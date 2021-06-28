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Аварийное отключение электроснабжения произошло в больнице Энергодара, где находились пациенты на аппаратах ИВЛ, - ГСЧС

Аварийное отключение электроснабжения произошло в больнице Энергодара, где находились пациенты на аппаратах ИВЛ, - ГСЧС

В г.Энергодар (Запорожская область) спасатели в воскресенье, 27 июня, вечером оказали помощь больнице во время аварийного отключения электроснабжения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня в 18:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи" на ул.Строителей в г.Энергодар произошло аварийное отключение от электроснабжения и нужна помощь спасателей", - сказано в сообщении.

Бойцы ГСЧС с помощью двух переносных генераторов обеспечили бесперебойную подачу электроэнергии в инфекционное и реанимационное отделения, где находилось по одному больному, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Электроснабжение восстановлено в тот же день в 19:20 и работает в штатном режиме", - добавили спасатели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода обесточила более 100 населенных пунктов в шести областях, - ГСЧС

Запорожская область (3076) ГСЧС (4965) электроэнергия (772)


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Топ комментарии
+10
у лікарні Енергодара немає резервного генератора?
зате є цілих два супермаркети "Сільпо"...

https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1409470631058579459 1 ч

я пропоную оголосити "Сільпо" УА бойкот і не купувати в гандонів продукції, поки вони не звільнять цього покидька.
розслідування вони почали....
вигороджують мразоту, що там розслідувати?
RT

Аварийное отключение электроснабжения произошло в больнице Энергодара, где находились пациенты на аппаратах ИВЛ, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8567
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28.06.2021 16:08
+6
в самом Энергодаре даже АЭС имеется, а вот генератора в больнице нет!
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28.06.2021 16:17
+4
Ирония. Энерго оказался совсем не дар. И таки да - шо за больница без генератора?
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28.06.2021 16:13
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у лікарні Енергодара немає резервного генератора?
зате є цілих два супермаркети "Сільпо"...

https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45
https://twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком https://twitter.com/mykolayovych45 @mykolayovych45 https://twitter.com/mykolayovych45/status/1409470631058579459 1 ч

я пропоную оголосити "Сільпо" УА бойкот і не купувати в гандонів продукції, поки вони не звільнять цього покидька.
розслідування вони почали....
вигороджують мразоту, що там розслідувати?
RT

Аварийное отключение электроснабжения произошло в больнице Энергодара, где находились пациенты на аппаратах ИВЛ, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8567
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28.06.2021 16:08 Ответить
В нормальных странах, этого ****** рашистского давно бы уже отменили...
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28.06.2021 16:16 Ответить
В своё время в Грузии кацапов п-здили очень сильно. Даже домой приходили и п-здили. Те бежали бросив все монатки. Не сильно помогло. Мало п-здили...
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28.06.2021 16:18 Ответить
А на Рашке, этот гандон, давно бы уже на нарах парился... Если эта гнида, защищает рашистов, то и поступать с этой мразью нужно так, как с ним поступили бы рашисты. Отправьте его нары, и пусть там про Моргерштерна сидельцам расказывает.
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28.06.2021 16:23 Ответить
і найдешевше їм тепер буде провести ребрендинг всієї мережі

https://twitter.com/UA_CIbercat_

https://twitter.com/UA_CIbercat_ Хатуль Мадан https://twitter.com/UA_CIbercat_ @UA_CIbercat_ https://twitter.com/UA_CIbercat_/status/1409403897819586562 6 ч

цього баранського слід було ********* з контракту якщо не за те, що він - ватнегівно, то за те, що він ******* маркетолог
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28.06.2021 16:35 Ответить
Если его сокамерниками будут люди типа Стерненко, то пусть рассказывает.
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28.06.2021 17:49 Ответить
нє, там крєоли понаєхі вокруг, навродє отетой

