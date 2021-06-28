Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием"

В Российской Федерации на боевое дежурство вскоре будут поставлены новые системы вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента России Владимира Путина во время встречи с выпускниками российских военных вузов.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы Авангард и Кинжал. На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", — сообщил Путин.

Президент РФ также заявил, что новая госпрограмма вооружения, рассчитанная до 2034 года, уже формируется.

"Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны", — добавил Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС нужно найти форматы для диалога с Россией, - Меркель