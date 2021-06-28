Аварійне відключення електропостачання сталося в лікарні Енергодара, де перебували пацієнти на апаратах ШВЛ, - ДСНС

В м.Енергодар (Запорізька область) рятувальники в неділю, 27 червня, ввечері надали допомогу лікарні під час аварійного відключення електропостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"27 червня о 18:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на вул. Будівельників в м. Енергодар сталося аварійне відключення від електропостачання і потрібна допомога рятувальників", - сказано в повідомленні.

Бійці ДСНС за допомогою двох переносних генераторів забезпечили безперебійну подачу електроенергії в інфекційне і реанімаційне відділення, де було по одному хворому, які були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

В результаті події жертв і постраждалих немає.

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"Електропостачання відновлено в той же день о 19:20 і працює в штатному режимі", - додали рятувальники.