..."А вот еще одна работница Форы учит нас, как нам реагировать на быкование ульяновских маркетологов.
Самое смешное - это тоже понаехавший знаток украинской культуры и истории. Из Минска.
Говорит про "угрозы прав человека" к Славе Баранскому", - написала в Фейсбук журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева - https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/5660666-v-skandale-vokrug-slavyi-baranskogo-iz-fozzy-group-poyavilas-eshhe-odna-figurantka.html
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28.06.2021 17:55 Ответить
Можно на гугл картах их помойкам оценки испортить.
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28.06.2021 16:33 Ответить
Ирония. Энерго оказался совсем не дар. И таки да - шо за больница без генератора?
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28.06.2021 16:13 Ответить
Почему так? Потому, что все бабло ушло на оманский асфальт ЗеМародера...
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28.06.2021 16:14 Ответить
в самом Энергодаре даже АЭС имеется, а вот генератора в больнице нет!
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28.06.2021 16:17 Ответить
Потму, что генератор улетел в Оманские офшоры.
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28.06.2021 16:23 Ответить
думаю туда улетело очень много генераторов...
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28.06.2021 16:29 Ответить
Ага.на зеленій енергії..
Та і в напопуредній теж...
Вночі..😁
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28.06.2021 16:36 Ответить
зверніть увагу, в кого придбано устаткування (останній рядок):

Южно-Украинская АЭС ввела в эксплуатацию два брызгальных бассейна для совершенствования системы охлаждения станции в теплый период, https://www.energoatom.com.ua/ua/press_centr-19/novini_kompanii-20/p/vvedeno_v_robotu_persu_cergu_sistemi_tehnicnogo_vodopostacanna_uzno_ukrains_koi_aes-47323 сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом", передает http://reform.energy/ Энергореформа .

"В этом году также будут введены в эксплуатацию третий и четвертый бассейны из пяти предусмотренных и третий гидроагрегат Ташлыкской ГАЭС, а завершение реконструкции и запуск пятого бассейна запланированы на 2022 год", - сообщил глава НАЭК Петр Котин.

По его словам, реализация проекта позволит увеличить объемы производства электроэнергии Южно-Украинской АЭС в летний период на 40%.

Ташлыкское водохранилище обеспечивает работу ЮУАЭС на номинальной мощности 3 ГВт только в холодное время года. В летний период вследствие повышения температуры циркуляционной воды мощность станции ограничивается до 1,8 ГВт, а в особо жаркие дни - до 1,5 ГВт.

Ввод в работу пяти брызгальных бассейнов снизит температуру циркуляционной воды на 7-8°С (5х1,4°С), что позволит избежать потерь производства электроэнергии на ЮУАЭС и снять ограничения мощности атомных энергоблоков в жаркий период года.

Проектом также предусмотрены обустройство струенаправляющей завесы в акватории Ташлыкского водохранилища и строительство комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя. Это улучшит водно-химический и температурный режимы пруда-охладителя, что положительно повлияет на местные флору и фауну.

Сметная стоимость строительства комплекса из пяти брызгальных бассейнов составляет 3,4 млрд грн, по состоянию на 1 апреля 2021-го выполнено работ на 2,3 млрд грн. Общая стоимость проекта реконструкции ТГАЭС равна 14,25 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2021 профинансировано 3,3 млрд грн.

Генеральным подрядчиком выступило АО "Южэнергострой", производитель насосного оборудования - итальянская Termomeccanica Pompe.
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28.06.2021 16:25 Ответить
І при нім і до нього...
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28.06.2021 16:34 Ответить
и все таки...даже если генератор не часто пригодится или не пригодится совсем.. он должен быть в больнице .. это жизненно необходимо...
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28.06.2021 16:31 Ответить
Вєєрноє відключення пам'ятаєте??
Ще тоді влада волала щосили-кожній лікарні генератор..
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28.06.2021 16:32 Ответить
ну нє, вєєрних не буде - а то піпол з анабіозу ТБ вийде

Аварійне відключення електропостачання сталося в лікарні Енергодара, де перебували пацієнти на апаратах ШВЛ, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7232
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28.06.2021 16:39 Ответить
Нююю..Ще в 80_кінець, початок 90-в Японії портативні генератори на бензині купували..
Автомати вимикаєш та на балкон і в ближню розетку вмикаєш..
Вистачало для світла, холодильника ..))
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28.06.2021 17:05 Ответить
Забув..Це в Україні було....вибачаюсь...))
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28.06.2021 17:07 Ответить
Долбое..зм,за два года так и не удосужились обеспечить реанимационные и хирургические отделения резервным энергоснабжением если не генераторами то копеечными аккумуляторными УПС которые вполне продержаться 2-3 часа без проблем.
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28.06.2021 18:09 Ответить
Откуда в Энергодаре электричество?
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29.06.2021 09:44 Ответить
 
 