Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием"
В Российской Федерации на боевое дежурство вскоре будут поставлены новые системы вооружений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента России Владимира Путина во время встречи с выпускниками российских военных вузов.
"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы Авангард и Кинжал. На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", — сообщил Путин.
Президент РФ также заявил, что новая госпрограмма вооружения, рассчитанная до 2034 года, уже формируется.
"Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны", — добавил Путин.
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мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
Вундервафлі московітського ВПК поражают! Нє, - нє целі. Поражают воображеніє!
Россия Боширова шлёт, и Петрова, -
Теперь гей-парады всегда поутру
Заполнены будут агентами ГРУ.
Вскоре. Уже на подходе. Начато серийное производство. Заложен первый кирпич.
А ми все одно переможем
О! Згадав! Адік теж марив вундервапеном в 1944-1945. Цей недофюрер повторює все. Від Судет і Мюнхену. То ж і інше повторить.
"Можем повторіть!" в усій красі. Давай, *****, жгі!