna-figurantka.html
Та і в напопуредній теж...
Вночі..😁
Южно-Украинская АЭС ввела в эксплуатацию два брызгальных бассейна для совершенствования системы охлаждения станции в теплый период, https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/vvedeno_v_robotu_persu_cergu_sistemi_tehnicnogo_vodopostacanna_uzno_ukrains_koi_aes-47323 сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает http://reform.energy/ Энергореформа .
"В этом году также будут введены в эксплуатацию третий и четвертый бассейны из пяти предусмотренных и третий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС, а завершение реконструкции и запуск пятого бассейна запланированы на 2022 год", - сообщил глава НАЭК Петр Котин.
По его словам, реализация проекта позволит увеличить объемы производства электроэнергии Южно-Украинской АЭС в летний период на 40%.
Ташлыкское водохранилище обеспечивает работу ЮУАЭС на номинальной мощности 3 ГВт только в холодное время года. В летний период вследствие повышения температуры циркуляционной воды мощность станции ограничивается до 1,8 ГВт, а в особо жаркие дни - до 1,5 ГВт.
Ввод в работу пяти брызгальных бассейнов снизит температуру циркуляционной воды на 7-8°С (5х1,4°С), что позволит избежать потерь производства электроэнергии на ЮУАЭС и снять ограничения мощности атомных энергоблоков в жаркий период года.
Проектом также предусмотрены обустройство струенаправляющей завесы в акватории Ташлыкского водохранилища и строительство комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя. Это улучшит водно-химический и температурный режимы пруда-охладителя, что положительно повлияет на местные флору и фауну.
Сметная стоимость строительства комплекса из пяти брызгальных бассейнов составляет 3,4 млрд грн, по состоянию на 1 апреля 2021-го выполнено работ на 2,3 млрд грн. Общая стоимость проекта реконструкции ТГАЭС равна 14,25 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2021 профинансировано 3,3 млрд грн.
Генеральным подрядчиком выступило АО "Южэнергострой", производитель насосного оборудования - итальянская Termomeccanica Pompe.
Ще тоді влада волала щосили-кожній лікарні генератор..
Автомати вимикаєш та на балкон і в ближню розетку вмикаєш..
Вистачало для світла, холодильника ..))