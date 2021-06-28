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Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием"

Путин: Армия России усилится новым

В Российской Федерации на боевое дежурство вскоре будут поставлены новые системы вооружений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента России Владимира Путина во время встречи с выпускниками российских военных вузов.

"Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы Авангард и Кинжал. На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", — сообщил Путин.

Президент РФ также заявил, что новая госпрограмма вооружения, рассчитанная до 2034 года, уже формируется.

"Ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны", — добавил Путин.

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Автор: 

оружие (10214) путин владимир (31252) ракеты (3568) россия (95502)


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Топ комментарии
+58
А мультик где?? Без мультика не поверю...😁
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28.06.2021 16:58
+56
Шо там мультик, когда есть реальные фотки!!!

Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием" - Цензор.НЕТ 4320
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28.06.2021 17:01
+41
Путин: Армия России усилится новым "уникальным оружием" - Цензор.НЕТ 7394
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28.06.2021 17:00
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Страница 3 из 3
дАрАгие расисяне последний буй без соли догрызают, а эта тварь все продолжает вату катать несуществующими фейками . Деграданты крайней степени нормальный аспирин не могут сделать ,которому больше 100 лет , а вофкаТупин про какое то мифические супервандервафли трет лохам...
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28.06.2021 18:28 Ответить
да он *******, этот ваш
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28.06.2021 18:30 Ответить
Как на ядерной ракете
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.

Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.

Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!
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28.06.2021 18:31 Ответить
Неужели слепят танк с какашек и летающие чудо-тарелки с говна?
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28.06.2021 18:31 Ответить
Судячи з того скільки впало вже цих "унікальних"при запуску, то ці ідіоти скоро самих себе підірвуть
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28.06.2021 18:42 Ответить
Хорошо бы.
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28.06.2021 18:49 Ответить
Россия готова остаться в одних трусах, но с ОРУЖИЕМ! Какок-то сушествие! Российского ядерного потенциала достаточно, чтобы три раза уничтожить жизнь на Земле, но хочется им получить и четвертую такую возможность.
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28.06.2021 18:48 Ответить
Наскільки я пам'ятаю, Прометей не був дуже успішним у протиповітряному захисті, за що поплатився печінкою. Цього і побажаємо новітнім системам!
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28.06.2021 18:50 Ответить
Капец " воронежу"...
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28.06.2021 18:51 Ответить
Путимет 21 стреляет одиночным говном от Шойгу и залповым от Лаврова. И гиперпоносомет предназначен для внутри российского потребления.
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28.06.2021 18:53 Ответить
Да уж, оружие у кремлёвской крысы хорошее, дорогое.... Только пользоваться им запрещено - ракеты взрываются в момент вылета из установки или падают на головы стрелявших.... И на Воронеж падают регулярно.... Такого оружия нет больше ни у кого....
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28.06.2021 18:56 Ответить
Новєйший коцапський бєспілотнєк отримав назву "******** ********овічь".
Вундервафлі московітського ВПК поражают! Нє, - нє целі. Поражают воображеніє!

Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 4884
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28.06.2021 18:57 Ответить
Почему бы не стать созидательной нацией? К чему эти угрозы. Какое то вселенское недоразумение.
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28.06.2021 19:06 Ответить
жизнь у него такая была, в детстве чморили нипадеццки
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28.06.2021 19:37 Ответить
наверное Спутник для рабов и принудительная вакцинация
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28.06.2021 19:07 Ответить
ключевое слово "вскоре"
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28.06.2021 19:36 Ответить
Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 1115
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28.06.2021 19:43 Ответить
вундервафля всім вафлям вафля. на металічном водородє. уже пора.
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28.06.2021 19:43 Ответить
Всі заяви ***** про "сеперзброю" потрібні йому для внутрішнього використання. Всі давно розуміють що "потєшна армія" яка втратила 14,6 кацапа на 1 захисника ВСУ в ДАПі ні на що крім каральних операцій проти беззбройного населення не здатна.
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28.06.2021 19:48 Ответить
2018-2019 село Кримське ВОП Тигр нас 9 чоловік (взвод) загинуло 4, сєпарів 1 рота 1 батальону спецназу міліціі ЛНР загинуло 51 і взвод снайперів ГРУ положили ФАКТ/ 10ОГШБ і 8 бат.
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28.06.2021 22:45 Ответить
відділення не взвод
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28.06.2021 22:46 Ответить
Ну, допустим, вооружили вскоре, и шо потом?!
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28.06.2021 19:51 Ответить
Самое страшное оружие на мокшанских болотах это вонючие портянки с ног кацапоидов.
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28.06.2021 20:03 Ответить
демонстрация оружия будет завтра. сегодня на студии "союзмультфильм" выходной.
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28.06.2021 20:09 Ответить
О-пять уно-кальное обрушие, причëм всего и всякого розума.
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28.06.2021 20:37 Ответить
Дед пей таблетки, а то получишь по жопе
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28.06.2021 20:41 Ответить
Чем меньше гивно тем зловредней! Всех победю! Вот шойга наковыряет микросхем из китайских игрушек ,приладит их к бутылке "сармата" и не будет никому спасения от коктейлей ху и ла.
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28.06.2021 20:55 Ответить
СРСР, з населенням приблизно як в США, без мільйярдних яхт олігархів і сильною науковою базою, програв гонку озброєнь Америці, розвалився- а цей хоче щоб нинішня РФ на рівних змагалася?
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28.06.2021 21:07 Ответить
Основа росийской ядерной программы--секретная ракета "Сатана", разработанная и обслуживавшаяся нашим КБ "Южное", больше не секретная. Для США, к примеру. После того, как идиоты напали на нас в 2014м..
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28.06.2021 21:21 Ответить
Там и без воевод хватает всяких тополей и ярсов. Тем более разработка Сармата идет без участия нашего ВПК.
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28.06.2021 22:02 Ответить
СтерхоЛетчик в 28 махов + водила Ведмедев,Мавзолейные дебил...,вялика РАБссия а посрать некому... два сапога пара...
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28.06.2021 21:25 Ответить
В Лондоне прогремел взрыв на станции Метро Elephant and Castle...наверняка Боширов и Петров отметились...Крысы пля...
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28.06.2021 21:28 Ответить
Единство Европы разрушить готова,
Россия Боширова шлёт, и Петрова, -
Теперь гей-парады всегда поутру
Заполнены будут агентами ГРУ.

Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 107
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28.06.2021 22:12 Ответить
Когда путин № 3 или №4, что-то говорит про новое вооружение, значит в кгб чего-то боятся.
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28.06.2021 21:52 Ответить
Комплексы "Прометей", "Подметей", "Пронесей", "Занесей" и "Закусей".
Вскоре. Уже на подходе. Начато серийное производство. Заложен первый кирпич.
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28.06.2021 22:18 Ответить
Боевой робот Фёдор нервно покуривает.
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28.06.2021 22:19 Ответить
Студия Уолта Диснея напряглась.
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28.06.2021 23:35 Ответить
фекальными пипсками класса помойная лужа -сталоктит измочи
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28.06.2021 23:59 Ответить
https://twitter.com/i/status/1409553696925569025 hochu domoy v ua @hochu_dodomu · 4 год Московитам сегодня "повезло" не единажды В Раменском районе Подмосковья во время ливня упал строительный кран.
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29.06.2021 00:06 Ответить
каЦАПСК-ОЕ оружие:

Путін: Армія Росії посилиться новою "унікальною зброєю" - Цензор.НЕТ 7752


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29.06.2021 00:34 Ответить
Пукан крупнокалиберный 🤣
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29.06.2021 01:01 Ответить
Над чем ржете? Над собой? Я бы тоже поржал ,если бы мы у себя ставили на вооружение новейшие разработки ! Вместо тупых ржачек лучше бы Зеленского под зад пнули , с ним армия скоро точно гоном начнет по врагу стрелять!
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29.06.2021 01:31 Ответить
ДЭбил...кацапский.......
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29.06.2021 02:39 Ответить
Недооцінка ворога - це один з основних факторів поразки! Над ворогом можна і треба сміятись ,коли є що протиставити , а що ми протиставимо їм? Бойовий дух? Так - це дуже важливо , але не маючи ******** зброї ми будемо мати дуже багато загиблих у випадку конфлікту. Що будемо гівном закидувати? Але ми не Китай? Ми не маємо такого людського ресурсу! У нас є один шлях, робити як Ізраіль , і ******* зброя там стоїть не на останньому місці!
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29.06.2021 14:33 Ответить
Чечне с Афганом расскажи, моль...
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25.07.2021 03:51 Ответить
?????
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25.07.2021 10:12 Ответить
вооружение новейшие разработки !

А ми все одно переможем
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29.06.2021 02:52 Ответить
будут по Лондону стрелять?А как же семьи чиновников?
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29.06.2021 07:19 Ответить
щось мені це когось нагадує.
О! Згадав! Адік теж марив вундервапеном в 1944-1945. Цей недофюрер повторює все. Від Судет і Мюнхену. То ж і інше повторить.
"Можем повторіть!" в усій красі. Давай, *****, жгі!
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29.06.2021 10:23 Ответить
Шо,опять аналоГОВНЕТ.?
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29.06.2021 12:46 Ответить
Самое страшное расейское оружие, это расейский язык, кого поражает, то становится рабом кремлёвских узурпаторов.
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29.06.2021 14:52 Ответить
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